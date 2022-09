Ven que Evo ataca a Arce porque está en duda su candidatura 2025

Entornointeligente.com /

La desesperación del exmandatario Evo Morales por mantenerse vigente y ser candidato para las elecciones de 2025 determina que ataque a la administración del presidente Luis Arce, para desgastar su imagen y eliminar un posible candidato para las primarias dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS), sostienen analistas.

Los expertos sostienen que Morales no concibe que haya una nueva estructura que busca renovación, por lo que se constituye en el principal opositor al interior de su mismo partido, además de victimizarse. En las últimas horas, el expresidente Morales endureció sus ataques contra la administración del presidente Arce, al extremo de llegar a indicar que teme al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y acusar al titular de Defensa, Edmundo Novillo, y el exministro Hugo Moldiz de gestar un «plan negro» de desprestigio en su contra.

«No persigo nada, automáticamente me hacen llegar y me dicen: ‘Evo, te están haciendo esto’, son militares que están (en) servicio activo, hay todo un plan negro. Leo lo más importante, entre ellos, de dónde van a sacar plata para el plan negro; los efectivos (que operarán) en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba (…). Están Hugo Moldiz, el general Zúñiga, no es ningún invento», aseguró en conferencia de prensa.

Preferencias El abogado constitucionalista y analista José Luis Santistevan señaló que Morales está desesperado, ha perdido y sigue perdiendo poder dentro del Gobierno y del MAS. «No hay duda de que el señor Evo Morales está trabajando para ser candidato y, cuando mira las preferencias ciudadanas, el Presidente está por encima de la preferencia ciudadana, entonces Morales está trabajando para desgastarlo y surgir como alternativa, porque en este momento él (Morales) no es alternativa del MAS», dijo.

Rival interno Para el constitucionalista Paul Antonio Coca, la desesperación de no tener la atención en la opinión pública, además de no visibilizar un opositor que pueda hacer frente, Morales tiene que atacar y acusar al que tiene poder. «Lo que él hace es destrozar a quien está en el poder. Acusar, denunciar corrupción, que el ministro Del Castillo quería reunirse con él. Todas esas cuestiones obviamente enlodan la relación entre Morales y Arce Catacora», manifestó.

Victimizarse

El sociólogo y analista Fernando Untoja Choque, en contacto con Panamericana, señaló que el MAS busca mantenerse en el poder con el surgimiento de la oligarquía criolla, porque lo indígena originario nunca existió y que sólo utilizaron para aferrarse al poder.

«Han engañado a los indígenas en los últimos 15 años, el país está en la ruina, la economía está en la ruina y están llevando al desastre económico y ahora es cuando las cosas comienzan a desarmarse», indicó. Agregó que el «proceso de cambio» ha sido acaparado por la oligarquía del MAS y que ahora están por deshacerse de Morales porque ya no es útil y se ha servido de los demás indígenas.

«Evo Morales funciona, camina haciéndose la víctima, ésa es su manera de comportarse. Ahora se está haciendo el santo y al mismo tiempo víctima», afirmó. Agregó que se cree santo (Evo) porque denuncia la corrupción en su gobierno, en su partido y, segundo, denuncia que hay un golpe contra él, un plan negro para alejarlo y se aferra a organizaciones de base.

Evo pierde respaldo de su propia militancia

Evo Morales ya no goza de la confianza de la sociedad, ha perdido todo el respaldo porque huyó en 2019 sin siquiera respetar su consigna de «patria o muerte», refiere el exdirigente sindical y economista Lucio Gonzáles. «Como quiera que ha perdido todo respaldo, ya no sólo en el seno de la población, sino en el seno de su propio partido, como efecto de haber huido, haber escapado en 2019, no le ha resultado la narrativa del golpe de Estado. Eso ya nadie le cree, ni sus propios militantes. Entonces sabe bien que se le hace difícil y tiene que atacar», indicó. Añadió que ante la proximidad de renovación de la dirección de los partidos políticos, el expresidente «está en una ofensiva desesperada» sin importar que el gobierno esté en manos de su propio partido. «Está tan desesperado que no debe concebir, no acepta, que tiene que esperar hasta 2025 para que se pueda presentar a las elecciones y seguramente le resulta muy largo», sostuvo. Gonzáles dijo que el MAS no necesita ataques de la oposición, toda vez que el líder cocalero es el más acérrimo opositor a la gestión de Arce. «Se está quedando en la orfandad política sólo apoyado por los del Chapare. Además fue sindicado de estar involucrado en grandes negociados y ahora nos explicamos por qué tanta inversión pública; no está mal, pero reciben comisiones, ganancias ilícitas. No lo digo yo; lo dicen los del mismo MAS», dijo.

Moldiz responde a acusaciones

El exministro de Gobierno Hugo Moldiz manifestó ayer que, hace dos meses, el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, le preguntó si sabía del supuesto «plan negro» en su contra y lamentó que el exmandatario, con la experiencia política que tiene, se base «en papelitos entregados por militares», declaró a Urgente.bo. «Un líder une, no divide. Un líder habla con todos, no con unos cuantos. Y un líder, como es Evo Morales, que tiene la experiencia política, no se basa en papelitos entregados por militares, que fueron parte del golpe de Estado en 2019», respondió Moldiz a la alusión de Morales de ser parte de orquestar un «plan negro».

La Cancillería niega que Usaid esté en Bolivia

«El Gobierno nacional no permite, ni permitirá las operaciones de Usaid en el país». De esa manera se pronunció la Cancillería ayer para descartar que la agencia de Estados Unidos desarrolle actividades en Bolivia. El pronunciamiento surge en medio de la controversia generada por las declaraciones que hizo el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana respecto a que ese organismo estaría operando en el país. Mediante un texto difundido en su página web, la Cancillería recordó que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) fue expulsada de Bolivia el 6 de mayo de 2013 por actos de presunta injerencia en los asuntos internos del país y posteriormente se concretó la salida de su personal y el cierre de sus oficinas.

Rechazo

«Desde entonces, todas las actividades, programas y proyectos, así como su permanencia en territorio boliviano, se dieron por terminadas», se lee en parte del documento. Durante un acto político en Yungas, el exministro Quintana cuestionó que la actual administración gubernamental haya permitido que Usaid se encuentre en el país «paseándose como Pedro por su casa». Y que incluso estaría «todos los días» en diferentes partes del país. «¿Acaso no hemos expulsado a Usaid? ¿En qué gobierno estamos? ¿Acaso este gobierno no es la continuación de nuestro gobierno de 2019», añadió la exautoridad del gobierno del expresidente Evo Morales. No obstante, la Cancillería aclaró que: «El Gobierno nacional no permite, ni permitirá las operaciones de Usaid en el país».

