Eleições Ciro no JN Empresários alvos da PF Coração de Dom Pedro I Rosalía no Brasil Veja o que é #FATO ou #FAKE na entrevista de Marcelo Freixo ao g1 Candidato ao governo do RJ pelo PSB foi o segundo postulante ao Palácio Guanabara a ser entrevistado. A entrevista foi transmitida, ao vivo, direto do estúdio do g1, no Rio. Por Henrique Coelho, Mariana Sallowicz e Marco Antônio Martins, g1 Rio e TV Globo

23/08/2022 20h25 Atualizado 23/08/2022

Marcelo Freixo, candidato do PSB ao governo do RJ, dá entrevista ao g1

Candidato ao governo do RJ pelo PSB, Marcelo Freixo , foi entrevistado pelo g1 nesta terça-feira (23).

Foi a segunda da série de entrevistas com candidatos ao governo do RJ. A entrevista foi transmitida, ao vivo, direto do estúdio do g1 , no Rio.

Nesta quarta-feira (24), será entrevistado Cláudio Castro (PL).

Para a série de entrevistas, foram convidados os três candidatos que tiveram 5% ou mais na pesquisa Ipec de 15 de agosto, divulgada pela TV Globo .

O primeiro a ser sabatinado foi Rodrigo Neves , do PDT.

Os outros seis candidatos terão entrevistas de 20 minutos, gravadas sem corte, exibidas entre 29 de agosto e 5 de setembro ( veja a ordem completa ).

A equipe do Fato ou Fake checou as principais declarações de Marcelo Freixo. Leia:

«Primeira coisa: a gente quer reajustar o salário mínimo regional, que tá congelado desde 2019 e é o único estado, único, Edimilson, estado que tem o salário mínimo regional congelado»

#NÃOÉBEMASSIM.

#NÃOÉBEMASSIM. Veja por quê: Informações da Assembleia Legislativa (Alerj) mostram que candidato acerta ao citar o congelamento dos salários regionais no RJ.

O último reajuste do salário mínimo sancionado na Casa foi em março de 2019. Os valores das seis faixas salariais do estado passaram a variar entre R$ 1.238,11 e R$ 3.158,96 – e assim permanecem desde aquele ano.

Entretanto, a afirmação de Freixo é imprecisa sobre o RJ ser o único estado do país com reajuste congelado. Além do RJ, o g1 apurou que o Rio Grande do Sul ainda não votou projeto para definir novos salários regionais em 2022.

O g1 também apurou junto à Alerj que, até esta terça-feira (23), o governo do estado ainda não havia enviado à Alerj texto tratando do piso regional este ano.

«A Polícia Civil, hoje, tem um déficit de mais de dez mil policiais civis. Hoje, passa pouco de oito mil policiais civis, somando delegados e agentes»

A declaração é #FATO .

A declaração é #FATO . Veja por quê: O efetivo da Polícia Civil é de 8.967 policiais, segundo dados de 2019 da própria corporação.

Em maio de 2020, dados obtidos via Lei de Acesso à Informação pelo g1 indicavam que o déficit de agentes chegava a 15 mil . Já naquela época, o efetivo poderia diminuir, considerando que 25% dos policiais em atividade poderiam se aposentar.

«O período do Brasil que o salário mínimo mais teve capacidade de compra foi no governo Lula, e foi no auge da nossa economia.»

A declaração é #FAKE.

A declaração é #FAKE. Veja por quê: Ainda que tenha sido a continuidade do PT no governo federal, na verdade o poder de compra do salário mínimo atingiu o maior patamar em janeiro de 2015 , durante o mandato de Dilma Rousseff.

O maior patamar antes disso tinha ocorrido em agosto de 1965, segundo boletim regional do Banco Central.

«Isso é escolha política. Você ter R$ 13 bilhões – pra gente ter uma ideia, em educação são R$ 9 bilhões. Segurança tem R$ 13 bilhões, você tem mais dinheiro na segurança do que na educação. Foram R$ 9 bilhões [em educação] até o ano passado.»

A declaração é #FATO .

A declaração é #FATO . Veja por quê: O orçamento do Governo do Rio para o ano de 2021 foi de R$ 89,5 bilhões, aprovado em dezembro de 2020. Segurança pública ficou com a maior fatia: R$ 11,9 bilhões, enquanto a educação ficou com R$ 8,5 bilhões.

«É triste falar isso. Edimilson, o Rio é campeão de morte por tuberculose. Tuberculose. Doença do século XIX.»

A declaração é #FATO.

A declaração é #FATO. Veja por quê: Números da Secretaria estadual de Saúde indicam que o Rio é o estado do Brasil em que mais pessoas morreram por tuberculose em 2021 .

Pela primeira vez em uma década, o RJ registrou aumento no número de mortes pela doença. O Estado é o segundo no número de casos, mas o primeiro em mortalidade.

Em 2021, foram 15.456 casos, sendo 12.590 novos. Em 2020, foram 14.356 registros.

«O Rio foi o estado que mais morreu gente de Covid no Brasil inteiro, proporcionalmente. Foi o Rio.»

A declaração é #FATO.

A declaração é #FATO. Veja por quê: O Rio de Janeiro é o estado brasileiro com a maior mortalidade por Covid a cada 100 mil habitantes, segundo dados do Painel Coronavírus do Ministério da Saúde.

A proporção no Brasil é de 324,8 (mortalidade a cada 100 mil habitantes), conforme as informações atualizadas em 19 de agosto. No RJ, esse número é de 435,9 (mortalidade a cada 100 mil habitantes). O Mato Grosso aparece em segundo lugar (428).

