Veneza consagrou Varejão e Brendan Fraser está na calha

Não é um prémio que vale o que vale – vale o reconhecimento a uma comunidade bastante invisível, neste caso a população queer de todo o mundo, mas é também o reconhecimento a toda o território insular. Trata-se de um prémio para além do filme, é para toda a diversidade humana. Isso deixa-me muito feliz, é um prémio feliz», começou por contar ao DN Cláudia Varejão, realizadora portuguesa, momentos após ontem ter vencido o melhor filme pelo júri da secção Dias de Autor, onde o belo Lobo e Cão competiu, uma história sobre um grupo de jovens açorianos a tentar encontrar o seu lugar na ilha e no mundo.

A heroína da Giurnata degli Autore falou também de uma receção especial a um filme capaz de trazer sempre muitas e diversas ideias de cinema: «foi uma semana muito intensa e bela. Foi a primeira vez que partilhámos o filme e havia muitas ganas, sobretudo aqui em Veneza, palco com um público tão atento ao que se faz com o cinema pelo mundo fora. Tratou-se de um enorme privilégio e foi das receções mais emotivas que alguma vez tive. Por um lado, estavam presentes os protagonistas, os jovens queers da ilha de São Miguel, alguns deles a viajar pela primeira vez a um país europeu e a representar toda uma ilha e uma enorme comunidade. Isso foi muito forte!».

Lobo e Cão tem estreia em Portugal ainda este ano (deveria ser o mais cedo possível, isso sim seria um lançamento punk!) e vem com um prémio importante para o cinema nacional, logo depois de outro filme insular, Super Natural , de Jorge Jácome, ter vencido em Berlim a FIPRESCI (prémio da crítica) e da curta de João Gonzalez, Ice Merchants , o prémio principal em Cannes na secção Semana da Crítica. Cláudia Varejão, nesta metamorfose de amor, eleva o seu estatuto de cineasta vital do cinema nacional.

Subscrever Um palmarés desejado Na competição, hoje é dia de se desvendar o palmarés do júri encabeçado pela icónica Julianne Moore. Mais que previsões ou palpites, talvez mais conveniente acreditar num teorema de méritos. Por exemplo, Urso de Ouro porque não acreditar na justiça para Luca Guadagnino e o seu canibalesco Bones and All, road-trip pela mid-America através de dois corpos jovens? Um filme feito com um olhar queer e com Timothée Chalamet como musa absoluta. Entre a criação do sonho, o pesadelo irrompe com uma beleza que não pode ser qualificada nem quantificada em palavras. Este foi um dos muitos títulos desta mostra que fez questão de assumir um olhar transparente sobre a questão da identidade sexual, sendo Monica , de Andrea Pallaoro, belíssima surpresa, um verdadeiro filme-bandeira dessa atitude.

Para o Urso de Prata, neste palmarés a la carte , que tal pedir Athena , de Romain Gravas, distopia sobre uma guerra civil em França? Esta produção Netflix vai polarizar mas traz consigo um debate visceral sobre uma ferida aberta em França com as questões das desigualdades sociais e da repressão policial. Era uma bonita consagração para Gravas, filho de Costa-Gravas e cineasta desalinhado com o atual status-quo francês. Mas é de França que podia vir um outro gesto de gosto do júri: Les Enfants des Autres , de Rebecca Zlotowski como prémio do júri ou realização. Cinema melodramático a filmar uma mulher de corpo inteiro. Uma mulher que chega aos 40 e quer reinventar-se no amor – essa mulher é a luminosa Virginie Efira.

Todos querem Brendan Fraser, ator de The Whale, a festejar.

Depois, no argumento, duas hipóteses: ou a sagacidade de Santiago Mitre em Argentina, 1985, história do julgamento da junta militar da ditadura argentina ou L»Immensità , de Emanuele Crialese, drama íntimo sobre uma mãe e uma filha a tentarem sobreviver numa fachada familiar tóxica. No que toca a atores, Brendan Fraser em The Whale parece ser um prémio já com dono. O ator que já foi herói de blockbusters é a tristeza e a generosidade na pele de um homem a morrer de obesidade. Foi um dos estremecimentos do festival, tal como Cate Blanchett, em Tár , uma maestrina cujo poder lhe sobe à cabeça. Claro que Penélope Cruz em L»Immensità também é imensa, isto numa categoria em que a Taça Volpi também poderia ficar tão bem a desejadas como Tilda Swinton no duplo papel de The Eternal Daughter ; Patricia Clarkson, secundária «principal» em Monica ou Virginie Efira em Les Enfants des Autres , embora seja pena Não te Preocupes, Querida estar fora de competição – Florence Pugh é um tornado!

Mas se esses são os gostos do DN, a imprensa portuguesa no Lido dividiu-se: os jornalistas da Antena 1, Lara Marques Pereira e Tiago Alves davam o ouro ao Irão, com Beyond The Wall , de Vahid Jalilvand, enquanto José Vieira Mendes, do Jornal de Letras e da Magazine HD prefere Argentina, 1985 , de Santiago Mitre. Jorge Leitão Ramos, do Expresso , vota antes em Martin McDonagh e na comédia irlandesa Os Espíritos de Inesherin .

