Venezolano David Peralta cambiado a Rays de Tampa Bay

Rays de Tampa Bay adquirió al jardinero David Peralta, proveniente de Diamondbacks de Arizona, con lo que incorporan a un bateador zurdo y experimentado para emprender la lucha por un boleto de playoffs.

Como parte del canje, Rays envió a Arizona al cátcher Christian Cerda, de 19 años y quien milita en las ligas menores.

Peralta, de 34 años, ha pasado su carrera de nueve años con Diamondbacks. Ganó el Bate de Plata en 2018 y el Guante de Oro un año después. Su bateo ha venido a menos en las campañas recientes, pero es todavía bueno ante lanzadores derechos.

Popular entre los fanáticos de Arizona, Peralta tiene esta temporada un promedio de .248, con 12 jonrones y 41 empujadas.

«Mi reacción fue un shock», dijo el venezolano.

«Seguro que fue un momento triste para mí. Pero por otra parte estaba realmente emocionado y contento por el interés de los Rays en mí, porque crean que puedo ayudarles a llegar a los playoffs. Sé que eso es lo que ocurrirá», añadió.

Peter Bendix, gerente general de Rays, dijo que probablemente Peralta jugará mucho en el jardín izquierdo con un club que tiene a 16 peloteros en la lista de los lesionados, la mayor cantidad en la Liga Americana.

Entre ellos figuran tres jardineros: Kevin Kiermaier, el dominicano Manuel Margot y el colombiano Harold Ramírez. Kiermaier quedó fuera por el resto de la temporada para someterse a una cirugía en la cadera izquierda.

«Él tiene un historial de buen desempeño ofensivo, algo que nos gusta, comentó Bendix.

«Pensamos que es alguien que puede dar estabilidad a nuestra alineación. Defiende bien, es un pelotero completo. Ha visto muchas cosas en este deporte. Creo que aportará de inmediato un buen equilibrio a nuestro equipo», apuntó.

Mike Hazen, gerente general de Diamondbacks, dijo que tenía sentido para su club el canje, especialmente dado que Peralta será agente libre en algunos meses. Sin embargo, reconoció que la despedida fue difícil.

«Fue una dura conversación, emotiva», dijo Hazen. «Él aportó energía, entusiasmo y fue un pelotero realmente bueno con nosotros», cerró.

