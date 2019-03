Venezolanos protestan contra recurrentes apagones

Entornointeligente.com / Miles de venezolanos, partidarios y detractores del Gobierno, protestaron el sábado por los constantes apagones que afectaron en los últimos días a gran parte del país, incluida la capital Caracas, culpándose mutuamente de los episodios que han agravado la crisis económica y social que vive la nación petrolera.Abel ResendeLink de Interés El lunes, la mayor parte de la nación se quedó sin luz y el viernes, cuando ya se había recuperado mayormente el suministro, un nuevo corte la dejó en tinieblas. A principios de marzo, una masiva interrupción del fluido eléctrico afectó por casi una semana a los venezolanos Según el gobierno del presidente Nicolás Maduro, los hechos se produjeron por “ataques terroristas” al Guri, el mayor complejo hidroeléctrico del país. Para la oposición y expertos, sin embargo, los constantes cortes de energía son producto de años de desinversión en el sistema desde que, en 2007, el fallecido Hugo Chávez nacionalizó el sector El sábado por la noche un nuevo corte de energía dejó a oscuras a Caracas y amplias zonas del país, informaron testigos Reuters y usuarios de las redes sociales “Todos sabemos quién es el responsable del apagón. Maduro, ya basta de verle la cara de tonto al pueblo de Venezuela. ¿Hasta cuándo creen que se pueden burlar de la gente? ¿Hasta cuándo creen que pueden seguir usurpando funciones?”, dijo el líder opositor Juan Guaidó, quien, invocando a la Constitución, se autoproclamó presidente encargado del país en enero “Hay que acelerar el proceso para salir de este régimen corrupto y ladrón, esto no aguanta más”, pidió el también presidente del Congreso en una protesta en la ciudad de Los Teques, a unos 30 kilómetros al suroeste de Caracas En otras ciudades del país, que atraviesa una prolongada crisis con hiperinflación y escasez de bienes y medicinas, seguidores y detractores del Gobierno salieron a protestar. Pequeñas concentraciones opositoras fueron reprimidas con gases lacrimógenos por la fuerza pública, según videos en redes sociales Guaidó, quien ha sido reconocido como el legítimo líder de Venezuela por decenas de países, incluido Estados Unidos, busca la salida de Maduro, a quien acusa de reelegirse fraudulentamente El mandatario sostiene que Guaidó, con apoyo estadounidense, quiere desbancarlo. Por lo pronto, el chavista mantiene el control de las funciones estatales y de las fuerzas armadas “Ustedes saben que cuando ellos atacan al sistema eléctrico nacional, lo están haciendo con toda la intención de generarle malestar a nuestro pueblo (…) para que nuestro pueblo crea que es el Gobierno el culpable”, dijo Diosdado Cabello, vicepresidente del partido gobernante en un acto en Caracas En medio del nuevo apagón del sábado, Maduro escribió un tuit sobre la marcha “contra los ataques al sistema eléctrico”, pero no hizo mención a la última suspensión de energía “No merecemos vivir así” Los cortes de luz han afectado a muchos hospitales, han agravado el suministro de agua potable y generaron el colapso de la banca electrónica, vital ante la escasez de efectivo en un país con hiperinflación. También golpearon las exportaciones petroleras, vitales para la economía de la nación El Gobierno decretó no laborables tres días de la semana y, en las principales ciudades, los locales comerciales, bancos e instituciones permanecieron cerrados. El viernes, la Cruz Roja anunció que brindará ayuda humanitaria a Venezuela, en un intento por mitigar la crisis sanitaria que vive “Ya está bueno de tanta humillación, no merecemos vivir así”, se quejó Yuderkis Varela, de 46 años, en la ciudad de San Cristóbal, en el occidental estado fronterizo de Táchira Reuters

Entornointeligente.com