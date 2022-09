Venezolana deja huella en la Luna con la misión Artemis

Entornointeligente.com /

Nathalie Quintero, de 28 años, es una caraqueña que actualmente forma parte de dos de los proyectos más importantes de la Nasa. Uno de ellos es Artemis, que busca el regreso de la humanidad a la Luna y el otro es la futura expedición a Marte.

Su pasión nació en Venezuela, donde se vio influenciada por su mamá, una ingeniera industrial oriunda de El Salvador, y su papá, un piloto naval venezolano retirado. Al mudarse a Estados Unidos hace 10 años decidió comenzar su formación en ingeniería aeroespacial, lo que la acercó a formar parte del proyecto Space Launch System (SLS), el cohete cuya misión es regresar a la Luna e ir a Marte.

En 2015 Nathalie obtuvo su licenciatura en Ingeniería aeroespacial de la Embry-Riddle y, en 2019, una maestría en Ingeniería de sistemas de la Universidad de Cornell. «Estoy en el proyecto desde 2015 (…) Busqué varias oportunidades porque quería trabajar en un proyecto relacionado con el espacio y en un clima más caliente, pero no había tantas oportunidades disponibles al momento. Seguí insistiendo, hasta que por fin me entrevistaron y me dieron la oferta», contó en entrevista a Historias que laten.

La venezolana también fue la primera latina galardonada como Ingeniera del Año del Florida Space Coast Operations (Fsco) de Boeing en 2021, además de haber sido testigo del avance del cohete SLS desde que era tan solo un modelo 3D hasta lo que es hoy en día: un cohete armado en espera de poder despegar.

El rol de Nathalie consiste en supervisar y liderar al equipo de operaciones del Core Stage 1, pieza central del cohete SLS, refiere Historias que laten. En este rol, también encabeza las integraciones de pruebas, representando al elemento del Core Stage e integrando las disciplinas de propulsión y aviónica, como parte de las operaciones previas al lanzamiento del cohete.

«Ver a Artemis, porque para mí es una mujer, yendo poquito a poco a la plataforma de lanzamiento fue muy emocionante porque, además, pude compartir ese momento con mis papás. Muchas de las cosas que soy es gracias a ellos, sobre todo las oportunidades. Me han apoyado desde que estaba en Venezuela, desde que llegué acá», dijo a la plataforma comunicacional venezolana.

