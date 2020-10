Venezolanas reciben más de 6 nominaciones en los Premios Emmy

Entornointeligente.com /

Agencias | LA PRENSA DE LARA.- Las venezolanas Kristy Espinoza y Yulma García dejan el nombre de su país natal en alto al recibir, por segundo año consecutivo, varias nominaciones en los Premios Emmy, en Estados Unidos, por el desempeño de ambas como productoras de grandes proyectos que elaboraron durante la pandemia y q ue lograron un impacto positivo en la sociedad.

Pese a que el año pasado también fueron nominadas a la reconocida premiación, Espinoza y García no pudieron contener la emoción hace unos días cuando recibieron la noticia: “Cuando nos enteramos de las nominaciones por la redes sociales, no lo podíamos creer. Empezamos a brincar de la emoción. Creo que no nos vamos a cansar de esa mágica sensación de alegría y satisfacción de que reconozcan nuestro trabajo”, detalló Yulma García, quien antes de descubrir su pasión por el mundo audiovisual, era publicista.

Individualmente, Kristy Espinoza logró 3 nominaciones como productora y Yulma García logró 3 nominaciones por su labor como productora y guionista. Adicionalmente, la casa productora de ambas: Billonaires Group; recibió 4 nominaciones con el documental “Hay que Intentarlo” y con el cuento infantil “El Príncipe de los Juegos”.

“Saber que nuestro trabajo está siendo reconocido siempre será algo increíble a nivel profesional. Pero a nivel personal, lo que realmente nos llena es cuando las personas se sienten motivadas a buscar su mejor versión porque nuestros trabajos audiovisuales los inspiran a lograrlo”, expresó Kristy Espinoza, quien es comunicadora social.

Estas venezolanas se han convertido en inspiración para otros connacionales que aún no se atreven a cumplir sus sueños, pues desde su llegada a Estados Unidos no han hecho más que hacer lo imposible por convertirse en lo que son hoy. Pese a que en el camino se tropezaron con algunas piedras, Espinoza y García fijaron sus metas y lograron salir adelante, incluso durante la pandemia, por lo que hoy recogen los frutos de ese aprendizaje.

“El secreto de nuestros logros es perseverar, el no dejar de intentarlo nunca y de sumarle un poquito más a la meta, esforzándonos un poco más para llegar más arriba. Hemos recorrido esa milla extra de la que muchos hablan”, dijo García.

Documentales nominados Durante la pandemia la pareja trabajó en varios proyectos, entre los que destaca “Hay que Intentarlo”, que habla de cómo buscar tu pasión y vivir de ella, desde el relato y la experiencia del caricaturista venezolano Jorge Torrealba. Este documental, producido en Billonaires Group, a tan solo 2 meses de su estreno fue reconocido y galardonado en 15 festivales internacionales de cine.

Ahora, el documental “Hay que Intentarlo” está nominado en varias categorías de los Premios Emmy, entre las que sobresale Interés Humano.

Otro de sus proyectos más recientes, que compite por el premio en las categorías Artes Gráficas y Música del reconocido galardón, es ” El Príncipe de los Juegos” , el cuento para niños donde se explica la dura etapa del confinamiento a los más pequeños dándoles ideas para no aburrirse en casa. Este material audiovisual fue protagonizado por Gail Gómez y su música es de las Payasitas Nifu Nifa.

“El Príncipe de los Juegos” es el primer trabajo para niños de la pareja, el cual fue dirigido, producido y editado por ambas. Proyecto que sirvió como inspiración para hacer una especie de seriado que serviría como herramienta para facilitar a los padres la explicación a los infantes sobre temas complicados como el divorcio o la muerte.

Por otro lado, Kristy Espinoza y Yulma García recibieron dos nominaciones por el documental “Mi Hermana”, pese a que este trabajo no forma parte de las producciones de Billonaires Group, ambas trabajaron como productoras y escritoras del mismo. Este documental trata de la historia del emprendimiento de dos hermanas, también venezolanas, que crearon y posicionaron su empresa de decoraciones como la más grande de Latinoamérica: Decoraciones Globos; y que está ocupando gran parte del mercado estadounidense.

Casa productora Billonaires Group es una empresa de producción audiovisual que surgió de la crisis que vivieron Kristy Espinoza y Yulma García, luego de una estafa que les costó sus ahorros y sus sueños en Estados Unidos, donde estas dos venezolanas residen desde hace siete años.

Billonaires Group no solo se convirtió en las esperanza de estas dos mujeres, sino que las hizo resaltar en un mundo, como el de la producción audiovisual, en el que predominan principalmente rostros masculinos. “Nos atrevimos y estamos sobresaliendo”, expresaron las venezolanas, reconocidas en festivales de Estados Unidos: Los Ángeles, Nueva York, Miami, San Diego, Fort Myers; India, Uruguay y Venezuela.

Luego de la creación de su productora estas venezolanas han recibido muchos galardones, entre los que destacan varios Emmy.

