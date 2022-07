Venezolano que sobrevivió en accidente de Nicaragua: «No podía respirar»

Entornointeligente.com /

Uno de los venezolanos que sobrevivió al fatal accidente en Nicaragua que dejo 14 venezolanos fallecidos, ofreció detalles de lo que vivió en el accidente. El joven con acento zuliano, dijo que iban por lo menos 90 personas, «casi todos en el bus eran venezolanos, iban muchos parados», narró el joven.

Sobre el terrible momento del accidente dijo que momentos pensó que moriría, «nos fuimos por un precipicio, mucha gente me cayó encima yo no podía respirar, estaba que me entregaba porque no podía respirar y como pude saque la cabeza por una ventana tome fuerzas y salí», dijo.

Insistió en que lo peor fueron los momentos en que le faltaba la respiración.

El accidente ocurrió la noche del miércoles en una pendiente sinuosa conocida como «La Cucamonga», ubicada en el departamento de Estelí a 170 kilómetros al norte del país.

