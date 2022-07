Vela y Chicharito encabezan a la MLS para el Juego de Estrellas

Entornointeligente.com /

Aunque actualmente no forman parte de la Selección Mexicana, los delanteros Javier Hernández y Carlos Vela destacan entre los 26 seleccionados para integrar el equipo de la MLS para el Juego de Estrellas 2022.

Por segunda temporada consecutiva, el equipo de Estrellas de la MLS se enfrentará a lo mejor de la Liga MX el 10 de agosto en el Allianz Filed en Minnesota.

Anuncio del equipo de la MLS para el Juego de Estrellas MLS El partido se transmitirá en vivo por ESPN en Estados Unidos, México y Latinoamérica. El actual campeón de la MLS Cup, NYCFC, y el actual líder del Supporters’ Shield, LAFC , tienen cada uno a tres jugadores en la lista All-Star de 2022, superando a cualquier otro equipo en cantidad de jugadores citados, con el mexicano Carlos Vela como el más destacado.

ESPN+ en Español LaLiga, Liga MX, Bundesliga, MLS, MLB, UFC, Boxeo y miles de eventos en vivo, series originales exclusivas y mucho más, todo en HD. Suscríbete aquí

La plantilla fue seleccionada a través de una combinación de votos de aficionados, jugadores y medios (12 jugadores), designaciones del Director Técnico All-Star del club anfitrión, Minnesota United FC , Adrian Heath, (12 jugadores) y un par de selecciones del Comisionado de la MLS, Don Garber.

Las Elecciones del Comisionado para el Juego de Estrellas son el portero del New York City FC , Sean Johnson , y el destacado defensor del CF Montréal , Kamal Miller .

Son 16 clubes los que están representados en la plantilla del Juego de Estrellas de este año: Austin FC , FC Cincinnati , Columbus Crew , D.C. United , FC Dallas , Inter Miami CF , LA Galaxy , LAFC, Minnesota United FC, CF Montréal, Nashville SC , New England Revolution , New York Red Bulls , NYCFC, Philadelphia Union y Seattle Sounders FC .

Los jugadores tienen vínculos con 10 países diferentes: Argentina (cuatro jugadores), Canadá (dos), Ecuador (uno), Alemania (dos), Grecia (uno), Jamaica (uno), México (tres), Perú (dos), España (dos), y Estados Unidos (ocho). Además, 14 de los 26 jugadores harán su debut en el MLS All-Star Game presentado por Target.

Además de Vela, los otros dos mexicanos son Chicharito Hernández y Julián Araujo , ambos del LA Galaxy.

Lista completa de la Plantilla de la MLS Nombre Club Posición Luciano Acosta FC Cincinnati Medio Ofensivo Julián Araujo LA Galaxy Lateral derecho Paul Arriola FC Dallas Delantero Andre Blake Philadelphia Union Portero Alexander Callens New York City FC Central Valentín Castellanos New York City FC Delantero Sebastián Driussi Austin FC Medio Ofensivo Jesús Ferreira FC Dallas Delantero Taxiarchis Fountas D.C. United Delantero Carles Gil New England Revolution Medio Ofensivo Javier Hernández LA Galaxy Delantero Sean Johnson New York City FC Portero Aaron Long New York Red Bulls Central Kamal Miller CF Montréal Defensa Jordan Morris Seattle Sounders FC Delantero Hany Mukhtar Nashville SC Medio Ofensivo Darlington Nagbe Columbus Crew Medio Defensivo Diego Palacios LAFC Lateral Izquierdo Emanuel Reynoso Minnesota United FC Medio Ofensivo Raúl Ruidíaz Seattle Sounders FC Delantero Ilie Sánchez LAFC Medio Defensivo Dayne St. Clair Minnesota United FC Portero Carlos Vela LAFC Delantero Kai Wagner Philadelphia Union Lateral Izquierdo DeAndre Yedlin Inter Miami CF Lateral Derecho Walker Zimmerman Nashville SC Central

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com