Velhos e novos dançaram na noite eletrónica do Kalorama

A curiosidade reinava no primeiro dia do Kalorama. O festival, estreante, escolheu um recinto muito ligado ao Rock In Rio e com um cartaz unanimemente de qualidade. Mas, mesmo com pouca promoção nas últimas semanas o recinto começou a encher a partir das 19h.

Com menos «animação» que o Rock in Rio e com uma disposição de palcos diferente (que trouxe problemas à atuação dos 2ManyDjS – ver linhas mais abaixo) o público respondeu à chamada. E apesar de muitos terem como objetivo o segundo dia (hoje, sexta-feira) com a atuação dos Artic Monkeys, a quantidade de festivaleiros – com muitos estrangeiros – fez, certamente, sorrir a organização pela aposta de um festival de fim de verão.

Mas vamos aos destaques do primeiro dia:

Subscrever De uma rave para as baladas românticas de James Blake James Blake

© Rita Chantre / Global Imagens

O relógio marcava as 19h quando James Blake acompanhado de dois instrumentistas, subiu ao palco e o recinto do Parque da Bela Vista começou finalmente a encher. Não é a primeira vez que o cantor e compositor inglês passa por Portugal, tendo marcado presença no Nos Primavera Sound no Porto em 2019.

Embora um pouco tímido, não deixou de comunicar com o público. «Estou feliz por estar de volta e já passou muito tempo. Não sei o que dizer mas quero agradecer o vosso apoio durante este tempo. Tive saudades vossas», disse o artista, referindo-se aos dois anos de pandemia que não pode estar com os fãs.

Fascinado com o número de pessoas presentes no recinto pediu ajuda ao público para cantar apenas a linha de Say What You Will , onde o público só à segunda tentativa é que verdadeiramente cantou. Esta foi a única música que o artista tocou do seu álbum mais recente Friends That Break Your Heart lançado em outubro de 2021.

Sempre acompanhado por imagens do público a preto e branco – que passavam nos ecrãs – , James contrastou sempre a sua atuação entre baladas românticas e remixes animados. Tocou uma das músicas que o fez chegar à ribalta Limit to Your Love , um original da cantora canadiana Feist, que James Blake gravou a sua própria versão para o seu álbum intitulado em nome próprio artista.

Já músicas como Voyeur , um dos seus clássicos de 2013, e CMYK , de 2010 que fez parte do segundo EP com mesmo nome que a música, levaram a plateia a levantar os pés do chão.

No ato final do seu concerto, uma fã com o cartaz «James, dá-me a setlist » teve o seu desejo concretizado, o cantor dirigiu-se à beira do palco para lhe entregar as folhas com a lista das músicas tocadas durante a sua atuação.

Sozinho em palco terminou com a sua versão de Godspeed , um original de Frank Ocean, que aqueceu o coração do público.

«Muito obrigada. Foram muito fantásticos. Aproveitem que vai ser um festival fantástico», afirmou antes de se despedir do público com uma vénia.

Years&Years: A provocação em palco Years&Years.

© Rita Chantre/ Global Imagens

Ring, Ring, Ring o telefone tocou, seguido de um «Boa noite, Lisboa» em português. Olly Alexander do projeto Years&Years entrou em palco dentro de uma caixa telefónica e rodeado de bailarinos. Depois da passagem por Portugal em 2016 no Nos Alive, agora o projeto musical atuou no Meo Kalorama apenas com o vocalista.

Os Years & Years nasceu em 2015 com três membros: Olly Alexander, vocalista, Mikey Goldsworthy, baixista, e Emre Türkmen, teclista. Em março de 2021, dois dos membros saíram do grupo para seguirem as suas carreiras a solo e Years & Years tornou-se no projeto individual de Olly.

Começou a atuação com a música Night Call , do novo álbum e do primeiro álbum individual do artista, depois da saída dos outros membros. Sempre rodeado de um coro de bailarinos, danças sensuais e roupas provocadoras, recriou vários dos seus videoclipes em palco. Desde dançarinos a fazer de mota com capacetes e uma casa de banho portátil na música Sanctify , foram adereços das suas atuações.

O artista não ficou pelos temas recentes, trazendo para o festival alguns dos temas mais antigos como a Desire e a Shine que o público sabia na ponta da língua.

«Viemos a Portugal há uns anos e estou muito feliz de voltar»,disse para o público.

Houve tempo ainda para um cover da It’s a Sin dos Pet Shop Boys, onde o cantor começou por estar sozinho em palco ao teclado mas rapidamente os bailarinos se juntaram para a atuação. Certamente a fazer lembrar os mais atentos que Olly Alexander foi protagonista da aclamada mini-série com o mesmo nome (It´s a Sin), sobre o surgimento dos primeiros casos de SIDA no Reino Unido dos anos 80 (disponível na HBO).

Entra uma numa cama em palco para música Crave , do seu mais recente álbum, com dançarinos de abajur de candeeiro na cabeça e mãos cobertas por luvas vermelhas ganham vida tocando e agarrando Olly.

Para finalizar, guardou a música King , um sucesso lançado em 2015 no primeiro álbum do grupo Communion . Numa só voz o público juntou-se ao cantor e aos bailarinos para dançar numa explosão de energia. A atuação terminou assim como começou com um telefone, mas desta vez com som de chamada perdida.

Years&Years.

© Rita Chantre/ Global Imagens

A fábrica elétrica bem oleada Depois do concerto de 2019 no EDP Cool Jazz os alemães Kraftwerk regressaram aos palcos portugueses, desta vez no Parque da Bela Vista para o «novo» Kalorama.

Os apelidados pais música da eletrónica começaram a caminhada em 1970, em Dusseldorf quando Ralf Hutter e Florian Scheider (que morreu em abril de 2021) começaram a explorar sonoridades que não estivessem nem ligados à alemanha nazi nem ao que se fazia nos Estados Unidos. Depois de três albuns, o sucesso chegou em 1974 com a aclamado Autobahn (1974) .

The Chemical Brothers

© Rita Chantre/ Global Imagens

Mas voltemos ao Parque da Bela Vista. Muita gente marcou presença num dos palcos secundários do festival, no caso o palco Colina, para o início do concertos dos alemães. Antes fora distribuído por muitos espetadores óculos 3D (que também é nome do álbum ao vivo da banda lançado em 2017), uma vez que o espetáculo que os músicos apresentam nos últimos anos tem vídeos a três dimensões.

Os quatro elementos atuais dos Kraftwerk apresentaram-se com a sua imagem de marca: quatro alinhados em placo atrás das teclas e sintetizadosr. A abrir Numbers, logo de seguida C omputerworld.

Como sempre, num concerto da banda alemã, mesmo quem não conhece as músicas reconhece alguns dos beats e sons que influenciaram tantas outras bandas (e músicas da eletrónica DK, ou seja, Depois de Kraftwerk.

Home Computer , Spacelab – com imagens de um ovni a chegar a Lisboa e ao Parque da Bela Vista arrecadou os primeiros aplausos do público.

Krafwerk

© Rita Chantre/ Global Imagens

O rol dos clássicos continuo com algumas desistências do público, mas com muitos fiéis, de várias gerações a mexerem-se ao som, por vezes languido, das músicas dos alemães.

Depois The Man Machine , seguiu-se Autobahn , como já mencionamos do álbum com o mesmo nome de 1974

Computer Love , e The Model em que ao invés as imagens em 3D e eletrónicas passaram imagens a preto e branco de modelos femininos dos anos 50:60.

Depois Radioctibity sobre a ameaça nuclear, que foi bastante aplaudida. Seguida de Tour de France (do album homónino de 2003)também com imagens das primeiras edições da Volta a França em Bicicleta – com ciclistas sem capacete a transportarem câmaras de ar enquanto faziam as provas. Também foi muito aplaudida. E seguiu-se Trans Europa Express – outro dos clássicos da banda dos anos 1970.

E para finalizar o concerto The Robots . A que ainda se seguiu Boing Boom Jack e logo a seguir Musik Non Stop .

Depois, cada elemento da banca a ter direito ao seu «solo» antes de sair de palco e fazer uma vénia ao público. Um concerto rigoroso, germânico, de exatamente1 hora e 30 minutos a provar que a «velha» máquina elétrica está bem oleada.

Enquanto os Krafwerk atuavam no palco Colina, os 2ManyDJ’s + Tiga tinham previsto o seu concerto à mesma hora no placo Meo. Contudo, e após 10 minutos de atuação, a dupla belga saiu de palco por «conflitos de som entre os palcos Meo e Colina fomos obrigado a interromper a atuação dos 2manydjs+ Tiga», explicou a organização.

O quarteto Kraftwerk.

© Rita Chantre/ Global Imagens

Chemical Brothers: foi bonita a festa (eletrónica) pá!

Às 23:33, escassos minutos após o termino do concerto dos Kraftwerk noutro palco, a dupla The Chemical Brothers voltava atuar num palco português, no mesmo local (palco principal) onde estiveram em 2018, no festival Rock in Rio (e de outras passagens por Portugal).

O palco principal do Kalorama encheu-se de batidas, sons eletrónicos, fumos e muita efeitos visuais, com é habitual nos concertos – ou sets ? – da dupla de Manchester.

The Chemical Brothers.

© Rita Chantre/ Global Imagens

Sem rodeios; com um dos seus grandes êxitos: Block Rockin Beats . Para, sem folgo, e logo de seguida Go , sempre acompanhados por uma fortíssima componente visual.

Entre várias mixagens, surgiu Mah , e Hey boy, Hey girl outros sucessos que continuaram a puxar pelo público, sempre dançante.

Eve of Destruction e Horse Powe r tocaram de seguida mas sem a mesma resposta do público. O concerto passava por aquela altura que já todos sentimos em que se aguarda por outro sucesso para reativar a atenção.

Apesar disso, e de menos euforia do que no início, o público – portugueses e muitos estrangeiros – continuou a responder com dança, muita.

Os Chemical Brothers faziam a sua parte, para além de música, vídeos e luzes, ajudaram à festa com confettis lançados para o público.

Seguiram-se Dig Your Own Hole, Go to Keep On , sempre sem interrupções, e depois Wide Open , do album Further (2010), uma música mais calma do repertório dos Chemical Brothers, mas numa versão mais dançável.

Deu-se um breve momento em que no ecrã principal lia-se «Hold Tigh Lisboa» e a dupla saiu detrás dos teclados e samplers para vir cumprimentar o público – algo que fez com frequência a partir de então..

Escape Velocity com balões gigantes laranja «ativou» o público mais uma vez, sobretudo nas primeiras filas do recinto. Depois seguiu-se uma secção mais «pesada» de misturas e remisturas de algumas das suas músicas a levar-nos para um ambiente quase parecido com as raves dos anos 1990.

The Chemical Brothers

© Rita Chantre/ Global Imagens

Depois com uma breve passagem por Do It Again , chegou mais um êxito, Star Guitar – que tem um videoclip sui generis de uma viagem de comboio onde todos os elementos que vemos têm a ver com a batida da música.

No Parque Bela Vista chegava-se à parte final do concerto com o sucesso Galvanize . No final, nos ecrã mais uma mensagem da dupla: «Love is All».

Hoje, sexta-feira, é a vez do rock dos Artic Monkeys tomar conta do palco principal do Kalorama. A eletrónica regressa no sábado com a dupla de irmãos Guy e Howard Lawrence que formam os Disclosure.

