Venezolano que regresaba al Táchira fue asesinado a golpes en Colombia

Alejandro Peña llegó al parque con un grupo de venezolanos, que luego lo dejó solo. Al otro día lo hallaron muerto en su carpa. Según sus amigos, Alejandro Peña Pacheco, de 48 años de edad, era nativo del estado Aragua, pero vivió en el Táchira por más de 20 años, tanto en el municipio Andrés Bello, como en San Cristóbal, en Pirineos, específicamente, de donde sus amistades y vecinos los vieron emigrar a Ecuador, en busca de un mejor porvenir económico. Presumen que en ese país no le fue como esperaba y por eso retornaba al Táchira, cuando la muerte se le atravesó en el camino, el fin de semana, en territorio colombiano. Su cadáver fue localizado en la carpa que levantó en un parque del barrio Alvernia, en el exclusivo sector de Tuluá, Cali, para presuntamente pasar allí la noche del domingo y continuar su travesía al siguiente día. Las autoridades caleñas reportaron el terrible hallazgo el lunes en la mañana. Peña solo estaba de paso en Colombia. «El vigilante de cuadra manifiesta que una persona llegó anoche a dormir en su carpa y en horas de la mañana fueron a hablar con ella, a despertarla, pero no se levantó», manifestó el coronel Guillermo Carreño, comandante del Distrito de Policía de Tuluá. El hecho está siendo investigado por las autoridades, quienes revisarán las cámaras del sector para dar claridad a lo ocurrido; por cuanto Peña "llegó con un grupo grande de venezolanos y lo dejaron ahí solo. Algo pasó, por eso recogemos pruebas de cámaras de seguridad aledañas". Se presume que Peña fue víctima de ladrones que le quitaron la vida para despojarlo del poco dinero que tenía. Buscan repatriar el cuerpo El cadáver del venezolano fue trasladado hasta Medicina Legal para establecer las causas de la muerte. Sin embargo, versiones preliminares indican que el hombre habría muerto como consecuencia de un golpe, ocasionado con un objeto contundente. En la morgue de Tuluá permanecía el cuerpo de Alejandro, en espera a ser reclamado por sus familiares o allegados, razón por la que, valga decir, sus amigos, entre ellos el diputado tachirense (AN) Franklyn Duarte, se hicieron eco del deseo de la familia, al publicar una solicitud de apoyo a todos los venezolanos, en el sentido de juntar el dinero necesario que permita su repatriación. (MB)

