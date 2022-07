Vela, feliz de compartir responsabilidades y liderazgo en LAFC

Entornointeligente.com /

Carlos Vela es el capitán y líder de LAFC . Con las incorporaciones de jugadores como Giorgio Chiellini y Gareth Bale , el jugador mexicano ve como algo positivo la llegada de elementos de experiencia para poder compartir responsabilidades de liderazgo.

Vela no ve amenazado su liderazgo ante la llegada de jugadores como Chiellini o Bale. AP «Al final tener más gente con experiencia que pueda aportar cosas que yo no puedo ver (es bienvenido), al final uno o dos no pueden estar al pendiente de 20. Entre más gente se sume a ese liderazgo, a esa experiencia de poder corregir, aportar o simplemente ayudar a los compañeros a que salgan de un mal momento o mala jugada, siempre darles para adelante», compartió Carlos Vela en conferencia de prensa, este miércoles.

LAFC atraviesa un gran momento. La camaradería en el grupo es evidente y además, los resultados los han acompañado. Los angelinos vienen de dos resultados positivos como visitantes frente a Nashville y Sporting Kansas City que los mantienen a la cabeza de la tabla de posiciones.

«En lo colectivo, como equipo (estamos) disfrutando los entrenamientos, viajes, los partidos. Obviamente, cuando los resultados son positivos ayudan a que todo el ambiente sea mejor y que todos vengan con mejor actitud. Pero creo que ya probamos el lado malo y el lado bueno, sabemos que hay que trabajar para poder disfrutar», dijo el atacante de 33 años.

Carlos Vela lidera al equipo esta temporada en asistencias, con ocho, y ha anotado seis tantos en 19 partidos disputados. El líder de goleo de LAFC es Cristian Arango, con nueve.

«Es fácil para mí (pensar en lo colectivo) porque sé quién soy y qué tan bueno puedo ser, cómo puedo ayudar al equipo. No soy egocéntrico en ese sentido de que yo quiera ser el mejor o el enfoque. Yo quiero ganar, quiero títulos. Si alguien quiere ser parte del grupo, tiene que tener esa actitud. Venir a ayudar. Si no somos así, no podemos ganar trofeos», sentenció Vela.

LAFC recibe este viernes a Seattle Sounders en el Banc of California en lo que sería el debut en casa de Chiellini y Bale.

