Venezolano es VIRAL en Chile: Explica que quiere dejar ese país por no poder sobornar a la policía (VIDEO)

Durante el pasado miércoles se volvió viral en redes sociales un registro que muestra a un joven venezolano explicando su motivo para dejar Chile y volver a Perú, esto tiene relación con Carabineros. Según él mismo indicó, en el país vecino se podía trabajar más tranquilo como repartidor ya que podían «darle dinero a la policía» para no ser multados.

Por el contrario, sostuvo, muchos de sus compañeros están ‘parados’ porque aquello no se puede llevar a cabo con Carabineros de Chile.

De acuerdo al detalle de La Cuarta, el hombre mostró una serie de motos que estaban estacionadas en la capital, asegurando que les es complicado trabajar porque muchos no tienen papeles.

«Acá llegan los carabineros (…) y estamos abatidos todos. Algunos no tienen licencias, otros no tienen papeles, entonces uno no sale a trabajar tranquilo», explicó el venezolano en el registro.

«En Perú uno salía con 20 soles, te paraban, lo pasabas por debajo y listo (…) Aquí no, uno le ofrece plata a los carabineros y te vas preso por extorsión y sobornar a un oficial de la policía de Chile. Entonces, estamos jodidos aquí», agregó indignado.

Como dijo el joven venezolano, es delito sobornar a Carabineros

En Chile intentar sobornar con dinero a un Carabineros para evitar un control o detención, en la vía pública, como aseguró el venezolano, es considerado como un delito.

Venezolano Amenaza con irse a Perú porque «Carabineros No Acepta Sobornos». ¿Qué consejo le entregarían Ustedes? #YoApoyoACarabinerosDeChile pic.twitter.com/PHpjWjAut4

— Christian E. Franzani (@EFranzani) June 17, 2022

