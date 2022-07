Veja o que se sabe sobre a suspensão das atividades no Centro Nacional de Paraquedismo em Boituva

Entornointeligente.com /

26/07/2022 09h53 Atualizado 26/07/2022

1 de 4 Centro Nacional de Paraquedismo em Boituva, no interior de São Paulo — Foto: skyradical.com.br/Reprodução Centro Nacional de Paraquedismo em Boituva, no interior de São Paulo — Foto: skyradical.com.br/Reprodução

O Centro Nacional de Paraquedismo (CNP), em Boituva (SP) , anunciou na sexta-feira (22) a suspensão das atividades por tempo indeterminado .

Por meio de uma nota, a organização informou que a medida foi tomada após o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinar a proibição de lançamentos e voos sobre áreas urbanas da cidade, que fica no interior de São Paulo.

A decisão gerou grande repercussão, já que o município é referência no esporte para saltos turísticos e profissionais. Veja abaixo o que se sabe sobre a suspensão .

Qual o motivo da suspensão?

A decisão foi tomada após autoridades policiais constatarem que o CNP estava lançando paraquedistas acima de bairros residenciais.

A situação é investigada por meio das imagens que registraram o último salto de Andrius Jamaico Pantaleão , um aluno de paraquedismo que caiu sobre o telhado de uma casa, no dia 19.

2 de 4 Imagens mostram último salto de paraquedista morto ao cair em garagem de casa em Boituva — Foto: Arquivo Pessoal Imagens mostram último salto de paraquedista morto ao cair em garagem de casa em Boituva — Foto: Arquivo Pessoal

Segundo o TJ-SP, a prática afeta a segurança dos moradores da cidade, tornando «iminente o risco de novos acidentes».

Dono de casa atingida por paraquedista que morreu reclama de rota de saltos: 'Tragédia anunciada'

Quais as determinações judiciais?

A decisão judicial determinou a proibição imediata de lançamentos e voos sobre áreas urbanas do município e a suspensão das atividades da «Escola Wow», responsável pelo último salto de Andrius.

Em caso de descumprimento das medidas, as escolas ou atletas serão penalizados com uma multa diária no valor de R$ 50 mil.

O que é o Centro Nacional de Paraquedismo?

3 de 4 Paraquedistas foram para Boituva, no interior de São Paulo — Foto: Confederação Brasileira de Paraquedismo/Divulgação Paraquedistas foram para Boituva, no interior de São Paulo — Foto: Confederação Brasileira de Paraquedismo/Divulgação

O Centro Nacional de Paraquedismo fica a cerca de 120 quilômetros da capital paulista e, de acordo com a Prefeitura de Boituva , é o local onde mais se salta de paraquedas no mundo , entre saltos turísticos e profissionais.

Em média, o local realiza aproximadamente 20 mil lançamentos por mês.

O que diz o Centro Nacional de Paraquedismo?

Apesar da proibição judicial ser somente sobre saltos no trecho urbano no município, o CNP informou que suspendeu todas as atividades, «tendo em vista a necessidade de complexa readequação da operação de paraquedismo com as aeronaves, pilotos, escolas, RTAs e instrutores».

O que diz a Associação de Paraquedistas de Boituva ?

De acordo com o presidente da Associação de Paraquedismo de Boituva , Marcelo Costa, a suspensão das atividades está causando prejuízos imensuráveis para cerca de 100 famílias que dependem economicamente do esporte.

Além disso, a associação afirma que a decisão judicial afeta o comércio da cidade, incluindo o gastronômico e o de hospedagem. «Acaba que o turismo não vem a Boituva devido ao fechamento do centro».

Quais os próximos passos da investigação?

4 de 4 Andrius Jamaico Pantaleao morreu em acidente de paraquedas em Boituva — Foto: Arquivo Pessoal Andrius Jamaico Pantaleao morreu em acidente de paraquedas em Boituva — Foto: Arquivo Pessoal

A Polícia Civil está investigando as causas do acidente que matou Andrius. Segundo o delegado Emerson Jesus Martins, os policiais constataram no local da queda que não houve a abertura total do equipamento da vítima e que, antes de cair, o paraquedista girou várias vezes no ar.

Imagens gravadas pela câmera que estava acoplada ao instrutor de saltos mostram que o aluno saltou sobre uma área residencial.

«Pelo que a gente viu no local, não houve a abertura total do equipamento, ou até não abriu nada, nenhum dos dois velames, nem o reserva, nem o principal. Mas isso é difícil dizer, porque ainda vai ter que ser feita uma perícia para entender o que de fato aconteceu», afirma o delegado.

