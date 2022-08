Velázquez califica de «chisme» acusación de Estados Unidos

Entornointeligente.com /

El vicepresidente Hugo Velázquez anunció este jueves a radio Monumental 1080 AM que no renunciará a la vicepresidencia de la República, tal y como lo había anunciado tras ser declarado como significativamente corrupto por los Estados Unidos. Alegó que no existe una investigación en su contra.

Ante la consulta de que si el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, habría intentado sacarlo del camino y ubicar a Arnoldo Wiens como su precandidato, dijo que no cree que el mandatario tenga influencia en la Embajada americana.

«Yo creo que lo que ocurrió, el motivo no sé, se agarró, se habló, se chismoseó y ese chisme se asumió como verdad y me declaran de esa manera», remarcó.

Asimismo, dijo que va a esperar la veracidad de la investigación sobre un hecho local en el que lo acusan y que no está diciendo que no va a renunciar, sino que va a aguardar a ver de qué se trata para luego salir a defenderse como un ciudadano común.

«Yo había referido, cuando hablé con ustedes, de que iba a renunciar al cargo de precandidato y vicepresidente para salir a defenderme como un ciudadano común, la dignidad mía y la de mi familia. Yo no tenía conocimiento de que no existía ninguna investigación del Ministerio Público», remarcó.

De igual manera, aseguró que no tiene en el Paraguay ni en el mundo ningún expediente en el que tenga interés financiero, como establecía el supuesto nexo causal entre el supuesto hecho ocurrido y su relación.

El vicepresidente dijo que hoy no cuenta con ningún estrado donde defenderse y que, de manera oficiosa, confirmó que no tiene ninguna investigación en Estados Unidos y tampoco en Paraguay.

«Nadie es boludo para intentar sobornar a un oficial público de los Estados Unidos. De manera oficiosa me ratificaron eso y, de hecho, era una cuestión local. Cuando hablan de que se le iba a sobornar a un oficial público que estaba investigando, la única institución que tiene la función legal de investigar es el Ministerio Público», declaró.

En ese sentido, recordó su posición en contra de la Fiscalía General del Estado, por lo que temía que le hubiesen armado algún tipo de investigación parecida a esa y que, a raíz de eso, había anunciado que iba a renunciar para poder defenderse.

Sin embargo, afirmó que la Fiscalía no tiene ninguna causa abierta y que incluso solicitó al embajador de los Estados Unidos la información sobre el supuesto intento de soborno de USD 1 millón a un funcionario público para atajar una investigación que lo afectaba.

«Acá la cuestión con relación a la vicepresidencia es de que yo fui electo ya por el pueblo paraguayo y si yo salgo callado sin hablar, sin contar de mi verdad a través de ustedes, entonces yo voy a pasar a la historia de que a mí, por un hecho de denuncia de delito estoy renunciando. Ahora que me saquen hoy, ya he dicho mi verdad, ya he contado a la ciudadanía a través de los medios de comunicación», dijo.

Finalmente, afirmó que, en homenaje a su familia, va a defenderse y que el Congreso haga lo que tenga que hacer, tras el anuncio de algunos sectores de que impulsarían un juicio político.

