Venezolano dice que falsa monja uribista le gritó que volviera a su país a morir de hambre

El informativo entrevistó a varios ciudadanos de la capital de Antioquia que confirmaron que Adriana Torres, quien se presentó al país como monja cuando el pasado martes apoyó al senador Álvaro Uribe a las afueras del Palacio de Justicia, sí frecuentaba las plazas de mercado de la ciudad pidiendo alimentos a nombre de las comunidades pobres y que después los vendía en esos sectores , tal cual denunciaron varias personas en el transcurso de la semana.

Un hombre venezolano que trabaja en la Plaza Minorista de Medellín le aseguró a Noticias Uno que la falsa monja uribista le dijo que “me fuera para mi país, que me fuera a morir de hambre para que me mataran” . Claramente reflexivo por ese ataque que recibió de la mujer hace un tiempo, el extranjero concluyó: “Ella no es monja de nada. Es el diablo”.

Habitantes del barrio Bello Oriente de Medellín, ubicado en la comuna 3 de la ciudad, se sumaron a las numerosas denuncias que hicieron sus vecinos después de que la seguidora del partido Centro Democrático se hiciera viral.

“Ella pedía para los niños más pobres de los barrios y venia aquí y lo vendía”, “Humillativa, grosera”, “No sé si ella solo venía aquí con un objetivo económico” , fueron algunos de los testimonios que entregaron los habitantes de ese sector a Noticias Uno.

