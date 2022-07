«Vemos o [Francisco] Conceição como um exemplo para ser o sucessor do Antony»

Entornointeligente.com /

«Não é segredo nenhum que o vemos [Francisco Conceição] como um reforço. O nosso departamento de scouting está atento ao mercado espanhol e português. Diz alguma coisa que um rapaz talentoso e que está a ir bem no FC Porto queira escolher-nos. Qual é a razão para isso? É a história do Neres e do Antony». Foi assim que o diretor técnico do Ajax, Gerry Hamstra, confirmou a chegada de Francisco Conceição ao campeão dos Países Baixos ao jornal Voetball.

«No Ajax continuamos a pensar a longo prazo. A rapidez com que a adaptação acontece depende de vários fatores. Imagine que um rapaz português se adapte mais rápido o que outro que chegue da América do Sul. Vemos o Conceição como um exemplo para ser o sucessor do Antony, por exemplo», explicou o dirigente neerlandês.

O internacional sub-21 português vai deixar o FC Porto a troco de cinco milhões de euros, valor da cláusula de rescisão, que irá acionar e que está a deixar o Dragão em alvoroço .

