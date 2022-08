Entornointeligente.com /

Veja o que é #FATO ou #FAKE na entrevista de Tarcísio de Freitas para o g1 Candidato do Republicanos ao governo de SP abriu, nesta segunda-feira (22), série de entrevistas com postulantes ao Palácio dos Bandeirantes. Entrevista foi transmitida ao vivo direto do estúdio do g1, em São Paulo. Por g1 SP — São Paulo

22/08/2022 21h18 Atualizado 22/08/2022

G1 entrevista Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato ao governo de SP; íntegra

O candidato do Republicanos ao governo de SP, Tarcísio de Freitas, foi entrevistado pelo g1 nesta segunda-feira (22).

Foi a primeira da série de entrevistas com candidatos ao governo de SP. Entrevista foi transmitida ao vivo direto do estúdio do g1 , em São Paulo.

Os três candidatos que tiveram 6% ou mais na pesquisa Ipec de 15 de agosto são entrevistados ao vivo. A ordem de entrevistas foi definida em sorteio com representantes das candidaturas em 16 de agosto. Fernando Haddad (PT) será entrevistado dia 23/8, e Rodrigo Garcia (PSDB), dia 24/8.

A equipe do Fato ou Fake checou as principais declarações de Tarcísio de Freitas. Leia:

«Tirei em algum momento [a máscara], para tirar uma fotografia. Fui multado, entendi que o Estado estava exercendo o seu poder de polícia administrativa, concordei com a multa, paguei.»

A declaração é #FAKE. Veja por quê: O candidato ficou mais tempo sem máscara em eventos em São Paulo do que apenas em alguns momentos.

Vídeos postados nas redes sociais por vários apoiadores que participaram dos atos mostram Tarcísio sem máscara durante os passeios de moto e os discursos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro em carros de som (veja foto abaixo) .

Segundo o Centro de Vigilância Sanitária estadual, houve três autuações aplicadas a Tarcísio de Freitas por descumprimento da lei que determinava o uso de máscaras em locais públicos para prevenção da Covid-19 em São Paulo. As multas ocorreram em junho, julho e setembro do ano passado, durante eventos que geraram aglomeração e risco à saúde pública.

Em 12 de junho de 2021, um sábado, milhares de pessoas participaram da motociata, que começou na capital paulista , foi até o interior e terminou em frente ao parque do Ibirapuera. Sem máscara, Tarcísio tirou fotos e acompanhou o presidente em cima de um trio elétrico.

Em 31 julho de 2021, após passeio com motociclistas realizado em Presidente Prudente , no interior de SP, durante a manhã, o ex-ministro foi multado. Além do presidente, o Palácio dos Bandeirantes afirmou que também receberam autuações da Vigilância Sanitária estadual outras sete autoridades federais.

2 de 6 Tarcísio de Freitas sem máscara com o presidente Jair Bolsonaro, em junho de 2021, durante discurso na cidade de São Paulo. — Foto: Reprodução Tarcísio de Freitas sem máscara com o presidente Jair Bolsonaro, em junho de 2021, durante discurso na cidade de São Paulo. — Foto: Reprodução

«O superávit primário previsto para o ano passado era de 14 bilhões [de reais], e o estado fechou com 46 [bilhões de reais].»

#NÃOÉBEMASSIM. Veja por quê: O superávit primário previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias do estado de São Paulo para o ano de 2021 era de R$ 14,1 bilhões. O governo divulgou, em maio deste ano, o balanço geral do estado que apontou que o superávit primário foi de R$ 41,9 bilhões, valor quase três vezes maior do que o previsto incialmente.

«O primeiro contrato foi assinado em junho de 2020. Contrato com a AstraZeneca que tinha inclusive a previsão de transferência de tecnologia para a fabricação de insumo farmacêutico em território nacional. Então, muito antes de a vacina ser uma possibilidade.»

#NÃOÉBEMASSIM. Veja por quê: O governo federal realmente anunciou em junho de 2020 a parceria com a AstraZeneca para a fabricação de imunizantes contra a Covid-19 no país. No entanto, ações tomadas pelo governo federal retardaram a vacinação no país, segundo documentos e depoimentos feitos à CPI da Covid no Senado.

Nos meses seguintes à assinatura do contrato com a AstraZeneca, o governo ignorou ofertas de contratos apresentados pela Pfizer que previam 1,5 milhão de doses da vacina ainda em 2020, segundo documentos e depoimento à CPI da Covid do gerente-geral da Pfizer para a América Latina, Carlos Murillo. O acordo com a Pfizer só foi fechado em março de 2021, e as primeiras doses foram aplicadas em maio. As primeiras doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas no Brasil foram da CoronaVac, em janeiro de 2021, financiadas inicialmente pelo governo do estado de São Paulo. Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, responsável pela produção do imunizante, também afirmou em depoimento à CPI da Covid que a demora da negociação com o governo federal impediu que as doses fossem entregues antes.

«O Hospital São Paulo recebeu suporte do governo federal. Tem ainda uma série de problemas, está com quantidade de leitos fechados bastante grande: quase 400 leitos fechados que precisam ser reabertos.»

A afirmação é #FAKE. Veja por quê: Segundo a assessoria de imprensa da Organização Social SPDM, que faz a gestão do Hospital São Paulo, apenas 100 leitos foram fechados nos últimos três anos no hospital. Os números da entidade apontam que, em 2020, o Hospital São Paulo tinha 596 leitos abertos, pois houve adaptações gerais para atendimento aos casos de Covid durante a pandemia. Esse número passou para 578 leitos em 2021 e agora, em 2022, a unidade tem 470 leitos abertos para o atendimento da população, por causa do fechamento do Pronto-Socorro para reforma, no último mês de maio.

O hospital também informou que recebe mensalmente cerca de R$ 22 milhões do governo federal, mas as despesas totais da unidade são de R$ 30 milhões por ano, gerando um déficit mensal de R$ 8 milhões.

«São Paulo é um dos poucos estados que não tem nem isenção parcial ou total para o carro elétrico. Então, a gente vai rever também a questão do IPVA.»

A declaração é #FATO. Veja por quê: O Projeto de Lei 1256/2019, que autoriza o governo de São Paulo a estabelecer uma política estadual de incentivo ao uso de veículos elétricos e híbridos, foi aprovado em março de 2021 pela Assembleia Legislativa e protocolado no gabinete do então governador do estado, João Doria.

Em abril de 2021, o governador vetou totalmente o projeto de lei. O último andamento foi em discussão em 15 de setembro. Segundo a Secretaria da Fazenda de SP, no estado de São Paulo, a alíquota de IPVA para os carros elétricos é de 4%.

Segundo a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, na capital paulista há isenção de rodízio e IPVA cidade de São Paulo, até o limite de 103 UFESPs (R$ 2.996) e possibilidade de compensação de crédito de IPVA por débito de IPTU, com base em lei municipal.

As cidades de São Bernardo do Campo, Sorocaba e Indaiatuba também têm incentivos para veículos elétricos e veículos elétricos híbridos.

