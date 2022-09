Veja quem são os mortos do desabamento em Itapecerica da Serra, na Grande SP

Entornointeligente.com /

20/09/2022 18h43 Atualizado 20/09/2022

Desabamento deixa 9 mortos e mais de 30 feridos em Itapecerica da Serra (SP)

Um desabamento dentro de uma empresa de contêiner deixou nove mortos, sendo sete mulheres e dois homens, e 31 feridos, na manhã desta terça-feira (20), em Itapecerica da Serra , Grande São Paulo, segundo o Corpo de Bombeiros.

Dos 31 feridos, 3 tiveram escoriações leves e 28 foram encaminhados para hospitais da região.

O nome completo de algumas vítimas ainda não foram divulgados: veja abaixo:

Vítimas

Natalia Silis; Diana Amaral; Claudevan; Letícia Lira; Jucimara; Valquíria; Diego; Angela; Iara.

De acordo com a major Luciana Soares, do Corpo de Bombeiros, cerca de 64 trabalhadores estavam em uma reunião no auditório de um galpão da empresa, quando a laje desabou. A área tem 10 mil metros quadrados. O g1 tentou contato com a empresa, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Mais de 15 viaturas foram acionadas para o local por volta das 9h, além de unidades de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e equipes da Defesa Civil de Itapecerica da Serra e Taboão da Serra. Por volta das 16h, os bombeiros informaram que foram encerradas as buscas.

Outras 28 pessoas ficaram feridas:

Cecília Aparecida dos Santos Alexandre de Morais Marcos Vinicius Siqueira Donine Versilino da Cruz Cleber Eloy do Nascimento Natanael Felipe Oliva Silva Valdenor Rodrigues de Oliveira José Pereira de Souza Filho Natalia Contábil Silva Daniele Hirre Felipe Melanes João Alves Tamires Aparecida Pedro Esp. Santos Soares Fernanda Salvador Farias Elzio de Sales Junior Tamires Silva Madeeke Isaac Bezerra da Silva Wender Lopes Elinaldo Silva Ana Carolina Silva Larissa Bezerra Melo Geovana Dobrowski Caíque Alves Xavier Elsio Pinheiro Antônio Jesus Adolfo Ito Diego Ramos Pereira

Políticos estavam no local

O candidato a deputado estadual Jones Donizette ( Solidariedade ) e a candidata a deputada federal Ely Santos ( Republicanos ) visitavam a empresa no momento do desabamento e ficaram feridos.

Em nota, a assessoria de Jones informou que ele e Ely foram convidados a conhecer a empresa, e, quando estavam se despedindo dos trabalhadores, parte da estrutura de concreto se rompeu e os candidatos ficaram presos nos escombros.

«Os dois foram resgatados com vida. Quatro integrantes da sua equipe também ficaram entre os escombros. Eles já foram resgatados e levados ao hospital. Jones Donizette lamenta profundamente e se solidariza com as famílias vítimas desse desastre, e pede orações para que as vítimas internadas tenham pronta recuperação», diz a nota.

Desabamento em Itapecerica da Serra: veja fotos Vídeo mostra galpão de empresa após estrutura desabar

A Prefeitura de Itapecerica da Serra informou, em nota, que o prefeito Francisco Nakano, médico socorrista, está ajudando nos primeiros socorros e decretou três dias de luto.

Com relação ao imóvel, devido à dimensão e por estar inserido em uma Área de Proteção e Recuperação aos Mananciais, a prefeitura informou que a regularização é objeto de licenciamento junto ao órgão Ambiental Estadual (Cetesb), antecedendo assim à licença municipal.

«De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, o projeto anteriormente aprovado pela Cetesb foi irregularmente alterado, e sua regularização junto aos órgãos públicos estava em trâmite», diz a nota.

Corpo de Bombeiros trabalhando no local do desabamento em Itapecerica da Serra

