Venezolano Gianni debuta con su tema «Segundo Plato»

El venezolano Gianni, joven intérprete y compositor quien se inspiró en referentes de la música urbana como Maluma, Rauw Alejandro, Feid y Eladio Carrión, estrenó el tema «Segundo Plato».

«Segundo Plato» es el sencillo con el cual, Gianni debuta como solista. Producido por Jonathan García y escrito por el propio intérprete (Giovanni Clemente), el sencillo habla sobre los sinsabores que deja la indecisión de alguien, al no saber con quién quiere estar.

«Quiero que todo el que lo escuche y haya vivido esta experiencia se sienta identificado», comentó el artista.

«Segundo Plato» El single cuenta con un video oficial que fue filmado en la ciudad de Caracas, específicamente en unos galpones ubicados en La Trinidad. La dirección del materia audiovisual estuvo a cargo de Miguel Mardeni junto a su equipo Cygnus Media Group.»La historia se basa en una ex novia que está con otro en una fiesta pero aún me sigue buscando porque no sabe con quién estar, pero mi decisión es no ser la segunda opción de nadie», contó Gianni quien protagoniza el clip.

Cabe destacar que en los próximos meses Gianni estrenará nuevas canciones con la finalidad de posicionarse en el mercado musical tanto nacional como internacional; además continúa su formación en el canto, el baile y la expresión corporal, fortaleciendo su identidad sonora y el sello personal que lo distingue como artista en la escena musical contemporánea.

Gianni Giovanni Clemente Arismendi nació en Caracas el 24 de mayo de 2004, tiene 18 años de edad. Es bachiller en Ciencias egresado del colegio Simón Bolívar ubicado en Caracas (Manzanares). Comenzó a tomar clases de guitarra acústica a los 6 años; luego reforzó estudios del mismo instrumento (el cual toca a la perfección) en la Academia «Remansos de Cuatro» donde además aprendió canto. Sus primeros pasos en la música los dio a los 8 años y comenzó a escribir sus primeras canciones a los 11.

