Venezolanos apuestan tiempo y dinero sin saber si obtendrán la visa dominicana

Hacen de tres a cinco horas de cola a las afueras del Consulado de la República Dominicana para solicitar una visa a este país, pero aún tienen incertidumbre de si serán rechazados con pasaje en mano.

“¿Para cuándo tiene viaje usted? ¿Este domingo? Imposible. Cambie el pasaje”. Así le dijo un funcionario del consulado a Anís Hassan Noriega en la cola para solicitar la visa. Hassan compró en oferta su pasaje a República Dominicana el 28 de noviembre, para hacer un viaje familiar el 5 de enero. Ahora no sabe si perderá esos 400 dólares del boleto , ya que a razón de la oferta la agencia no lo puede cambiar el pasaje ni siquiera pagando una multa.

En ese momento, no sabía que el 9 de diciembre la Cancillería dominicana informaría que desde el 16 de ese mes se daría efecto a la resolución que impuso una visa a los venezolanos para la entrada al país caribeño . La empresa transnacional para la que trabaja Hassan no le permitió viajar antes desde Puerto Ordaz , donde reside, a Caracas para hacer todos los trámites relacionados con el viaje, incluyendo recoger la prórroga de su pasaporte venezolano, que el Saime emitió el pasado lunes 30 de diciembre.

Desinformación en los requisitos La implementación del visado ha estado marcada por la incertidumbre y la desinformación sobre los requisitos. La Asamblea Nacional (AN) logró en el 2019 que muchos países consideraran permitir el pasaporte venezolano aún cuando estuviera vencido, para evitar que los retrasos del Saime fueran un impedimento para que viajaran los venezolanos. Sin embargo, en los requisitos para la visa de turista a República Dominicana no aclaran si aceptan el pasaporte vencido o no , por lo cual Hassan prefirió esperar a la prórroga.

Ahora la visa dominicana es un impedimento para que Hassan renueve su visa americana, ya que con motivo del viaje, reservó una cita el 7 de enero en el consulado americano en Santo Domingo . El 11 de marzo de 2019, el Departamento de Estado anunció la suspensión temporal de las operaciones de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, por lo cual muchos venezolanos acuden a Colombia, Madrid o República Dominicana para tramitar la visa americana.

Me da impotencia, esas personas no sé en realidad qué se creen ni cuánto les va a durar”, dijo Anís Hassan refiriéndose a la República Dominicana.

Dominicana, un puente A razón también de la ruptura de relaciones entre el Gobierno norteamericano y el de Nicolás Maduro, el 15 de mayo del 2019 Estados Unidos suspendió las operaciones de las aerolíneas norteamericanas en Venezuela. Por eso, muchas veces los venezolanos compran boletos a República Dominicana en aerolíneas venezolanas únicamente con la intención de hacer escala para ir al norte. También Panamá, el otro país centroamericano al que los venezolanos viajan para hacer escala, impuso visas a venezolanos desde enero del 2018 . Ya suman once países los que piden visas a los venezolanos.

María Polanco envió a sus hijos de 11 y 13 años a pasar vacaciones decembrinas en Estados Unidos, un viaje de Caracas a Santo Domingo, de Santo Domingo a Miami. A Polanco le preocupaba qué pasaría con los menores de edad en el traspaso de la agencia Turpial a la aerolínea americana en el aeropuerto de República Dominicana, ya que según explicó “la aerolínea venezolana no se hace responsable del plazo de espera”. Por su paz mental, decidió acompañar a sus hijos a Dominicana y así asegurar que la documentación llegara a las manos de la tripulación del vuelo al norte.

Cuando fui yo vi cómo las aeromozas al desembarcar el puente del avión dejaron por su cuenta a dos niñas que iban solas, y ellas se quedaron esperando sentadas en el aeropuerto como un par de criminales hasta la hora de su vuelo”, relató.

El 15 de diciembre viajó sin problemas, ya que se trataba del día antes de que se pusieran en efecto las medidas, pero para recoger a sus hijos en República Dominicana el 7 de enero ha tenido que pasar por el engorroso proceso de solicitar la visa. En total gastó 2.400 dólares en pasajes, sin contar los expendios de la visa que costó cien dólares.

Se queja de que uno de los requisitos para la solicitud de la visa es pagar 150 dólares más por la póliza del seguro para viajeros de República Dominicana sin tener asegurado que le aprobarán el documento, ya que no aceptan otros seguros internacionales.

Incertidumbre hasta el final Después de hacer una cola de tres a cinco horas en las afueras del consulado, los venezolanos deben esperar tres días hábiles antes del tentativo viaje a República Dominicana.

Fabiana Pacheco acudió dos veces desde Maracaibo a Caracas por el proceso de la visa. El 16 de diciembre llegó a las 9:00 de la mañana directo desde el aeropuerto al consulado con 300 personas por delante en la cola. A las 2:00 de la tarde la devolvieron con los documentos consignados y la hicieron regresar el 17 para su cita.

Este 2 de enero regresó a las 7:00 de la mañana a la misma cola, y esperó hasta las 10:00, cuando el funcionario encargado del trámite anunció que a las 2:00 de la tarde regresarían los pasaportes de los que iban a viajar los días 6 y 7 de enero. “La mayoría están aprobados” , fue la respuesta del trabajador del Consulado.

Sin embargo, a esta hora, Fabiana se encuentra con su novio en Caracas con la incertidumbre de si podrán pasar sus vacaciones en Punta Cana sin tener que hacer otro gasto, o tendrán que pagar una multa de 150 dólares por persona para que les cambien el pasaje en la aerolínea.

