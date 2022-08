Venezolanos luchan contra los peligros de la migración

Entornointeligente.com /

La migración venezolana ha aumentado considerablemente en los últimos meses hacia los Estados Unidos, a pesar de los riesgos y peligros que se corren en busca de nuevas oportunidades y mejoras en la calidad de vida.

Para la especialista en derechos migratorios, María Montoya, este fenómeno acarrea una gran cantidad de inseguridades en gran medida, a la falta de medidas de protección de los diferentes países hacia los migrantes.

«Todos hemos visto casos de muerte de venezolanos tratando de llegar hacia el norte del continente, donde no han habido un respeto a la vida y no hay buenas políticas internas de los países que tienen que cruzar los migrantes venezolanos para llegar a su destino(…) no están siendo protegidos ni cuando empezó la movilización hace 6 años ni ahora«, explicó Montoya durante una entrevista con Vanessa Davies para Unión Radio.

Destacó que rutas como la de la selva del Darién afectan emocionalmente al emigrante, al exponerlos a peligros y dejándolos vulnerables frente a la sociedad.

En cuanto a las cifras de los venezolanos que atraviesan ese tormentoso camino, afirmó que el crecimiento fue exponencial con relación al año pasado en el que cruzaron cerca de 200 venezolanos, mientras que en el pasado mes de junio más de 11.000 venezolanos fueron los que decidieron adentrarse a esta zona.

Montoya aseveró que «son los gobiernos quienes deben asegurar la protección y el resguardo de los niños y adolescentes» que emigran solos o con sus padres, e hizo un llamado a la población a no tomar decisiones de migrar sin una planificación y consulta especializada.

Con información de Unión Radio.

