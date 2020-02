Venezolano ebrio agredió a un policía en la cara para evitar que lo detuvieran en Perú

Entornointeligente.com /

Venezolano agredió a policía en Los Olivos. Foto: La República

Luego de golpear a un efectivo de la Policía Nacional, el ciudadano venezolano José Gabriel Rojas Peña rompió en llanto. Inicialmente, agredió a su pareja, a personal de serenazgo y culminó la serie de ataques propinando puñetazos en el rostro a un suboficial PNP, luego de que este intentara intervenirlo en un parque de Los Olivos.

Según informes de la Policía, el agresor de 20 años se hallaba en estado de ebriedad. Los reportes también indican que golpeó a su pareja, por lo que efectivos de serenazgo intentaron calmarlo, pero fueron golpeados; luego, el policía intervino pero fue atacado a puñetes, en el Parque de la Amistad, situado en la urbanización Villasol.

Los hechos sucedieron a plena luz del día, este viernes 7 de febrero. Y el agente agredido pertenece a la Comisaría Laura Caller.

La agresión quedó registrada en video, por lo que Peña fue reducido de inmediato y trasladado a la comisaría del sector. Una vez allí solo atinó a pedir disculpas y llorar por lo sucedido. El joven venezolano quedó detenido en dicha dependencia policial.

¿Cuál es la sanción en Perú para quienes agreden a miembros de la Policía?

La agresión a policías se considera solo como una falta y no un delito. Un acuerdo del Poder Judicial estableció penas mínimas a los actos de resistencia y violencia a la autoridad policial.

Escupir, insultar o romperle el uniforme a un policía no es un delito sino una falta, por lo que las penas no pueden ser mayores de tres años, lo que en la práctica significa que los agresores no van presos.

