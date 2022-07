Venezolanos que cayeron en el agujero negro por «apagón» del Saime siguen en el limbo

Entornointeligente.com /

> El portal web del Saime y la opción para tramitar documentos en línea fue restituida este 15 de julio, luego de casi un mes inoperativo. Aun sí los problemas para gestionar documentos de identidad no se solventaron del todo, ahora tienen otros matices. En este especial le ofrecemos los testimonios de cinco ciudadanos que siguen afectados por el «apagón» de identidad en Venezuela

TalCual

Patricia* no quiere otro pasaporte ni otra nacionalidad. Es venezolana y forma parte de los más de seis millones de connacionales que viven fuera de Venezuela. Emigró a hace 12 años a México y actualmente ha sido una de las afectadas por la falla para gestionar documentos en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), producto de la caída del sistema ocurrida entre el 20 de junio y el 15 de julio.

«Yo quiero seguir viniendo a Venezuela, aquí está mi familia; por eso de nada me sirve tener otro pasaporte», explica.

Optar por la nacionalidad y el documento de identidad mexicano es sencillo, y más económico –cuesta menos de $200 el pasaporte azteca, por 10 años, y lo entregan «de un día para otro», cuenta–; también tendría acceso a mayor cantidad de destinos sin necesitar visado, pero para poder seguir viniendo a ver a su familia seguiría necesitando de las gestiones del Saime.

El Saime no sabe quién está en el país Aun cuando la página para gestionar documentos del ente gubernamental fue restablecida, Patricia sigue sin poder solicitar un pasaporte nuevo: «Me dice que estoy fuera del territorio nacional».

La venezolana residenciada en Jalisco ingresó al país el pasado 6 de julio por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Vino a una reunión familiar, a pasar vacaciones y a tramitar un pasaporte nuevo. El que tiene está vigente hasta el 30 de julio y debe regresar a México el 19 de agosto.

«A finales del año pasado supe de gente que pudo renovar su pasaporte sin mayor problema, por eso tomé la decisión de hacer el trámite en Venezuela y así venir a visitar a mi familia», cuenta la venezolana, quien la primera vez que le tocó actualizar el documento lo hizo en la Embajada de Venezuela en México.

«Allá demora más, es $100 más caro y debo trasladarme hasta Ciudad de México, por eso las dos últimas veces que he tenido que renovar lo he hecho desde aquí, que no es más fácil, pero por lo menos vengo de visita. Le conté al papá de mi hijo lo que estaba pasando con el Saime y me dijo: solo tú sigues creyendo e insistiendo en ese país«, recuerda.

Sin nacionalidad venezolana El hijo de Patricia nació en Puebla (México), su padre es mexicano. El niño de siete años no tiene la nacionalidad venezolana para evitar la burocracia del Saime.

«Mi hijo entra a Venezuela sin problemas con su pasaporte mexicano, no necesita visa, ni necesito gestionar permiso de viaje para poder entrar o salir de México con él. Solo por el rollo del pasaporte no le he sacado la nacionalidad», explica.

El lunes 18 de julio, a Patricia le indicaron que debe ir a la oficina del Saime de Plaza Caracas (la sede principal) a demostrar que se encuentra en el país, que entró legalmente por Maiquetía, para luego poder tratar de ingresar a la página y solicitar una cita para renovar el documento en Caracas.

El martes amaneció con tos y malestar general. «Hasta no descartar que no sea covid-19 no me voy a arriesgar a salir, aunque necesito resolver lo antes posible, espero poder ir al Saime el jueves o viernes», estima.

Sin pasaporte en Argentina Andrés Astudillo es otro venezolano en la diáspora que quiere venir a Venezuela, pero el Saime se lo impide. Vive en Argentina, el pasado 2 de mayo pagó el trámite para la renovación de su pasaporte –tiene intenciones de visitar a algunos familiares que viven en el estado Anzoátegui–, pero aún espera por el documento.

«Pagué, luego me enviaron un correo indicándome que debía esperar la fecha para la cita, aún espero ese correo. La poca información que tengo es por las redes sociales. Del Saime como tal lo único que he visto son los comunicados excusándose por las fallas», cuenta.

Es primera vez que Andrés pasa por una situación similar. Aunque quiere y necesita el documento para poder venir al país, agradece tener al día sus papeles en Argentina, de lo contrario, su estatus sería preocupante.

Colas en Puerto La Cruz Mientras Andrés pasa frío en el Sur del continente, el lunes 18 Andrés Virginia Gil era una de las decenas de anzoatiguense que padeció el sol y la cola «kilométrica» frente a la oficina del Saime de Guaraguao, Puerto La Cruz. Fue a sacarle la cédula a su niño.

En Puerto La Cruz, una de las principales ciudades del estado oriental, hay dos oficinas del ente gubernamental: una ubicada en la Avenida 5 de Julio; la otra, en la calle Guaraguao. Ambas son de fácil acceso al público; aunque en la segunda oficina los cortes eléctricos son frecuentes, al igual que la caída del sistema, aseguran los usuarios.

Durante los días que estuvo caído el sistema para nuevas citas, en las oficinas portocruzanas lo único que les decían a los usuarios es que estaban imposibilitados de realizar trámites de pasaporte o cédula de identidad hasta que el sistema fuera restaurado.

De acuerdo a información suministrada al equipo reporteril de El Tiempo, hasta el lunes 18 de julio las valijas de mayo y junio no han llegado a la sede Guaraguao; por tal razón, quienes debieron recibir sus documentos en esas fechas aún están a la espera.

Al otro extremo del país, en San Felipe, Yaracuy, la información que recibían las personas que necesitan tramitar pasaportes o cédulas era que le estaban «realizando mantenimiento a la plataforma» y por eso no había citas.

«Siempre que venía me decían que tuviera calma y paciencia que pronto iba a ser agilizado el sistema para atender a los usuarios con los diferentes trámites y bueno así fue que hice», expresó Oscar Díaz, quien pudo sacarse la cédula este lunes.

Actualmente, en el estado occidental hay cuatro oficinas: Yaritagua, Cocorote, Nirgua e Independencia, está última, la principal de la región, es donde hacen las entregas de pasaportes, prórrogas, datos filiatorios y certificación de datos; señala una fuente ligada al organismo a Yaracuy al Día.

La oficina de Independencia atiende a más de 300 personas, cifra que puede aumentar de acuerdo a la cantidad de citas que el sistema otorgue a los usuarios, en horario de 8:00 am a 4:00 pm, cuando no hay cortes eléctricos. Atienden por el terminal de cédula, iniciando los días lunes con 0 y 1.

Esgrimistas yaracuyanos esperan por el Saime Otros de los miles de afectos por el apagón del Saime son cuatro esgrimistas de Yaracuy seleccionados para participar en representación de Venezuela en el Panamericano Infantil, a realizarse el próximo agosto en Lima, Perú.

Astrid Dorta, madre de uno de los atletas, explicó que su hijo tiene el pasaporte vencido, así como otros dos niños más y un cuarto no tiene pasaporte. En varias oportunidades fueron hasta la oficina principal y les dijeron que no podía tramitarse porque la plataforma no estaba en funcionamiento.

La desesperación arropa a estos cuatro niños atletas élite de Venezuela que se esforzaron mucho en entrenamientos y competencias para ser seleccionados.

Hoy en día que la plataforma está funcionando no tienen la certeza de que los tiempos den, porque necesitan urgente el pasaporte para tramitar la visa que se requiere para entrar a Perú. Están pidiendo el apoyo incluso a través de la Federación de Esgrima de Venezuela a ver si se puede hacer algún puente, para no correr la misma suerte del ajedrecista guayanés Fabián Castañeda.

Sin pasaporte, sin participación Fabián Castañeda, ajedrecista guayanés de 13 años, debía estar en Francia, entre el 10 y 18 de julio, para representar al país en el XI Campeonato Mundial de Ajedrez para Personas con Discapacidad Visual, Pero Fabián no pudo asistir por no poder sacar su pasaporte.

«Lamentablemente se perdió esa oportunidad. Solo debemos estar preparados para las próximas oportunidades que puedan presentarse», comentó el padre de Fabián, Pedro Castañeda.

Su cita en el Saime de Puerto Ordaz estaba programada para el 4 de julio. Sus padres iniciaron una campaña en medios de comunicación para llamar la atención de la institución y pudieran interceder para adelantar el proceso.

Si bien tuvieron respuesta del Saime, el inconveniente fue la caída de la página, y la cita apenas se reprogramó para el miércoles 27 de julio.

Oficina del Saime en Puerto Ordaz, estado Bolívar | Foto: Correo del Caroní

En Puerto Ordaz, estado Bolívar, el funcionamiento de la oficina se da por etapas. La primera comienza entre las 7:00 o 7:30 am, cuando un funcionario procede a recoger las copias de cédulas de los que van a renovar este documento. Son 100 en total más 30 de la tercera edad; así como unas 50 partidas de nacimiento de quienes acuden por primera vez.

El horario de atención debería ser hasta las 3:00 de la tarde, pero los usuarios han denunciado en reiteradas ocasiones que el personal frecuentemente deja de laborar a la 1:00 pm.

La información sobre el restablecimiento del sistema es poca, incluso para los que ya presentaban inconvenientes para tramitar documentos desde hace uno o dos años.

Extranjeros también esperan por el Saime Arminda* es extranjera, pero tiene 40 años viviendo en Venezuela, en Barquisimeto, Lara. Es otra de los afectados por el «apagón del Saime»: necesita renovar su visa para poder permanecer en el país, desde febrero espera por el documento.

Los extranjeros no realizan solicitud a través del portal digital del Saime, sino que se deben dirigir directamente a una oficina del Saime que, en el caso de Lara, el trámite se realiza en la sede Barquisimeto II, ubicada en El Ujano.

«Cuando vine me dijeron que solo atendía a cuatro personas por día, en el caso de trámites para visa residente. Cuando llegamos, a las 4:00 am, teníamos a siete personas por delante. Ese día ingresaron más de siete personas, hubo algunos que llegaron a las 7:00 am y pasaron de una vez con la excusa de que solo iban a averiguar. A las 8:00 de la mañana dijeron que no iban a atender a más nadie en el día, y tanto fue la queja de todo el grupo, que salió una de las trabajadoras diciendo que harían la excepción por ese día. Entonces, atendieron a tres personas más, entre esas estaba yo», rememora.

Lara cuenta con siete oficinas del Saime, en los municipios Crespo, Urdaneta, Torres, Jiménez, Morán e Iribarren, en este último hay dos sedes. Todas trabajan de lunes a viernes, desde las 8:00 am a 4:00 pm. Tras el incidente de la página, las citas para pasaporte, en esta región, han sido reprogramadas para los días sábado.

Las oficinas de Iribarren: Jacinto Lara y Barquisimeto II, en ocasiones ven interrumpidas sus labores por los cortes eléctricos que se registran en la entidad; lo que obliga a reprogramar las citas para otra fecha.

Arminda* consiguió que la atendieran cerca de la 10:00 am, el proceso se extendió hasta pasado el mediodía.

«Llevo esperando cinco meses por el trámite», manifestó la entrevistada de 68 años, quien además reveló que el documento tiene un costo de 2,5 petros.

Es la primera vez que esto le sucede desde que decidió quedarse en Venezuela: «Normalmente el trámite se tardaba menos de un mes», explica.

«En mayo no pude viajar a una emergencia familiar por no tener visa para regresar a Venezuela. Hasta la fecha no tenemos información, quedaron en avisarme vía correo electrónico. He ido en dos oportunidades y me dicen lo mismo, que en cuanto lleguen nos informan», expresó.

Sin interrupciones en la frontera

Los nacionales y extranjero que cruzan la frontera entre Táchira (Venezuela) y el Norte de Santander (Colombia), no presentaron «mayores» problemas de movilidad tras la caída del Saime: las taquillas para el sellado de pasaportes, ubicadas en la aduana principal de San Antonio del Táchira, seguían funcionando.

Incluso venezolanos con el pasaporte vencido pudieron salir hacia Colombia: el país vecino permite el ingreso de connacionales con documentos caducados, siempre que la fecha de vencimiento no sobrepase los 10 años. En este caso, cuando el documento está vencido, el ciudadano no sella salida de Venezuela, solo la entrada a Colombia.

La metodología que aplicó Migración Venezuela –para la entrada y salida de nacionales y extranjeros– fue sellar los pasaportes, solicitando la fotocopia del documento referido y de la cédula de identidad para, una vez se restableciera el sistema, incluirlos en la página.

En el caso de los extranjeros les solicitaban pasaporte vigente, carta de invitación (Dirección, teléfono del contacto del familiar), reservación de hotel (pagada), ticket de transporte terrestre o avión y tiempo de estadía.

Los horarios de atención en las taquillas de la aduana principal de la ciudad fronteriza son de 6:00 am. a 9:00 pm. Por más de dos años, y a causa de la pandemia, el servicio de sellado estuvo suspendido. Se reactivó en la primera quincena del mes de mayo.

Lo que sí se vio severamente alterado en el estado andino –como en el resto del país– fue la emisión y citas para documentos: ent



