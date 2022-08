Venezolanos califican de positivo acuerdo de reapertura gradual de frontera con Colombia

Entornointeligente.com /

Venezolanos consultados por la Agencia Sputnik calificaron como positivo el acuerdo de apertura gradual de la frontera con Colombia que se dará a partir del próximo 7 de agosto, cuando Gustavo Petro asuma la presidencia de la nación neogranadina. «Que reaperturen la frontera quiere decir que la tercera edad no va tener que pasar por trocha [camino clandestino], la persona va poder pasar con su carro hacer compras, como se hacía antiguamente, también se puede traer mercancía, hoy en día no se puede hacer porque lamentablemente por trocha cobran demasiado, en realidad va ser positivo», indicó la ciudadana Ana Chacón. El canciller designado de Colombia, Álvaro Leyva, se reunió el 28 de julio con su par de Venezuela, Carlos Faría, en el estado venezolano de Táchira (oeste). En el encuentro, las autoridades reafirmaron su voluntad de restablecer las relaciones bilaterales y acordaron la apertura gradual de la frontera a partir de la asunción de Petro. Tras ser consultada por esta agencia en el centro de San Cristóbal, estado Táchira, Chacón agregó que desde muy joven trabajó por su cuenta y el paso fronterizo le permitió durante años garantizar el alimento de su familia. El 4 de julio, el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, aseguró que la reapertura de la frontera traerá mayor estabilidad para los habitantes que residen en las zonas fronterizas, y destacó que cerca de 3.000 empleos podrían generarse a partir de la misma en todo el país. En tal sentido, Yesenia Colmenares, habitante de la ciudad de Táriba en el municipio Cárdenas, también en el estado Táchira, comentó que la apertura gradual de la frontera beneficiará a muchas familias venezolanas por la importante actividad comercial que desarrolla en la zona. «En la compra principalmente nos va beneficiar, porque antes bajamos a Colombia porque allá era un poco más económico, su cierre y todo eso pues no ha afectado grandemente a mi familia y muchas familias venezolanas», expresó la joven manicurista. Colombia y Venezuela comparten 2.219 kilómetros de frontera. De acuerdo con el diputado e integrante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, Julio Chávez, «es una frontera en la que históricamente gravitaba una masa de dinero de entre 6.000 y 8.000 millones de dólares anuales». Dayana Otalora, una joven comunicadora de 30 años que vive en Caracas con su esposo e hijo, comentó que gran parte de su familia en Colombia se vio afectada tras el cierre de la frontera, y destacó que el impacto de su apertura será positivo para ambos países. «Va tener un impacto bastante fuerte y positivo, ya que tiene muchos años cerradas y desde ese entonces la economía de Colombia y Venezuela disminuyó bastante porque esa frontera servía para muchas cosas», expresó Otalora. La frontera colombo-venezolana cerró en 2019, tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre Caracas y Bogotá, luego del intento de la oposición liderada por Juan Guaidó de ingresar por la frontera una presunta ayuda humanitaria, algo que el Gobierno de Maduro calificó como un intento de invasión.

