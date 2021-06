Venezolanos controlan las principales billeteras digitales que se utilizan en el país – El Pitazo

Entornointeligente.com / Cuatro plataformas y aplicaciones permiten en Venezuela cambiar bolívares por criptomonedas o dólares. Estas innovaciones son opciones para que las personas resguarden los ingresos de la inflación e, incluso, envíen o reciban dinero del extranjero. Aunque tres de estas billeteras están registradas en el exterior, todas son dirigidas o desarrolladas por jóvenes empresarios venezolanos Gabriela González vive en Caracas y recibe su sueldo en bolívares. Apenas cobra, busca cambiarlos por dólares para que sus ingresos no pierdan la capacidad de compra. En Venezuela esta tarea no es sencilla, pero ella encontró en 2021 una solución con Reserve, una aplicación estadounidense que le permite convertir sus bolívares en dólares. Lo que González no sabía es que esta aplicación fue desarrollada por Gabriel Jiménez, un joven venezolano conocido como creador del petro .

Otros jóvenes empresarios venezolanos también lideran plataformas similares. Por ejemplo, Alejandro Blanco, Gabriel Paravisini, Héctor Vargas, Javier Georges y Oscar Patiño están al frente de Bancumbre; Leonardo Galíndez está a la cabeza de CoinCoinX y Simón Chamorro dirige Valiu .

Reserve , CoinCoinX , Valiu y Bancumbre son billeteras digitales que han surgido desde 2018. Se presentan a los venezolanos como una opción para cambiar bolívares por criptomonedas o dólares y proteger los ingresos de la creciente hiperinflación que alcanzó 240,5% en los primeros cuatro meses de 2021, según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).

Tres de estas plataformas se sustentan en los criptoactivos. Solo una está registrada en Venezuela y todas están lideradas o fundadas por jóvenes venezolanos.

