Venezuela acolhe jogos militares com países amigos da Rússia

Entornointeligente.com /

A Venezuela acolhe desde esta segunda-feira os exercícios «Sniper Frontier» dos Jogos Militares Internacionais de 2022, organizados desde 2015 pela Rússia e nos quais participam países como a China, o Irão, a Índia, Cuba e a Birmânia.

Relacionados guerra na ucrânia. Putin promove armas testadas em combate junto de países aliados

guerra na ucrânia. Mais orçamento: Rússia prepara-se para guerra de longa duração

guerra na ucrânia. Rússia diz ter morto mais de 100 mercenários estrangeiros em Kharkiv

Esta é a primeira vez que a Venezuela, que tem relações estreitas com a Rússia, acolhe competições destes jogos anuais que reúnem cerca de trinta países, incluindo a Abcásia, reconhecida por alguns países próximos de Moscovo.

A cerimónia de abertura, parte da qual foi transmitida em direto pela televisão estatal venezuelana, teve lugar com grande pompa e desfiles, canções e discursos no Forte Terepaima, em Barquisimeto, no noroeste da Venezuela.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever A Venezuela, que está sujeita a sanções económicas, nomeadamente dos Estados Unidos que não reconhecem a reeleição do Presidente Nicolás Maduro , também se aproximou do Irão e da China nos últimos anos.

«O objetivo, o espírito destes jogos, é unir mais culturas e povos» do que demonstrar as suas capacidades militares, afirmou o ministro da Defesa venezuelano, general Vladimir Padrino Lopez.

Até dia 17 de agosto, homens e mulheres das forças militares dos vários países testam as capacidades, habilidades e velocidade das suas equipas.

O ministério da Defesa da Venezuela indicou que uma delegação de 200 soldados venezuelanos também foi enviada para a Rússia para participar em outros eventos integrados nestes jogos militares.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com