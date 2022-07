Venezolanos siguen en el limbo por «apagón» del Saime

Entornointeligente.com /

El portal web del Saime y la opción para tramitar documentos en línea fue restituida este 15 de julio, luego de casi un mes inoperativo.

Aun sí los problemas para gestionar documentos de identidad no se solventaron del todo, ahora tienen otros matices.

En este especial le ofrecemos los testimonios de cinco ciudadanos que siguen afectados por el «apagón» de identidad en Venezuela.

Patricia no quiere otro pasaporte ni otra nacionalidad. Es venezolana y forma parte de los más de seis millones de connacionales que viven fuera de Venezuela. Emigró a hace 12 años a México y actualmente ha sido una de las afectadas por la falla para gestionar documentos en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), producto de la caída del sistema ocurrida entre el 20 de junio y el 15 de julio.

«Yo quiero seguir viniendo a Venezuela, aquí está mi familia; por eso de nada me sirve tener otro pasaporte», explica.

Optar por la nacionalidad y el documento de identidad mexicano es sencillo, y más económico –cuesta menos de $200 el pasaporte azteca, por 10 años, y lo entregan «de un día para otro», cuenta–; también tendría acceso a mayor cantidad de destinos sin necesitar visado, pero para poder seguir viniendo a ver a su familia seguiría necesitando de las gestiones del Saime.

El Saime no sabe quién está en el país

Aun cuando la página para gestionar documentos del ente gubernamental fue restablecida, Patricia sigue sin poder solicitar un pasaporte nuevo: «Me dice que estoy fuera del territorio nacional».

La venezolana residenciada en Jalisco ingresó al país el pasado 6 de julio por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Vino a una reunión familiar, a pasar vacaciones y a tramitar un pasaporte nuevo. El que tiene está vigente hasta el 30 de julio y debe regresar a México el 19 de agosto.

«A finales del año pasado supe de gente que pudo renovar su pasaporte sin mayor problema, por eso tomé la decisión de hacer el trámite en Venezuela y así venir a visitar a mi familia», cuenta la venezolana, quien la primera vez que le tocó actualizar el documento lo hizo en la Embajada de Venezuela en México.

«Allá demora más, es $100 más caro y debo trasladarme hasta Ciudad de México, por eso las dos últimas veces que he tenido que renovar lo he hecho desde aquí, que no es más fácil, pero por lo menos vengo de visita. Le conté al papá de mi hijo lo que estaba pasando con el Saime y me dijo: solo tú sigues creyendo e insistiendo en ese país «, recuerda.

