Yanet García, entre la actuación y el fitness

Yanet García rompe aquel estereotipo de que “las bonitas son tontas”, pues a sus 29 años confiesa que ella desde pequeña se veía más como una mujer de negocios que como una simple cara linda.

A principios de año, la modelo dejó el matutino Hoy y dice que la relación con su exproductora Magda Rodríguez es buena

“Me fui del programa porque quiero probar otras cosas, ponerme nuevos retos y desde un inicio ese era el tiempo que habíamos decidido que estaríamos ahí. Todos estamos en buenos términos, incluso Magda me dijo que el día que quiera regresar, las puertas del programa están abiertas y eso lo agradezco, pues muestra que hice buenas amistades ahí”, dijo “La chica del clima” en entrevista con EL UNIVERSAL

García detalló que Magda deseaba que ella continuara en el matutino pero su hambre por seguir creciendo profesionalmente la han llevado a tomarse un año dedicado a estudiar y perfeccionar aquellas cosas que considera aún no domina

Por ello, además de regresar a sus clases de inglés, está en talleres de actuación y es una coach de entrebamiento físico en la app Fit Plan

“Soy una mujer de retos, me gusta siempre hacer más y más y, cuando obtengo algo, me pruebo en otra cosa y ahorita necesito perfeccionar mi inglés, quiero seguir en la actuación y para eso debo estar preparada, no es suficiente tener sólo una apariencia, hay que estar preparado y en eso estoy ahorita”

Esta es una de las razones por las que Yanet no estará en la televisión durante este 2020, pero sus fans continuarán apreciándola a través de sus redes sociales y de una película que filmó en España y estrenará a mitad de año

“Estoy feliz con lo que conseguimos en Hoy y estoy agradecida con la producción y con todo lo que me ha dejado, pero ahora quiero seguir preparándome, ya que antes de entrar a Hoy estaba estudiando inglés y lo tuve que dejar porque el tiempo no me daba. Quiero seguir tomando clases de actuación, quiero seguir en el intento de probar en otras áreas”, expresó

Mientras eso sucede, en julio estrenará Bellezonismo, película española que protagoniza y en la que da vida a un ángel, sensual y seductor. Esta es la primera incursión de Yanet en el terreno de la actuación

“Es algo nuevo para mí, creo que cada cosa nueva siempre he querido ser mejor y por eso mi interés de seguir estando en clases de actuación. Siempre he sido una mujer de retos que lo que se propone lo cumple y para eso hay que estudiar mucho, para tener lo necesario cuando las oportunidades lleguen. Hay que tener una preparación para todo lo que emprendamos, eso siempre lo he hecho en mi vida y lo he hecho en cada cosas nueva que emprendo”, detalló

Para todos aquellos que deseen seguir sus pasos y aspirar a la vida “fitness”, Yanet forma parte de una aplicación en donde paso a paso, explica los ejercicios que se deben seguir para obtener su cuerpo

Con esta aplicación, Yanet se une a decenas de famosos entrenadores que son coaches físicos de personalidades como Jennifer Lopez

“Estoy en la app Fit Plan, en la cual tienen a gente súper importante del mundo fitness y me da orgullo que hayan pensado en mí”

