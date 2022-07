Venezolana pierde sus manos en una fabrica peruana y le pusieron precio a sus extremidades

Entornointeligente.com /

Una mujer venezolana perdió ambas manos mientras trabajaba en una fábrica clandestina en Perú y asegura que los representantes de la fábrica le pusieron precio a sus manos. Muchos venezolanos han emigrado al extranjero en busca de mejorar su estilo de vida, este fue el caso de Johana Bastidas Terán, de 40 años, quien se mudó a Perú para mejorar su situación. Lamentablemente Bastidas sufrió un accidente en la fábrica en la que trabajaba y perdió ambas manos.

Bastidas llevaba un mes trabajando en una fábrica clandestina de suelas de zapatos, en la cual trabajaba 12 horas diarias, sin seguro y sin implementos de seguridad. La venezolana asegura que la abogada de la fábrica para la que trabajaba le puso precio a sus manos según lo que informan múltiples fuentes.

También te puede interesar: Estos son los dos venezolanos que éstan usando la polémica frase para subir en TikTok y lo están logrando (+VIDEO) «Perdí mis dos manos, tanto la derecha como la izquierda. Yo ya no me puedo valer por mí misma, no puedo hacer nada, no puedo trabajar. Mi vida cambió completamente» , comentó para el medio ATV Noticias.

Según las informaciones obtenidas, Bastidas habría sufrido del accidente mientras manipulaba una máquina inyectadora de zapatos y sus manos se habrían aplastado con una prensa durante unos 30 minutos, triturando sus dedos y parte de las palmas de sus manos.

