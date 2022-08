Vejam o triste estado do museu Paula Rego – e aprendam

Entornointeligente.com /

Há dois meses, escrevi neste jornal um artigo contra a ideia absurda de ter as câmaras de Oeiras e de Lisboa alegadamente a disputar o futuro museu que Joana Vasconcelos deseja para si própria, uma coisinha modesta, para custar » entre 10 e 15 milhões de euros «. Escrevi «alegadamente» porque, entretanto, a Câmara de Oeiras informou-me que não estava a disputar coisíssima nenhuma, e tendo em conta a leveza com que em Lisboa Carlos Moedas se predispõe a construir estátuas e bustos ao primeiro que lhe bate à porta , o mais provável é que tudo não passe de um tour de force da própria artista para conseguir aquilo que ainda ninguém realmente lhe prometeu.

