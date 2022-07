Venezolano Bily Paredes muestra el lado personal de «Los exitosos»

Entornointeligente.com /

Bily Paredes descubre el lado personal de los famosos en «Los exitosos», que transmite desde Miami.

En su programa, el venezolano entrevistó a figuras como: George Harris, Luis Chataing, Norkys Batista, Franklin Virgüez, Scarlet Ortiz, Víctor Cámara y Marko, entre otros.

La producción, conducida por Bily Paredes, supera más de 300.000 vistas por capítulo en las plataformas digitales.

Producción de Bily Paredes El periodista se formó en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Posteriormente, trabajó en La Casa del Artista, la revista Caracas On The Rocks y luego produjo un programa de televisión llamado On The Rocks, transmitido por Net Uno.

Más tarde, Bily Paredes fue a Estados Unidos y trabajó en la revista latina de West Palm Beach, A tu Idioma.

Más tarde, el comunicador social regresó a Venezuela y volcó sus conocimientos en el portal Caraota Digital, web en la cual se desempeñó como director de entretenimiento y formaba parte de la junta directiva.

Asimismo, Bily Paredes trabajó en las campañas musicales de Chyno, Nacho, Fefi Oliveira, Jacob Forever, Justin Quiles, Pedro Alonso y Mau y Ricky.

El periodista también ha hecho lo propio con Javier Halamadrid, David Comedia, Charly Mata, Arturo de los Ríos, Alfonso Medina y Gabriela Vergara, en producción de programas televisivos y redes sociales

