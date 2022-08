Venezolana que fue viral por decirle a chilenas que cuidaran a sus maridos, se defendió de las críticas (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Por BioBioChile

Asimismo, en una entrevista, dejó en claro que el caso incluso ha sido replicado en Venezuela, donde fue vista por su mamá.

«No soy de Maracay ni de Nicaragua. Soy de Caracas. No soy ninguna malandra tampoco. Solo el video que vieron fue comedia. Me provocó hacer el video y lo hice. Acá en Chile y lo hice», indicó.

«Las personas que me conocen saben que no soy una mantenida. Incluso, es más, he tenido mis cosas por mi misma, no por ningún huevón (sic). Segundo, el flequillo crece. Me corté por aquí y bueno», agregó.

LINK ORIGINAL: La Patilla

