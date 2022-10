Veja os 50 deputados federais mais votados em todo o Brasil

Entornointeligente.com /

03/10/2022

Entre os cargos disputados nessa eleição, os brasileiros tiveram que escolher quem deveria ocupar cada uma das 513 cadeiras da Câmara dos Deputados , em Brasília.

Entre os 50 mais votados, 20 foram eleitos pelo estado de São Paulo , que é o maior colégio eleitoral do país, com 22,16% do total de eleitores. Isso significa que, a cada cinco votantes no Brasil, um reside em São Paulo.

Ainda assim, o deputado federal mais votado não é de São Paulo, mas, sim, de Minas Gerais — o segundo maior colégio eleitoral do país, com 10,41% da população votante. Nikolas Ferreira (PL) teve 1.492.047 votos, segundo o TSE. Ele e Guilherme Boulos (PSOL), de São Paulo, foram os únicos a ultrapassarem a marca de um milhão de votos.

Confira a seguir os 50 deputados federais mais votados em todo o Brasil:

Nikolas Ferreira (PL), com 1.492.047 votos em Minas Gerais; Guilherme Boulos (PSOL), com 1.001.472 votos em São Paulo; Carla Zambelli (PL), com 946.244 votos em São Paulo; Eduardo Bolsonaro (PL), com 741.701 votos em São Paulo; Ricardo Salles (PL), com 640.918 votos em São Paulo; Delegado Bruno Lima (PP), com 461217 votos em São Paulo; Deltan Dallagnol (PODE), com 344.917 votos no Paraná; Tabata Amaral (PSB), com 337.873 votos em São Paulo; Celso Russomanno (REP), com 305.520 votos em São Paulo; Kim Kataguiri (UNIÃO), com 295.460 votos em São Paulo; Amom Mandel (CID), com 288.552 votos no Amazonas; André Ferreira (PL), com 273.267 votos em Pernambuco; Gleisi (PT), com 261.247 votos no Paraná; Tenente Coronel Zucco (REP), com 259.023 votos no Rio Grande do Sul; Dra. Alessandra Haber (MDB), com 258.907 votos no Pará; Marcel Van Hattem (NOVO), com 256.913 votos no Rio Grande do Sul; Erika Hilton (PSOL), com 256.903 votos em São Paulo; Delegado Palumbo (MDB), com 254.898 votos em São Paulo; Silvye Alves (UNIÃO), com 254.653 votos em Goiás; Filipe Barros (PL), com 249.507 votos no Paraná; Clarissa Tércio (PP), com 240.511 votos em Pernambuco; Capitão Derrite (PL), com 239.772 votos em São Paulo; André Janones (AVANTE), com 238.967 votos em Minas Gerais; Marina Silva (Rede), com 237.526 votos em São Paulo; Baleia Rossi (MDB), com 236.463 votos em São Paulo; Fabio Teruel (MDB), com 235.165 votos em São Paulo; Marcos Pereira, com 231.626 votos em São Paulo; André Fernandes (PL), com 229.509 votos no Ceará; Carlos de Toni (PL), com 227.632 votos em Santa Catarina; Sâmia Bomfim (PSOL), com 226.187 votos em São Paulo; Paulo Pimenta (PT), com 223.109 votos no Rio Grande do Sul; Pastor Marco Feliciano (PL), com 220.595 votos em São Paulo; Arthur Lira (PP), com 219.452 votos em Alagoas; Rosângela Moro (UNIÃO), com 217.170 votos em São Paulo; Júnior Mano (PL), com 216.531 votos no Ceará; Rosana Valle (PL), com 216.437 votos em São Paulo; Bia Kicis (PL), com 214.733 votos no Distrito Federal; Daniela do Waguinho (UNIÃO), com 213.706 votos no Rio de Janeiro; Duda Salabert (PDT), com 208.332 votos em Minas Gerais; Beto Preto (PSD), com 206.898 votos no Paraná; Delegado Eder Mauro (PL), com 205.543 votos no Pará; General Pazuello (PL), com 205.324 votos no Rio de Janeiro; Célio Studart (PSD), com 205.106 votos no Ceará; Otto Filho (PSD), com 200.909 votos na Bahia; Gustavo Gayer (PL), com 200.586 votos em Goiás; Fernanda Melchionna (PSOL), com 199.894 votos no Rio Grande do Sul; Taliria Petrone (PSOL), com 198.548 votos no Rio de Janeiro; Alex Manente (CID), com 196.866 votos em São Paulo; Reginaldo Lopes (PT), com 196.760 votos em Minas Gerais; Doutor Luizinho (PP), com 190.071 votos no Rio de Janeiro;

