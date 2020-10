Venezolanos continúan retornando por la frontera con Colombia

Entornointeligente.com /

A pesar de que un grupo numeroso de venezolanos caminan por el país para llegar a la frontera del estado Táchira con Colombia, y así seguir la vida que llevaban como migrantes antes del pandemia del Covid-19, otro grupo continúa retornando a Venezuela por el Puente Internacional Simón Bolívar, según informó este martes, 20 de octubre, el alcalde del municipio Bolívar, limítrofe con el Departamento Norte de Santander, William Gómez .

El alcalde del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) indicó que tres veces por semana están ingresando unos 200 venezolanos diarios por el puente , un total de 600 por semana, quienes manifiestan su necesidad de retornar al país «por la xenofobia a la que han sido objeto, sobre todo en Colombia», donde los han expulsado de sus hogares por no tener cómo pagar el alquiler de viviendas durante la cuarentena.

“Siguen ingresando nuestros connacionales que vienen de la república de Colombia, se mantiene activo el paso, en promedio se estiman 200 personas por día, después de pasar momentos difíciles no solo de pandemia, sino el tema de la xenofobia en la hermana república de Colombia donde muchos de ellos son expulsados de su territorio, los sacan de sus alquileres por no poderlos pagar, no tienen garantía social sobre los hospitales, sobre la atención social, la atención mínima sobre un derecho humano, derechos que son vulnerados, y por ende se ven en la necesidad de retornar a su patria “, expresó.

Asimismo, afirmó que continúa el control epidemiológico para quienes retornan, por lo que siguen siendo enviados a los Puntos de Asistencia Social Integral (Pasi), les hacen pruebas Covid-19 y, una vez tienen garantías de salud, son llevados a sus ciudades de origen.

Por último, ek funcionario llamó a quienes están caminando por el país para volver a salir de Venezuela, para que «comprendan que la situación no ha cambiado en otras naciones respecto a la xenofobia y la pandemia», por lo que los invitó a pensar esa decisión.

Con información de Diario Los Andes.

