Venezolana Arca se deja ver con Madonna en Instagram y desata rumores

¿Colaboración en puerta? La artista venezolana Arca se mostró divertida junto a la reina del pop Madonna en una actualización de Instagram y tal parece que es mucho más que un encuentro de amigas.

Las dos aparecen regias en el interior de un vehículo, rumbo a un evento de la Semana de la Moda en Nueva York, sin embargo, en un momento del clip publicado por la intérprete de «Hung Up», al unísono y con mirada intensa se les escucha a ambas decir: «Baby wants to ride for love», lo cuál podría ser el título de una canción.

Sin embargo, solo el futuro dirá si se trata realmente de un próximo sencillo.

En los comentarios los usuarios se emocionaron y pidieron que Arca y Madonna unieran fuerzas. «¡Oh Dios mío! La colaboración que necesitamos», «¡Colaboración por favor!», «Unas reinas simplemente», fueron algunos de los comentarios.

A su vez, el humor venezolano también estuvo presente.

Recordemos que la vocalista de «Prada/Rakata» fusiona distintos ritmos electrónicos, caribeños, urbanos y alternativos en sus canciones, estilo particular que la hace brillar y resaltar entre sus colegas, por lo que un usuario bromeó al respecto: «Madonna feat la Licuadora del Pop = Arte»; otros de los comentarios fueron: «Venezuela representado», «¡Venezuela Síí!».

De esta manera, la caraqueña hizo su respectivo post con Madonna, cuya descripción decía «No nos digan que paremos, te quiero mucho», por lo que es un indicio de que son buenas amigas.

