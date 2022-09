Veja o que é #FATO ou #FAKE nas falas dos candidatos ao governo de SP no debate da TV Globo

Entornointeligente.com /

Debate para governador no SP; veja íntegra

Cinco candidatos ao governo de São Paulo participaram nesta terça-feira (27) do debate promovido pela TV Globo . O encontro foi o último entre os postulantes ao Palácio dos Bandeirantes antes da realização do 1º turno da eleição estadual, que acontece no próximo domingo (2).

Estiveram presentes Fernando Haddad ( PT ), Tarcísio de Freitas ( Republicanos ), Rodrigo Garcia ( PSDB ), Elvis Cezar ( PDT ) e Vinicius Poit ( Novo ).

A equipe do Fato ou Fake checou as principais declarações dos políticos. Leia:

1 de 26 Fernando Haddad, Tarcísio, Rodrigo Garcia, Vinicius Poit e Elvis Cezar durante debate de candidatos ao governo de SP na TV Globo — Foto: Fábio Tito/g1 Fernando Haddad, Tarcísio, Rodrigo Garcia, Vinicius Poit e Elvis Cezar durante debate de candidatos ao governo de SP na TV Globo — Foto: Fábio Tito/g1

Fernando Haddad (PT)

«O governo Bolsonaro deu apenas a inflação para o salário mínimo.»

A declaração é #FATO. Veja por quê: Desde que Bolsonaro assumiu a Presidência, o salário mínimo foi reajustado apenas levando em conta a inflação para o período, sem ganho real. Em janeiro de 2020, o valor foi de R$ 998 para R$ 1.045. Depois, em janeiro de 2021, para R$ 1.100. Em janeiro de 2022, o reajuste levou o salário mínimo para R$ 1.212.

Em maio deste ano, o Orçamento para 2023 apresentado pelo governo federal ao Congresso Nacional projeta elevar o salário mínimo para R$ 1.310,17 , o que sinaliza a manutenção a sistemática adotada nos últimos anos, de não conceder aumento real (acima da inflação) ao salário mínimo.

«Aqui em São Paulo nós estamos ao contrário, nós estamos perdendo emprego.»

A declaração é #FAKE. Veja por quê: Dados do Novo Caged tabulados pela Fundação Seade mostram que o Estado de São Paulo fechou o ano de 2020 com saldo negativo de criação de vagas, com 105.508 empregos formais a menos, após a subtração das admissões e demissões. Mas em 2021 a situação se reverteu e o estado fechou o ano com saldo de 817.126 novos empregos formais. Os dados parciais de 2022, que vão de janeiro a julho, mostram que o saldo segue positivo, com 454.605 admissões a mais do que desligamentos.

«Fala-se do estado mais rico do Brasil e é, mas nós temos 1,7 milhão paulistas sem abastecimento de água no Estado de São Paulo.»

A declaração é #FATO. Veja por quê: O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) mantém dados referentes a 2019 e 2020 do acesso da população paulista a saneamento básico, incluindo o abastecimento de água. Segundo notícia da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente (Sima) publicada em janeiro de 2021 , «dados do TCE-SP apontam que dos 33,7 milhões de pessoas (população estimada em 644 municípios do estado de São Paulo), 1,6 milhão (4,95%) de habitantes não contam com abastecimento de água».

Tarcísio de Freitas (Republicanos)

«[João Doria e Rodrigo Garcia] tiraram passe livre dos idosos.»

A declaração é #FATO. Veja por quê: Em fevereiro de 2021, o então governador João Doria determinou o fim da gratuidade no transporte público para idosos com idades entre 60 e 65 anos em São Paulo. A medida vale para os ônibus municipais de São Paulo e intermunicipais (EMTU), Metrô e CPTM.

«O que o presidente Bolsonaro fez de colocar técnicos nos ministérios, técnicos nas estatais, foi fundamental para a gente combater a corrupção.»

A declaração é #FAKE. Veja por quê: Desde 2020, a gestão de Jair Bolsonaro (PL) promoveu várias trocas de ministros para acomodar indicados políticos dos partidos do chamado ‘Centrão’ , que formam a base aliada de apoio no Congresso Nacional. Bolsonaro também nomeou indicados políticos do Centrão em várias estatais, conselhos federais e diretorias de fundos bilionários , como no caso do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) , que teve um indicado do PL para o cargo antes mesmo do presidente da República se filiar ao partido para concorrer às eleições de 2022. Os partidos que têm mais indicados políticos em postos chaves do governo são Republicanos, PP e PL. Juntas, essas legendas controlam mais de R$ 149,6 bilhões do orçamento federal.

«[A Dutra] é um grande exemplo. 7 e meio bi de investimento em São Paulo, com redução da tarifa, isenção do pedágio para motocicleta. Fizemos o leilão de Congonhas, 3 e meio bi de investimento.»

A declaração é #FATO. Veja por quê: Em outubro de 2021, o governo realizou o leilão da rodovia Presidente Dutra e renovou a concessão para a CCR . A empresa vai administrar a rodovia, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, por 30 anos e prevê investimento de R$ 14,8 bilhões. O contrato prevê a isenção de pedágio para motocicletas e descontos progressivos de tarifa. Em agosto de 2022, a Agência Nacional de Aviação Civil realizou o leilão de concessão de 15 aeroportos públicos de seis estados, entre eles o de Congonhas. O grupo espanhol Aena Desarrollo Internacional venceu a disputa e o total de investimentos previstos é de R$ 3,3 bilhões.

«Os títulos de Terra no programa de reforma agrária que a gente já viu foram 400 mil títulos entregues».

A declaração é #FATO. Veja por quê: Segundo nota divulgada pela Casa Civil em 5 de setembro , entre janeiro de 2019 e agosto de 2022 o governo federal emitiu 404.993 documentos de titulação em assentamentos da reforma agrária e áreas públicas passíveis de regularização fundiária.

Rodrigo Garcia (PSDB)

«Hoje nós temos mais de 120 mil pessoas que almoçam todos os dias nos restaurantes ‘Bom Prato’. Quando a pandemia apertou, nós criamos nesse ano o ‘Bom Prato Móvel.»

A declaração é #FATO. Veja por quê: Segundo o site da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, os restaurantes da rede ‘Bom Prato’ servem por dia cerca de 126 mil refeições em todo o estado. Já o ‘Bom Prato Móvel’ foi criado em março de 2022 pelo então governador João Doria (PSDB), inicialmente com 20 unidades no estado.

«Enquanto no Brasil o feminicídio cresceu, em São Paulo caiu.»

#NÃOÉBEMASSIM. Veja por quê: Embora os feminicídios de fato estejam caindo no estado de São Paulo nos últimos três anos, passando de 184 crimes para 136 em 2021, segundo a última edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública , a taxa também recuou no Brasil no ano passado em números absolutos. De acordo com o anuário, em 2019, o país registrou 1.330 feminicídios, passando para 1.354 crimes em 2020 e 1.341 em 2021. Entre 2020 e 2021, o total de crimes teve uma leve queda de 1,7% .

«Nós vamos continuar valorizando o professor, que antes ganhava R$ 2.800 e agora ganha R$ 5.000».

#NÃOÉBEMASSIM. Veja por quê: Em março de 2022, o governo de SP realmente aprovou na Alesp a chamada ‘nova carreira do magistério’ , onde o piso inicial do professor passou para R$ 5 mil por mês. Porém, a nova carreira é opcional . Os professores antigos têm até dois anos para aderir. Muito servidores da educação mais antigos têm resistência ao projeto porque dizem que, com a mudança de regime proposta pelo governo paulista, os educadores passarão a integrar o regime de remuneração por subsídio, o que exclui a incorporação de gratificações, bônus ou prêmios atualmente existentes em São Paulo o que, na prática, tira parte dos ganhos desses profissionais que têm muitos anos de trabalho no serviço público.

Os professores temporários e os novos que serão contratados da aprovação do projeto em diante serão automaticamente enquadrados no modelo aprovado. No modelo antigo de remuneração, o piso salarial do professor inicial continua em R$ 2.843,51 para o professor de Educação Básica II , conforme tabela salarial do próprio governo de São Paulo ( veja aqui ).

«São Paulo aumentou a prisão de agressores de mulheres em mais de 43%.»

#NÃOÉBEMASSIM. Veja por quê: Não há dados públicos do governo paulista sobre prisões por tipificação de crimes. Questionada pelo g1 sobre a origem da afirmação, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo informou que a estatística se refere às prisões por estupro de vulnerável. Segundo o Código Penal Brasileiro, esse crime pode incorrer no caso de uma pessoa «ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos» ou «com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência».

Ainda segundo a SSP, a variação considera o balanço de prisões nos primeiros seis meses do ano. Entre janeiro e junho de 2020, foram 373 prisões. Em 2021, 466 prisões. Em 2022, foram 527 prisões por esse crime, o que representa um aumento de 42% em relação a 2020. No entanto, entre 2019 e 2020, de acordo com a secretaria, houve queda nas prisões, possivelmente por causa da queda de denúncias devido à quarentena. Entre janeiro de 2019, 521 pessoas foram presas no Estado de São Paulo por estupro de vulnerável, número praticamente igual ao mesmo período de 2022.

Vinicius Poit (Novo)

«O valor do vale-alimentação do policial militar em São Paulo são R$ 12 por dia.»

A declaração é #FATO. Veja por quê: Segundo reportagem publicada em março de 2022 no site da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o valor do benefício para os agentes é de R$ 12, e apenas os policiais que recebem salário de até R$ 5.307,02 têm direito ao benefício. No entanto, há um Projeto de Lei Complementar em tramitação na casa estudando aumento salarial para policiais militares e outros servidores do Poder Executivo, e a extensão do vale-alimentação para todos os policiais.

«Sou o deputado mais econômico e transparente do Congresso.»

A declaração é #FAKE. Veja por quê: O site da Câmara dos Deputados mostra três tipos de gastos feitos pelos parlamentares: cota parlamentar, verba de gabinete e custeio de viagens. Considerando apenas a cota parlamentar, único indicador que permite a comparação entre todos os deputados, Vinicius Poit gastou mais, no acumulado desde 2019, que 82 deputados federais em números absolutos.

No entanto, como cada deputado tem uma cota diferente, calculada de acordo com a distância de sua cidade-base e Brasília, a economia é considerada em relação ao total disponível para gastar. Em seu site oficial, Poit afirma ser «um dos [deputados] mais econômicos e inovadores da história do Congresso Nacional», citando o site Ranking dos Políticos , que lista deputados e senadores seguindo uma série de critérios.

O candidato figura na 10ª posição do ranking específico de deputados. De acordo com o site, ele gastou apenas 23% da cota parlamentar desde que assumiu o cargo, e 41% de todo o total que poderia ter usado no exercício do cargo. Mas ele não é o que mais economizou. Para efeito de comparação, a deputada federal Adriana Ventura (Novo-SP), atualmente na 3ª posição do ranking , só gastou 10% de sua cota parlamentar desde 2019, e 31% do total destinado ao seu exercício do cargo.

«E faz 30 anos que o mesmo partido (…) está no poder.»

#NÃOÉBEMASSIM. Veja por quê: Na verdade, em 1º de janeiro de 1995 (portanto há 28 anos) o tucano Mario Covas assumiu o governo após vencer a eleição do ano anterior. Além disso, por duas vezes, em 2006, com Cláudio Lembo (PFL), e em 2018, com Márcio França (PSB), o estado de São Paulo foi, mesmo que por alguns meses, governado por políticos de outros partidos (veja aqui) .

«O Lula disse num programa, na entrevista que ele deu para o Ratinho, que o Bolsonaro ‘é ignorante, tem jeitão bruto, tem jeitão de capiau, ignorante do Interior de São Paulo’.»

A declaração #FATO. Veja por quê: Em entrevista concedida por Lula ao programa do Ratinho, no SBT, na última quinta-feira (22), o ex-presidente afirmou que o atual chefe do Executivo é ignorante e tem «jeitão de capiau do Interior de São Paulo». O presidente Jair Bolsonaro rebateu seu principal adversário na corrida presidencial e afirmou ser «capiau do Interior» , mas disse não ser «ignorante».

Elvis Cezar (PDT)

«Todos os dias temos um feminicídio em São Paulo».

A declaração é #FAKE. Veja por quê: De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2020 foram registrados 179 feminicídios no estado de São Paulo. Em 2021, foram 136. De janeiro a agosto deste ano, foram 120, de acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública. Logo, a média de casos de femicídios é menor do que um por dia.

«O vice na chapa do atual governador, Rodrigo Garcia, é alvo de mais de 100 investigações.»

#NÃOÉBEMASSIM. Veja por quê: O nome «Eugênio José Zuliani» aparece citado em mais de 100 processos públicos, a maioria no Tribunal de Justiça de São Paulo. Porém, o nome dele surge como parte envolvida em autos na Justiça Eleitoral e na Justiça comum, como «notícia de irregularidade em propaganda eleitoral», criminal, carta precatória, prestação de contas, esfera cível, registro de candidatura, prestação de conta, ação civil pública entre outras. Então, não necessariamente, ele é alvo de investigação em todos os processos.

Em agosto, a candidatura de Geninho chegou a ser contestada pelo Ministério Público Eleitoral, mas o MPE analisou os argumentos da defesa e considerou improcedente a ação de impugnação e o candidato foi considerado elegível a participar da eleição para o cargo de vice-governador. A atual situação de Geninho na Justiça eleitoral está como «deferida com recurso».

«O irmão do governador, Rodrigo Garcia, participou da máfia do ISS e desviou R$ 500 milhões da Prefeitura de São Paulo com a quadrilha dele».

A declaração é #FATO. Veja por quê: O empresário Marco Aurélio Garcia, irmão do candidato à reeleição, foi condenado a 16 anos de prisão em 2013 por lavagem de dinheiro na chamada «Máfia do ISS», esquema que desviou mais de R$ 500 milhões dos cofres da Prefeitura de São Paulo.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) chegou a suspender, em decisão monocrática, a ordem de prisão contra o empresário. Na decisão o então ministro Sebastião Reis Junior, disse que o empresário permaneceu em liberdade durante todo o processo e que a ordem de prisão foi expedida depois da condenação em segunda instância. Um dia após a decisão do STJ, a Justiça de São Paulo determinou a prisão preventiva de novo .

A decisão da juíza Cynthia Bezerra Camurri, da 8ª Vara Criminal , na época, afirmou que «o acusado deixa evidente que pretende se furtar à ação da Justiça, o que pode causar entrave à marcha processual e frustrar aplicação da lei penal, em caso de futura e eventual condenação».

O Ministério Público chegou a acionar a Interpol para que Marco Aurélio Garcia e outros dois condenados no esquema não deixassem o país.

«O candidato Rodrigo fala que está construindo um hospital em Barueri. Uma falácia, é falta de verdade. Quem está construindo um hospital em Barueri é a Prefeitura de Barueri.»

A declaração é #FAKE. Veja por quê: A construção do hospital é resultado de um convênio firmado em agosto de 2019 entre a Prefeitura de Barueri, que doou o terreno, e o governo estadual, que custeia parte da execução da obra e vai ser responsável pela unidade depois de pronta.

Até o começo de julho deste ano, o prédio já atingiu 60% dos serviços concluídos, segundo a prefeitura da cidade. Para a primeira fase das obras, a previsão é a de que até este mês seriam entregues o piso térreo, o primeiro, o segundo e o terceiro pavimentos. Os demais andares têm entrega prevista para abril de 2023.

De acordo com informações no site da prefeitura, o Hospital Regional Rota dos Bandeirantes terá 442 vagas descobertas de estacionamento, 17 elevadores e 360 leitos, com atendimento em oncologia com quimioterapia e radioterapia, cardiologia, ortopedia, neurologia/neurocirurgia e cirurgia bariátrica na alta e média complexidades.

