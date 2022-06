Entornointeligente.com /

Veja o que você precisa saber antes de começar a empreender Junio Enes, consultor do Sebrae-MG, alerta que, além de boas ideias e do dinheiro para investir, o futuro empreendedor precisa entender quais são as necessidades do mercado. Por Maria Lúcia Gontijo, g1 Minas — Belo Horizonte

11/06/2022 07h24 Atualizado 11/06/2022

1 de 2 O Brasil ganhou quase 6 milhões de microempreendedores individuais (MEIs) desde 2020 – 646 mil, só este ano — Foto: Pexels O Brasil ganhou quase 6 milhões de microempreendedores individuais (MEIs) desde 2020 – 646 mil, só este ano — Foto: Pexels

O Brasil ganhou quase 6 milhões de microempreendedores individuais (MEIs) desde 2020 – 646 mil só neste ano. Atualmente há cerca de 14 milhões de MEIs no país, segundo dados do Sebrae.

E, para quem quer fazer partes dos números acima e abrir o próprio negócio, é preciso ficar atento tanto para a parte burocrática – documentação necessária e obrigações do MEI – quanto para entender o mercado, as necessidades do ramo escolhido para entrar no mundo dos negócios de uma forma mais certeira.

Por isso, o g1 Minas reuniu algumas dicas que podem ser muito úteis na hora de ter um negócio para chamar de seu, além do passo a passo para se tornar um MEI (veja mais detalhes no final da reportagem) . Confira a seguir.

Rede de proteção

O consultor do Sebrae-MG, Junio Enes recomenda que o empreendedor busque uma rede de proteção, como pessoas que já estejam no mercado e possam orientá-lo .

Conhecimento do ramo

O especialista disse também que, antes de abrir o próprio negócio, é importante ter conhecimento sobre a área em que irá atuar.

Organização financeira

Ele também alerta para a necessidade de ter uma organização financeira — começando pela separação das contas da pessoa física e da jurídica .

«A pessoa precisa de um modelo de negócio que nada mais é que um resumo do que você buscará nessa nova empreitada: Oo que você deseja? Qual perfil da clientela? É bom organizar, escrever de forma bem definida, colocar no papel quanto você vai gastar, quanto vai entrar. É muito importante para organização não só no início do seu negócio como para a saúde no decorrer dos anos», disse Enes.

Atenção a como inovar

Ele também falou sobre a importância da inovação – que nem sempre tem a ver com tecnologia.

«É bom ficar de olho no que vai trazer resultado. É interessante fazer uma pesquisa de satisfação para o cliente apontar melhorias, (dizer) qual produto deu certo, qual precisa de reajustes. Não é só tecnologia, pode ser um delivery, uma embalagem mais atrativa, por exemplo, algo que irá aumentar as vendas» , disse.

2 de 2 Especialista disse que é bom organizar e escrever o que o empreendedor espera de lucro e de gastos antes de abrir próprio negócio — Foto: Prefeitura de Jundiaí/ Divulgação Especialista disse que é bom organizar e escrever o que o empreendedor espera de lucro e de gastos antes de abrir próprio negócio — Foto: Prefeitura de Jundiaí/ Divulgação

Quem pode pedir o registro de MEI?

Para conseguir o registro de MEI é preciso atender às descrições de cada ocupação e verificar se o que está descrito é exatamente o que você já faz ou irá fazer. Se uma única ocupação não representa tudo que você fará, é possível escolher uma ocupação como principal e até outras 15 secundárias.

Você pode contratar no máximo um empregado que receba o piso da categoria ou 1 salário mínimo. Não pode ser ou se tornar titular, sócio ou administrador de outra empresa. Não pode ter ou abrir filial. Poderá ter um faturamento anual de até R$81.000,00 por ano, ou proporcional no ano de abertura.

No ano de abertura, o limite de faturamento será proporcional ao número de meses em que a empresa atuar, levando em consideração a média de R$ 6.750,00 por mês.

Por exemplo, se você se formalizar no mês de junho, o seu limite de faturamento até o final do ano será de até R$ 47.250,00 (7 meses x R$ 6.750,00 por mês).

Como fazer o pedido de MEI?

Para iniciar a formalização, é preciso ter uma senha de acesso ao Portal de Serviços do Governo Federal, a Plataforma gov.br; Quem ainda não possui a senha, deve clicar na opção Fazer Cadastro (clique aqui e veja como abrir uma conta gov.br); Depois que finalizar, com a senha em mãos, acesse o Portal do Empreendedor ; Consulte se a atividade exercida é permitida ao MEI, clicando em «Quem pode ser MEI?»; Se a atividade for permitida, clique em «Quero ser MEI»; Em seguida, clique em «Formalize-se»; Preencha o cadastro on-line.

Que documentos vou precisar?

Dados pessoais: RG, dados de contato e endereço residencial. Dados do seu negócio: tipo de ocupação, forma de atuação e local onde o negócio é realizado. Senha de acesso ao Portal de Serviços do Governo Federal — Plataforma gov.br Se você já possui o cadastro a conta gov.br, deve ter o nível Prata ou Ouro; Se ainda não possui, clique na opção Fazer Cadastro (veja aqui como elevar sua conta ao nível prata ou ouro). Depois que finalizar, com a senha em mãos, acesse novamente o Portal do Empreendedor e clique em Formalize-se.

Quais serão minhas obrigações?

Pagar uma contribuição mensal o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) Emitir Nota Fiscal dos serviços ou produtos vendidos Preencher um Relatório Mensal (Registro de fluxo de caixa) Guardar das notas fiscais de compra e venda por 5 anos Enviar uma Declaração de Faturamento Anual do Simples Nacional

Quais são os direitos do MEI?

Ter um CNPJ Isenção das taxas para registro da empresa Tributos com valores fixos mensais e recolhimento simplificado em guia única (INSS, ICMS e/ou ISS) Pode começar a funcionar imediatamente, sem alvará ou licença Formalização feita inteiramente pela internet

Emissão de notas fiscais

Acesso á serviços financeiros: conta bancária jurídica, máquina de cartão, acesso ao crédito entre outros Vender e prestar serviços para outras empresas e para o governo Acesso á alguns benefícios previdenciários (Aposentadoria por idade, Aposentadoria por invalidez, Auxílio-doença, Salário-maternidade, Auxílio-reclusão, Pensão por morte)

MEI pode se aposentar?

Sim, pelo INSS. No caso dos homens, é necessário ter a partir de 65 anos; para as mulheres, a partir de 61 e 6 meses — em 2023, a idade mínima será de 62 anos para mulheres. Para ambos é preciso ter o tempo mínimo de 15 anos de contribuição.

