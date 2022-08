Entornointeligente.com /

Veja o que é #FATO ou #FAKE na entrevista de Fernando Haddad para o g1 Candidato do PT ao governo de SP participou, nesta terça-feira (23), da série de entrevistas com postulantes ao Palácio dos Bandeirantes. Entrevista foi transmitida ao vivo direto do estúdio do g1, em São Paulo. Por g1 SP — São Paulo

23/08/2022 20h44 Atualizado 23/08/2022

Veja a íntegra da entrevista de Fernando Haddad (PT) ao g1

O candidato do PT ao governo de SP, Fernando Haddad , foi entrevistado pelo g1 nesta terça-feira (23).

Foi a segunda participação da série de entrevistas com candidatos ao governo de SP. A entrevista foi transmitida ao vivo direto do estúdio do g1 , em São Paulo.

Os três candidatos que tiveram 6% ou mais na pesquisa Ipec de 15 de agosto foram convidados para serem entrevistados ao vivo.

A ordem de entrevistas foi definida em sorteio com representantes das candidaturas no dia 16 de agosto. Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi entrevistado na segunda (22) . Rodrigo Garcia (PSDB) será entrevistado na quarta (24).

A equipe do Fato ou Fake checou as principais declarações de Fernando Haddad. Leia:

«O orçamento do estado é alguma coisa em torno de 4 vezes o orçamento da Prefeitura de São Paulo. O estado, ele investe 0,3% do orçamento em Cultura, dá cerca de R$ 1 bilhão. A Prefeitura investia 1,8% na minha época de prefeito.»

#NÃOÉBEMASSIM. Veja por quê: No último ano da gestão de Fernando Haddad (PT), a Prefeitura de São Paulo teve o orçamento de R$ 624 milhões para a Cultura, de um montante total de R$ 54,4 bilhões que a administração municipal teve naquele ano para gastar, segundo a Lei Orçamentária de 2016. O valor representou 1,15% do orçamento total da cidade. A diferença de 1,8% para 1,15% é de quase R$ 355 milhões por ano, tendo como referência o orçamento de R$ 54,4 bilhões de 2016. Em 2013, 2014 e 2015, a prefeitura investiu em Cultura, respectivamente, 0,8%, 0,8% e 1% do orçamento total.

Em 2022, o governo de São Paulo destinou R$ 1,118 bilhão para a Secretaria Estadual de Cultura. O valor representa 0,39% dos R$ 286,477 bilhões que a gestão estadual deve gastar durante todo o ano, segundo a Lei Orçamentária de 2022.

«O IPVA aumentou 30% do carro usado.»

A declaração é #FATO. Veja por quê: O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) aumentou entre 25% e 30% em 2022 . O imposto é baseado no valor do veículo, e tanto os automóveis novos como os usados acumularam expressiva valorização em 2021.

«Quando eu dizia: ‘olha, nós precisamos reduzir o número de mortes no trânsito em São Paulo. Morrem 1500 pessoas por ano, em São Paulo’. Hoje, morrem 750. Último número que eu vi deve estar em torno disso.»

#NÃOÉBEMASSIM. Veja por quê: Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, em 2013 foram 1.114 acidentes com mortes na capital e 1.152 óbitos. Os atropelamentos foram 45,6% dos casos, seguidos por 29,1% das colisões. No ano seguinte, foram 1.249 mortes em 1.195 acidentes, sendo 45% de atropelamentos.

Os dados do Infosiga apontam que em 2015 foram 1.100 mortes na capital. Em todo o ano de 2021 foram 722. Até junho de 2022, são 415.

«O [João] Doria e o Rodrigo [Garcia] deixaram o salário mínimo [paulista] congelado dois anos durante a pandemia.»

A declaração é #FATO. Veja por quê: Em 2019, o então governador, João Doria (PSDB, sancionou o reajuste do salário mínimo de R$ 1.108,38 para R$ 1.163,55. Em 2020 e 2021, porém, não houve reajuste. Em 2022, o valor subiu de R$ 1.163,55 para R$ 1.284,00.

«Entreguei a prefeitura com 5 bilhões [de reais] em caixa e uma dívida de 80 que caiu para 28 bilhões [de reais.]»

A declaração é #FATO. Veja por quê: Em fevereiro de 2016, último ano de mandato, o então prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, assinou uma renegociação da dívida do município com a União, que gerou uma queda de R$ 46 bilhões no saldo devedor da cidade. Com a mudança do indexador, o valor passou de R$ 74 bilhões para R$ 27 bilhões – valores próximos aos citados pelo candidato.

Já em relação ao caixa da Prefeitura, um relatório do Tribunal de Contas do Município (TCM) apontou que o saldo deixado no caixa da Prefeitura ao fim de 2016 foi de R$ 4,9 bilhões.

«Se você pegar o Ceagesp, que era uma empresa estadual e hoje é federal, nós temos que tirar o Ceagesp daquela localizada. São 15 mil caminhões por dia, que entram nas marginais, é um absurdo.»

#NÃOÉBEMASSIM. Veja por quê: Segundo o Ceagesp, diariamente circulam cerca de 8 mil caminhões no Entreposto Terminal São Paulo, na zona oeste de São Paulo, a maior central de abastecimento de frutas, legumes, verduras, flores e pescados da América Latina. O local foi inaugurado em 1966, e é onde está a direção administrativa da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp).

«Tem mais de 500 obras paradas no estado de São Paulo e mais de 300 obras atrasadas no estado de São Paulo».

#NÃOÉBEMASSIM. Veja por quê: Ao falar sobre obras no estado, o candidato incluiu obras de responsabilidade das prefeituras.

De acordo com o Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP), o estado possui atualmente 845 obras paralisadas ou atrasadas , sob responsabilidade do governo estadual ou dos municípios. Desse total, 542 são obras paralisadas e 303 são obras atrasadas.

Porém, apenas 23,3% dessas obras atrasadas ou paralisadas são de responsabilidade do governo de São Paulo (197 obras) e 76,7% (648 obras no total) são de responsabilidade dos municípios. A soma dos valores de todos os contratos atrasados ou paralisados é de R$ 21,2 bilhões no estado, segundo o TCE.

