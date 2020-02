Venezolano detenido en Perú por robo tras ser perseguido por las víctimas

Entornointeligente.com /

Un ciudadano extranjero fue detenido, luego de que presuntamente les robara a dos hermanos en Tumbes. El hecho ocurrió el pasado domingo, cuando los agraviados transitaban por la cuadra uno de la calle Bolívar.

Por: La República

Los denunciantes identificados como Carlos y Jorge Paulo Alván Requena (27) fueron asaltados por tres personas, entre ellas una mujer, quienes los despojaron de su celular y billetera. Luego se dieron a la fuga.

Sin embargo, las víctimas los persiguieron y lograron detener al ciudadano venezolano Celis Jesús Piña Bracho (39), a la altura del paradero de autos para Zarumilla, en donde se inició una pelea. Al notar la gresca, un agente policial los intervino, y al registrar al extranjero se le encontró las pertenencias de uno de los hermanos.

Los vecinos del sector solicitaron a la Policía y a la municipalidad, llevar a cabo un patrullaje integrado para contrarrestar la delincuencia común y organizada, pues la región reporta un alto índice delictivo.

