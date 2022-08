Vendas de «Versículos Satânicos» e outros livros de Rushdie disparam após ataque

Entornointeligente.com /

As vendas de livros de Salman Rushdie, especialmente o romance «Os Versículos Satânicos», aumentaram neste sábado (13 de agosto), depois de o escritor britânico ter sido esfaqueado mais de três décadas após a publicação da obra que lhe valeu uma condenação à morte pelo falecido líder supremo e fundador da República Islâmica do Irão.

Na tarde deste sábado, três edições da obra encabeçavam o top de livros da Amazon, que marca o ritmo de livros vendidos nas últimas 24 horas. O seu primeiro best-seller, «Os Filhos da Meia-Noite», ocupava a quarta posição.

Rushdie ficou gravemente ferido na sexta-feira quando foi esfaqueado no pescoço e no abdómen ao ser atacado por um homem durante um evento literário no estado de Nova Iorque.

Subscrever O atentado causou espanto mundial, em especial por acontecer mais de 30 anos depois de o aiatolá Ruhollah Khomeini ter emitido uma fatwa que exigia a morte do escritor britânico por causa dos obra «Os Versículos Satânicos», por considerá-la uma blasfêmia.

Na livraria Strand de Nova Iorque, diversas obras de Rushdie estavam entre as mais procuradas pelo público, sem contar os pedidos pela internet.

«As pessoas chegam e buscam qualquer um dos livros, querem saber quais temos», disse à AFP Katie Silvernail, responsável por uma das seções da livraria.

Utilizadores do Twitter, por sua vez, pediram que as pessoas comprassem livros de Rushdie como forma de expressar solidariedade.

O escritor britânico está hospitalizado na Pensilvânia e seu estado é considerado grave.

