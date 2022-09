¿Venció tu licencia de conducir? Conoce paso a paso cómo revalidarla

Entornointeligente.com /

Recuerda que conducir un vehículo con el brevete vencido se considera una falta muy grave que se sanciona considerando el valor de una UIT y una suma adicional por cada mes transcurrido desde la fecha de vencimiento. La multa va desde los S/ 207.50 hasta más de S/ 2,490. Por tal motivo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informa que la revalidación de este documento puede ser solicitada vía online en Lima o de manera presencial en los Centro de Emisión de Licencias de Conducir a nivel nacional, sin necesidad de dar el examen práctico de manejo . Puedes leer: ¡En solo minutos! Aprende cómo sacar tu licencia de conducir electrónica Antes de revalidar tu licencia, es necesario aprobar el examen médico en cualquiera de los establecimientos autorizados por el MTC. En este enlace puedes encontrar el más cercano a tu domicilio. El centro médico registrará tus resultados en el Sistema Nacional de Conductores. Si te encuentras apto, tanto física como psicológicamente, podrás continuar con el trámite. Requisitos Para la revalidar tu licencia de conducir de la misma categoría o una inferior, deberás cumplir con los siguientes requisitos: – DNI, tarjeta de identidad, carné de solicitante, asilado (original y vigente) o carné de extranjería (original y copia). – Brevete vencido o por vencer. – Examen médico aprobado. – Examen de Reglas de Tránsito aprobado en un Centro de Evaluación (esto no se exige para la Clase A Categoría I). – En caso de contar con carné de extranjería, Permiso Temporal de Permanencia, asilo o refugio, presentar fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco. Puedes leer: Transporte: qué infracciones imponen con más frecuencia los fiscalizadores de ATU Hazlo en 3 pasos 1. Realiza el pago En Lima Metropolitana, se puede optar por la licencia física o la virtual. Recuerda que solo se puede elegir una de las dos. La primera cuesta S/ 14.70, mientras que la versión digital, S/ 6.70. Puedes realizar el pago en el Banco de la Nación o por la app del banco págalo.pe por concepto de licencia de conducir con el código 1602 para la licencia física y 1601 para la licencia electrónica. Para las personas de las regiones, las tasas de pago y los trámites se realizan de acuerdo a lo establecido por cada gobierno regional. 2. Dirígete al Centro de Emisión de Licencias Ubica el Centro de Emisión de Licencias que corresponda a tu región y dirígete a él. Presenta los requisitos y solicita la revalidación de tu licencia. Debes llenar un formulario con tus datos personales y una declaración jurada de no estar suspendido o inhabilitado para conducir. Por último, entregarás tu licencia vencida. 3. Recoge tu licencia revalidada El plazo máximo para que te entreguen tu licencia revalidada es de 20 minutos (en provincias, puede demorar un poco más). Desde el momento que recibes tu licencia, vuelves a estar apto para conducir. Puedes leer: Nuevos límites de velocidad: conoce cuáles son y a cuánto ascienden las multas Trámite online Para realizar el trámite vía web desde Lima, sigue los siguientes pasos: 1. Pagar el costo del trámite mencionado anteriormente 2. Ingresar al portal web de Licencias del MTC 3. Seleccionar la opción «Revalidación» 4. Ingresar el número de DNI y dar aceptar a la declaración jurada 5. Seleccionar tu lugar de recojo: las oficinas del MTC de Lince y Cercado de Lima o los centros MAC Lima Este y MAC Lima Norte. 6. Imprime tu constancia, ya que es el comprobante que necesitas para recoger tu licencia. La emisión de licencia demora entre 24 y 48 horas desde realizada la solicitud online. 7. Luego del tiempo sugerido, acércate con tu constancia impresa al lugar que seleccionaste para recoger tu licencia revalidada. Ten presente que si todavía no aprobaste tu examen médico, no podrás hacer este trámite online. Puedes leer: ATU explica los requisitos necesarios para brindar servicio de taxi independiente A partir de los 70 años A partir de los 70 años, el plazo para revalidar la licencia de conducir varía de la siguiente forma: – Si tienes entre 70 y 75 años, debes revalidar tu licencia AII o AIII cada año. – Si tienes entre 75 a 81 años, debes revalidar tu licencia AI cada 3 años y la AII o AIII cada 6 meses. – Si tienes más de 81 años, debes revalidar tu licencia AI cada 2 años y no podrás renovar tu licencia AII o AIII. Asimismo, las personas mayores de edad deben cumplir con otras condiciones: – No estar suspendido o tener la licencia de conducir retenida según el Registro Nacional de Sanciones. – No contar con sanciones o multas pendientes de pago. – No estar privado del derecho a conducir vehículos de transporte terrestre. Más en Andina: Verifica si tu licencia para motos se encuentra en el Sistema Nacional de Conductores ?? https://t.co/V8tIcrTtWq pic.twitter.com/Gc3yF2LVWt

