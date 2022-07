Entornointeligente.com /

Veja os principais pontos da PEC que prevê ampliação de benefícios sociais a 3 meses das eleições Gasto previsto é de R$ 41,2 bilhões aos cofres do governo. Texto exige decretação de 'estado de emergência' no país para driblar a lei e permitir a criação de nova despesas em ano eleitoral. Por g1 — Brasília

12/07/2022 20h21 Atualizado 12/07/2022

Entenda o que é a PEC Kamikaze

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) votada nesta terça-feira (12) pela Câmara dos Deputados prevê, a poucos meses da eleição, gastos de R$ 41,2 bilhões em medidas de auxílio à população pobre e a algumas categorias profissionais e a decretação de um » estado de emergência » no país a fim de contornar a legislação, que proíbe a geração de novas despesas em ano eleitoral.

PEC 'Kamikaze' : É 'passar a perna na lei', diz especialista Por que? Proposta pode prejudicar em vez de ajudar beneficiários

O texto já foi aprovado no Senado no último dia 30. A oposição vê na PEC uma ação eleitoreira do governo. Ressalta que as medidas só valem até o fim do ano e, além disso, vão comprometer as contas públicas . Mesmo assim, no Senado , votou a favor do texto.

O texto original da PEC chegou a ser apelidado de «PEC Kamikaze» pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que o considerava «suicida» por representar risco às contas públicas . Na ocasião, o governo ainda não cogitava essa PEC como alternativa para turbinar eleitoralmente a pré-candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro .

O que a PEC prevê

Saiba o que a proposta prevê, até o fim deste ano:

Auxílio Brasil : ampliação de R$ 400 para R$ 600 mensais e previsão de cadastro de 1,6 milhão de novas famílias no programa (custo estimado: R$ 26 bilhões); Caminhoneiros autônomos : criação de um «voucher» de R$ 1 mil (custo estimado: R$ 5,4 bilhões); Auxílio-Gás : ampliação de R$ 53 para o valor de um botijão a cada dois meses — o preço médio atual do botijão de 13 quilos, segundo a ANP, é de R$ 112,60 (custo estimado: R$ 1,05 bilhão); Transporte gratuito de idosos : compensação aos estados para atender a gratuidade, já prevista em lei, do transporte público de idosos (custo estimado: R$ 2,5 bilhões); Auxílio para taxistas : benefícios para taxistas devidamente registrados até 31 de maio de 2022. O valor total dessa medida será de até R$ 2 bilhões. Alimenta Brasil : repasse de R$ 500 milhões ao programa Alimenta Brasil, que prevê a compra de alimentos produzidos por agricultores familiares e distribuição a famílias em insegurança alimentar, entre outras destinações Etanol : Repasse de até R$ 3,8 bilhões, por meio de créditos tributários, para a manutenção da competitividade do etanol sobre a gasolina.

PEC que amplia benefícios sociais passa no Senado e será votada na Câmara

