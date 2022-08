Entornointeligente.com /

'Venceu todos os preconceitos', diz Miguel Falabella sobre Claudia Jimenez Ator e diretor falou sobre peça escrita nos anos 90. Artista morreu aos 63 anos, no Rio de Janeiro, neste sábado (20). Ela interpretou papeis como Dona Cacilda, em 'Escolinha do Professor Raimundo', e Edileuza, em 'Sai de Baixo'. Por g1 Rio e GloboNews

20/08/2022 15h19 Atualizado 20/08/2022

Miguel Falabella se emociona ao relembrar Claudia Jimenez: ‘Talento absurso, merece todas as homenagens’

O ator e diretor Miguel Falabella lamentou a morte de Cláudia Jimenez, no velório da atriz, que morreu aos 63 anos neste sábado (20).

Falabella contou sobre como escreveu «Como encher um biquíni selvagem», que foi um grande sucesso no teatro dos anos 90:

«Ela entrou na minha casa, em um dia de semana, sentou e falou: 'As pessoas só acham que eu sou uma palhaça. 'Escreve uma peça para mostrar que eu sou boa atriz'. Olha o legado dessa garota que venceu todos os preconceitos, todas as dificuldades», relatou o ator e diretor.

A causa da morte de Claudia Jimenez foi uma insuficiência cardíaca .

1 de 1 Atriz Claudia Jimenez em entrevista ao Fantástico em 2014 — Foto: Globo Atriz Claudia Jimenez em entrevista ao Fantástico em 2014 — Foto: Globo

Atriz e humorista, Claudia Jimenez teve papeis marcantes na TV, como a Dona Cacilda, na primeira versão de «Escolinha do Professor Raimundo», nos anos de 1990, e depois como a empregada Edileuza, em «Sai de baixo».

Veja abaixo a repercussão.

Stella Torreão, esposa

«Claudia, amor da minha vida, faria tudo de novo!!! Você fez muito mais por mim 🖤🖤

'cadê nós, meu amor' 🖤🖤»

Miguel Falabella, ator e diretor

«Fui procurar uma foto para ilustrar essa postagem e me deparei com uma vida. Agora, estou deitado, passando um filme na minha cabeça, tentando me agarrar às tantas gargalhadas que demos, ao prazer de atuar juntos, ao seu único e irreproduzível tempo de comédia.

Você estará para sempre usando aquele biquíni selvagem que nos ensolarou a existência, Claudinha. Hoje todas as homenagens são suas e os refletores de todos os teatros do Brasil reluzem para você. Obrigado por ter caminhado a meu lado nesta passagem.

Betty Lago e Mercedinha certamente vão recebe-la em festa! A nós, resta a saudade e a responsabilidade de manter viva a memória do seu imenso talento! Te amo! Descanse em paz!»

Tom Cavalcante, ator

«Minha Amada Claudinha,

Soube agora da sua partida! É sempre assim a indesejável da morte chega sem avisar. Estou profundamente triste e aqui parado escrevendo meu texto de despedida com lágrimas nos olhos e com aquela vontade enorme de te ligar, ouvir sua voz, rimos juntos como sempre para ao final vermos que tudo não passou de mais uma pegadinha daquelas que o Ribamar aprontava com a sua eterna Edileuza.

Sei que não por isso falo por aqui! Você é parte da minha vida em valiosos e inesquecíveis momentos. Nossas vidas se cruzaram para meu orgulho e privilegio e tenho isso como sagrado. Tua luz não se apaga aqui ela simplesmente se move plena em luminosidade infinita. Gratidão amiga pelo impacto profissional de sucesso que causaste em minha vida e na vida de milhares!

Te amo , receba meu afeto, meu beijo e descanse em paz! Deus de amor e bondade anjos de luz despertai-vos para a chegada da nossa Claudinha. Amem! ❤️»

Marisa Orth, atriz

«Claudia. A melhor comediante de todas. A mais engraçada. Pessoa seríssima, comprometida, jamais imaginariam que dentro daquele espetacular deboche morava uma garota ainda, muito sensível e profunda.

Claudinha se tornou uma bela amiga, musa da minha vida na comédia (eu sempre tento pensar como aquela frase ficaria na boca dela), e dona do dia em que meu único filho nasceu. Dê limite Marisa!», dizia ela, sendo nós duas crentes da astrologia. Te amo, Claudia. Que triste perder você.»

Amigos se despedem de Claudia Jimenez

Rodrigo Phavanello, ator

«Gorducha, você veio nessa Terra e virou um dos seres humanos mais incríveis que já conheci! Você cumpriu maravilhosamente sua missão trazendo a sua alegria e nos fazendo rir! E tem uma frase que você sempre me dizia: NINGUÉM É NORMAL OLHANDO DE PERTO! Tenho certeza que esse foi o teu veridicto sobre essa passagem por aqui!

Descanse em paz minha Anja! Meus profundos sentimentos a toda família que ela tanto amava! Agora sim você virou uma Anja!»

Edu Barata, produtor teatral

«Uma gênia do humor: CLAUDIA JIMENEZ. Uma personalidade forte, uma mega inteligência cênica, talento único.

COMO ENCHER UM BIQUÍNI SELVAGEM, VALSA N 6, NA SAUNA, ÓPERA DO MALANDRO, tudo que ela fazia no palco, tinha um olhar diferente, um humor moderno, uma pausa, uma assinatura, uma luz própria é como se Claudia fosse uma escola de interpretação.

Muita luz para esse guerreira que tanto batalhou pela vida. Um beijo enorme, muito amor e compreensão para querida Stella Torreão.»

Cláudio Castro, governador do RJ

«Todos vamos nos lembrar com carinho dos papéis inesquecíveis vividos por Claudia Jimenez em novelas e programas humorísticos. Dona Cacilda, da «Escolinha do Professor Raimundo», e Edileuza, de «Sai de Baixo», entre tantas outras personagens, nos deixam saudosos.

Uma grande atriz de teatro, cinema e televisão que divertiu o público brasileiro com seu humor leve e irreverente. Minha solidariedade à família, amigos e fãs.»

Eduardo Paes, prefeito do Rio

«Triste com a morte dessa mulher tão especial. Muito obrigado por tantas risadas e momentos de alegria que sua arte nos proporcionou. Meus sentimentos aos amigos e familiares.»

Walcyr Carrasco, escritor

«Um dia muito triste para o humor brasileiro. Aos 63 anos, Cláudia Jimenez partiu para outro plano, inesquecível como 'Cacilda', da Escolinha do Professor Raimundo, 'Edileuza', de Sai de Baixo e tantos outros papeis de sucesso. Descanse em paz, Claudia Jimenez! Meus sentimentos aos familiares e amigos da atriz.»

Helio de La Peña, comediante

«Uma das maiores comediantes do Brasil agora descansa. Obrigado pelas gargalhadas, Claudia Jimenez.»

Lucio Mauro Filho, ator

«O dia amanheceu chorando, com a partida da minha amada Claudia Jimenez. Uma das comediantes mais fantásticas que conheci, uma das grandes incentivadoras da minha carreira. Todo esse carinho vinha da grande paixão que tinha por meu pai, seu companheiro de «A Escolinha do Professor Raimundo», onde ela arrasava como Dona Cacilda.

Uma guerreira incansável, lutou contra o câncer e venceu inúmeras batalhas, mas seu coraçãozinho acabou pagando o preço de tantos tratamentos. Hoje ela desembarca na eternidade, deixando na gente aquela saudade eterna e em mim , toda a gratidão por ter vivido seu tempo, poder ter recebido seus conselhos, seu carinho, sua torcida.

Descansa em paz Claudia querida. Não haverá pôr do sol na Lagoa que não traga a lembrança da tua presença! 🖤✨»

Tata Werneck, atriz

«Querida amiga,

Comediante referência para qualquer pessoa que sonhe em trabalhar com humor. Você é genial. E quando fizemos novela juntas nós tornamos amigas. Você virou uma confidente. Me dava colo. Conselhos. E mostrava seu talento todos os dias. Me apaixonei por você. Viramos sobrinha e tia.

Te amo. Grande devota de Santa Terezinha. Mais uma coisa que você me ensinou. Eu te amo demais Claudinha. Obrigada. Um beijo imenso na Stella e em toda sua família»

Ator Tony Ramos lamenta a morte de Claudia Jimenez

David Pinheiro, ator

«Querida Claudia Jimenez, quanta saudade você vai deixar. Fizemos 'Escolinha do Professor Raimundo', muitos anos, você mexia muito comigo, era um barato, todo mundo gostava. (…) Então, meu amor, o que posso dizer é muito obrigado, vai ccom Deus, fique em paz. Um beijo, eu te amo. O Brasil te ama!» (veja o depoimento no primeiro vídeo)

Otávio Augusto, ator

«Uma perda sempre é muito grave para o nosso coração, para nossas lembranças. Claudia, especialmente, que estreou conosco na carreira. (…) E se revelou um talento fantástico, principalmente no humor. Ela era uma pessoa muito engraçada, naturalmente sobre as piadas, sobre as situações. Enfim, ela era muito especial, muito amiga. Que ela esteja bem. Que onde ela está, tenha um palco para ela!» (veja o depoimento no primeiro vídeo)

Serginho Groisman, apresentador

«Uma boa parte da vida de Claudia Jimenez foi lutar contra as doenças que teve. Mas em nenhum momento deixou de ter alegria. Alegria que nós tivemos com essa maravilhosa atriz. Descansa agora.»

Zelia Duncan, cantora

«Imensa atriz Cláudia Jimenez, amiga tão amada, você partiu e a vida perdendo tanto a graça…💔🥲»

Daniela Mercury, cantora

«Perdemos a nossa querida e talentosa Cláudia Jimenez. As suas maravilhosas personagens, interpretações e a sua alegria estarão sempre conosco. Sinto muitíssimo sua partida. Toda a minha solidariedade e carinho para os amigos e familiares.»

Ernani Moraes, ator

«Segue seu Caminho de Luz. Minha Grande Amiga sua jornada foi incrível 👏🏽👏🏽👏🏽

Como fui feliz no palco em sua companhia! Gratidão pela sua alegria Te amo.»

Marcelo Medici, ator

«Sempre fui fã, depois tive a sorte de trabalhar junto, de conviver. uma gênia da comédia, engraçada em cena e na vida, ela vai me fazer muita falta. bravo Claudia Jimenez 👏🏼👏🏼👏🏼»

Mariana Xavier, atriz

«Acordei e dei de cara com a partida da Claudia Jimenez. Mais uma grande perda pra arte e pro humor. Impossível fazer «Antes do Ano Que Vem» sem pensar nela fazendo «Como encher um biquíni selvagem». Agradeço pelas risadas e pela inspiração! Vai brilhar em outra dimensão! ❤️»

Victor Sarro, comediante

«Soube agora do falecimento da atriz Claudia Jimenez! Fez parte da nossa história e da história da comédia nacional! Descanse em paz ❤️»

Atriz Claudia Jimenez morre aos 63 anos no Rio de Janeiro

Ciro Gomes

«O largo sorriso, vitalidade e capacidade de nos fazer rir será a eterna lembrança da talentosa Claudia Jimenez que nos deixou hoje. Nossos sentimentos a seus parentes e amigos.»

