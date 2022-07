Ven en postergación del censo un cálculo político que beneficia al MAS

Entornointeligente.com /

Como una medida política-electoral y una muestra de la incapacidad del Gobierno para llevar adelante el proceso censal, así califican políticos y analistas la decisión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA) de reprogramar la realización del Censo de Población y Vivienda para mayo o junio de 2024. La actividad estaba programada para noviembre de este año. Según los analistas, al Gobierno no le interesa ir a las elecciones de 2025 con una reasignación de recursos y menos con reasignación de escaños en la Cámara de Diputados que, entre otras cosas, es lo que definía este censo de 2022. Ven que es una mala señal que se tome esta decisión con el apoyo de las autoridades departamentales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, no asistió a la reunión del Consejo de Autonomías de ayer. El Comité Interinstitucional de Santa Cruz adelantó que rechaza la postergación del censo y convoca a una reunión de urgencia para hoy en la Gobernación de ese departamento para asumir medidas. «Me parece una decisión política y errada. El país necesita actualizar sus datos demográficos, de vivienda, porque un censo actualizado nos va a permitir resolver algunas demandas ciudadanas que tienen que ver con la reasignación de recursos y también con la reasignación de escaños», declaró el analista y experto en sistemas electorales Carlos Cordero. El abogado constitucionalista Paul Antonio Coca, de manera coincidente, refirió que es una mala señal, y que el Gobierno es el que sale ganando con el apoyo de sus eventuales aliados, es decir, los gobernadores que asistieron a la reunión del Consejo Nacional de Autonomías. «El Gobierno gana con la postergación porque da un nivel de estabilidad a Luis Arce ante las críticas qu habían en torno al proceso, como el no incluir la categoría mestizo, religión y otros», sostuvo.

Cálculo político De ratificarse el pedido del CNA y postergar el Censo 2022 para el primer semestre de 2024 las regiones, pese a que se evidencie el crecimiento de su población, tendrán la misma representación política para los comicios generales de 2025. «La redistribución de recursos económicos y de escaños puede crear una alta conflictividad, porque si no se llega a acuerdos razonables, se va a generar ingobernabilidad. Es por eso que el Gobierno, con esta determinación de hacer esta postergación, va a diferir el problema para la siguiente administración, toda vez que si se desarrolla en 2024, los resultados se conocerán en 2025 o tal vez más allá», dijo Cordero. Coca señaló que, si se realiza el censo como se pretende, los resultados no van a estar en el mismo año, lo que significa que los resultados van a estar muy a destiempo e inclusive se trasladará los conflictos para evitarse más críticas. «No va a ser posible una redistribución de los escaños, del número de diputados por departamento, por lo tanto, la gestión 25-30 va a continuar con 130 diputados con La Paz 29 y Santa Cruz 28», sostuvo.

Justificativo El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, a la conclusión de la reunión con ocho gobernadores y la ausencia del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en una conferencia de prensa ofrecida en la Casa Grande del Pueblo, en la que participó el presidente Arce, explicó los motivos por los que se acordó requerir postergar el Censo 2022. «En consenso solicitamos la reprogramación del Censo de Población y Vivienda, ya que factores como la Covid-19, las socialización de la boleta censal, la incorporación de idiomas originarios, la necesidad de contar con una cartografía estadística en coordinación con los Gobiernos autónomos municipales e indígenas y originarios, las condiciones climáticas que generan la inaccesibilidad caminera y la migración interna por temporada de zafra, afectarían al proceso censal», señala la resolución a la que dio lectura el Viceministro de Autonomías. A manera de sugerencia, se indicó que el censo debería realizarse entre mayo y junio de 2024, durante un fin de semana. Por su lado, el presidente Arce señaló que el encuentro con las autoridades departamentales permitió el «intercambio valioso de criterios y opiniones». «Aquí están las autoridades elegidas democráticamente y, por lo tanto, contentos de haber llegado a este consenso que está definiendo un rumbo mucho más claro y expedito para nuestro censo, para que no exista ninguna duda de su transparencia, de su idoneidad técnica y que incorpore la participación de todos los que han suscrito hoy este acta de consenso en el Consejo Nacional de Autonomías», manifestó.

Críticas de oposición La oposición reaccionó de manera inmediata ante el pedido de postergar el censo para 2024, toda vez que se busca electoralizar por su proximidad con los comicios generales de 2025. El senador Rodrigo Paz, de Comunidad Ciudadana (CC), reiteró su pedido de que el proceso censal se realice en el primer semestre de 2023 y pretender que sea en 2024 sería un «censo electoral» proclive a promesas políticas y no para resolver con soluciones los problemas. «Bolivia quiere la verdad para trabajar con la verdad para identificar y resolver la crisis por la falta de trabajo, y eso es distribuyendo de buena manera los recursos, no centralizando los recursos como ahora el Gobierno central administra un 85 por ciento y los Gobiernos subnacionales un 15 por ciento. Eso significa un buen pacto fiscal: 50 y 50, por eso el censo debe realizarse el primer semestre de 2023. Segundo, los 78 mil millones de bolivianos que van a empresas deficitarias y para las pegas de unos cuantos amigos que vayan más bien para pequeñas y medianas empresas del país», dijo. La jefa de Bancada de Creemos en el Senado, Centa Rek, aseguró que la reunión del Consejo Nacional de Autonomías fue convocada por el Gobierno con el único objetivo de postergar la fecha de realización del censo, que no funcionó por la falta de transparencia en la ruta crítica para concretar esa encuesta. «Creemos ya lo había adelantado y comunicado, que en las actuales condiciones era imposible generar un censo y el Gobierno nunca transparentó esa información… el Gobierno debió haber hablado claramente de que ellos nunca prepararon el censo; no tienen hasta el momento ningún tipo de avance que permita la aplicación y la ejecución de esta gran encuesta nacional», indicó Rek.

Incapacidad La diputada Luisa Nayar (CC) refirió que la postergación del censo es el reflejo de la incapacidad, de la intransigencia y de la corrupción del gobierno del MAS. «Lamentamos que hoy quieran robarle a las regiones, que quieran seguir manejando los recursos económicos desde la Casa Grande del Pueblo, que quieran robarle ala educación a los niños, que quieran robarle la posibilidad de que los jóvenes puedan acceder a fuentes de empleo», dijo. Agregó que esta decisión también deja al descubierto que el país no está preparado para este operativo, inicialmente previsto para noviembre. Esta postergación refleja «la inoperancia e irresponsabilidad» de la exministra de Planificación del Desarrollo Gabriela Mendoza y del exdirector del Instituto Nacional de Estadística Humberto Arandia, dijo Nayar. El jefe de bancada de Creemos, diputado José Carlos Gutiérrez, coincidió en que las mentiras del Gobierno con relación al Censo 2022 quedaron develadas con la suspensión de la actividad censal hasta 2024.

El MAS elogia la postergación censal Diputados del oficialismo calificaron la postergación del Censo de Población y Vivienda como una determinación consensuada, sabia y responsable con el pueblo, asumida por el Gobierno nacional. Asimismo, afirmaron que los créditos externos aprobados por la Asamblea Legislativa para la realización de la consulta garantizan que el proceso siga el curso que corresponde. «Somos un Gobierno del pueblo, un Gobierno que escucha al pueblo y tenemos que garantizar todo el trabajo que hagamos, que no es para un grupo de personas o para una autoridad; es para nuestro pueblo boliviano. Entendiendo esto, es que se están tomando decisiones muy sabias, responsables con nuestro pueblo», dijo el diputado Freddy Mamani.

Censo en 2022 daría 4 escaños más a Santa Cruz De acuerdo con el análisis del politólogo Carlos Cordero, Santa Cruz es la región más afectada, pero quedó sola, toda vez que los otros departamentos apoyan de manera circunstancial en postergar el Censo 2022 para 2024. De mantenerse la fecha, se tendría que discutir la redistribución de cuatro escaños al departamento oriental. «Así fuera un año o sea en 2023, todavía sería posible que los datos del censo se aplicaran para una redistribución de escaños. Santa Cruz está pidiendo por lo menos cuatro diputados a los 28 que tiene. Entonces, hasta que no se tengan información del censo en 2024, hasta que se tengan datos oficiales, llega a pasar inclusive un año, ya vienen las elecciones y no va a haber tiempo para producir la ley y la reasignación de escaños, por eso son dos años. Es un cálculo político», indicó. El artículo 146 en su parágrafo V de la Constitución Política del Estado señala: «La distribución del total de escaños entre los departamentos se determinará por el Órgano Electoral en base al número de habitantes de cada uno de ellos, según el último Censo Nacional, de acuerdo a la ley. Por equidad, la ley asignará un número de escaños mínimo a los departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico. Si la distribución de escaños para cualquier departamento resultare impar, se dará preferencia a la asignación de escaños uninominales».

Los cruceños analizan medidas tras suspensión La Gobernación de Santa Cruz rechaza la reprogramación del Censo Nacional de Población y Vivienda, asumida por el Consejo Nacional de Autonomías (CNA) y anunció analizar en las próximas horas las acciones al respecto, señala un reporte de Erbol. El asesor de Gestión, Efraín Suárez, dio la posición de la institución y dijo que el intento de cambiar la fecha, previsto para el 16 de noviembre, es el resultado del «fracaso» y la «ineficiencia» del Gobierno para encaminar el proceso censal «Los cruceños y nuestras instituciones nos vamos a pronunciar para implementar las medidas necesarias porque no aceptamos que este censo se postergue, eso significaría que se postergaría también el pacto fiscal y la reasignación de los recursos que pertenece a la región», afirmó.

