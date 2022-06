Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Sumiço na Amazônia Combustível Carlinhos Maia furtado Morto pelo chefe Venda de caixas de papelão em supermercado de Belém gera polêmica nas redes sociais A publicação já teve mais de 134 mil curtidas e mais de 17 mil compartilhamentos em apenas uma rede social. Por g1 Pará — Belém

08/06/2022 11h11 Atualizado 08/06/2022

1 de 3 Postagem mostra caixas de papelão empilhadas com placa de preço no valor de R$ 1 — Foto: Reprodução / Redes Sociais Postagem mostra caixas de papelão empilhadas com placa de preço no valor de R$ 1 — Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma postagem nas redes sociais que mostra a venda de caixas de papelão, em um supermercado de Belém , ganhou grande repercussão e gerou polêmica entre os internautas.

A imagem mostra caixas empilhadas com uma placa de preço, sendo comercializadas no valor unitário de R$ 1 no supermercado Preço Baixo, na unidade da avenida Senador Lemos, bairro da Sacramenta, em Belém .

O post já está com mais de 134 mil curtidas em apenas uma rede social e contabiliza mais de 17 mil compartilhamentos até a manhã desta quarta-feira (8).

Alguns usuários se revoltaram alegando que as caixas deveriam ser disponibilizadas de forma gratuita aos clientes.

2 de 3 Usuário faz post em revolta à venda de caixas de papelão em supermercado de Belém — Foto: Reprodução / Redes Sociais Usuário faz post em revolta à venda de caixas de papelão em supermercado de Belém — Foto: Reprodução / Redes Sociais

Mas a publicação também teve comentários apoiando a comercialização, como forma de conscientizar as pessoas sobre o uso responsável.

3 de 3 Cometário de internauta apoiando a venda de caixas de papelão — Foto: Reprodução / Redes Sociais Cometário de internauta apoiando a venda de caixas de papelão — Foto: Reprodução / Redes Sociais

Em nota, a rede de supermercados afirmou que «a placa foi colocada indevidamente no local onde as caixas estavam posicionadas. As mesmas são oferecidas de forma gratuita aos clientes que optam por não usar sacolas plásticas».

Mas a empresa confirma que comercializa caixas de papelão de tamanhos maiores geralmente usadas para mudanças.

«O grupo informa ainda que possui a comercialização de caixas de ovos (que são maiores e são muito procuradas por clientes e empresas para realizar mudanças ou mesmo armazenamento de materiais), pelo valor de 1,00 cada».

Veja mais notícias sobre o Pará

25 vídeos Acesse mais notícias do estado no g1 Pará.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com