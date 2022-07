Veja interdições feitas pela CET para entorno da Marcha para Jesus neste sábado

Entornointeligente.com /

09/07/2022 04h00 Atualizado 09/07/2022

1 de 1 Veículos da Marcha para Jesus seguem em carreata em São Paulo na edição de 2021, quando o evento foi adaptado, por conta da pandemia — Foto: BRUNO ESCOLASTICO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Veículos da Marcha para Jesus seguem em carreata em São Paulo na edição de 2021, quando o evento foi adaptado, por conta da pandemia — Foto: BRUNO ESCOLASTICO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A Marcha para Jesus, evento gospel liderado pela Igreja Renascer em Cristo que combina caminhada, shows e apresentações de pastores evangélicos, completa 30 anos e, neste sábado (9), volta ao formato original, presencial, após dois anos acontecendo de forma adaptada por conta da pandemia de Covid-19 .

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas regiões da Luz e de Santana, das 23h desta sexta (8) à 1h de domingo (10).

A Ciclofaixa de Lazer da Zona Norte não será ativada no trecho das avenidas Santos Dumont, General Pedro Leon Schneider e parte da General Ataliba Leonel, no trecho entre as ruas Dr. Zuquim e Voluntários da Pátria. O retorno será no cruzamento da Avenida Gen. Ataliba Leonel x Rua Dr. Zuquim.

Localize-se:

Estruturação de carros de som: Praça da Luz; Concentração de público : Avenida Tiradentes, altura da Rua dos Bandeirantes; Percurso: Avenida Tiradentes (pista sentido Aeroporto), e Avenida Santos Dumont, ambos os sentidos; Shows e pregação: Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira.

Horários:

Das 7h às 10h: Concentração; Das 10h às 14h: Marcha; Das 11h às 22h : Shows na Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira.

Interdições:

Praça da Luz, nos dois sentidos: Das 23h da sexta (8) às 10h30 do sábado (9); Avenida Tiradentes, sentido Aeroporto, pista local, entre Praça da Luz e Rua dos Bandeirantes: Sábado (9), da 0h01 às 12h; Avenida Tiradentes, sentido Aeroporto, pista central, entre Praça da Luz e Rua dos Bandeirantes: Sábado (9), das 7h30 às 12h30; Avenida Tiradentes, sentido Santana, pista central, entre as ruas Mauá e dos Bandeirantes: Sábado (9), das 7h30 às 12h30; Avenida Santos Dumont, nos dois sentidos, entre Rua dos Bandeirantes e Ponte das Bandeiras: Sábado (9), das 9h às 13h; Avenida Santos Dumont, nos dois sentidos, entre Ponte das Bandeiras e Praça Campo de Bagatelle: Sábado (9), das 9h às 14h30; Praça Campo de Bagatelle, toda extensão: Sábado (9), das 9h às 15h; Avenida Santos Dumont, ambos os sentidos, entre Praça Campo de Bagatelle e Avenida General Pedro Leon Schneider: Sábado (9), das 9h às 15h; Avenida Santos Dumont, ambos os sentidos, entre as avenidas General Pedro Leon Schneider e Braz Leme: Da 0h01 do sábado (9) à 1h do domingo (10);

Rotas alternativas:

Região da Luz

Destino Zona Sul: seguir pelas as avenidas Cruzeiro do Sul, do Estado e Senador Queiróz, retornando ao Eixo Norte/Sul pela Avenida Prestes Maia e Rua Dom Francisco de Souza; Destino Ibirapuera ou Aeroporto: seguir pela Ponte da Casa Verde, avenidas Dr. Abraão Ribeiro, Marquês de São Vicente, Sumaré e Paulo VI, Henrique Schaumann, Brasil, Pedro Álvares Cabral e Rubem Berta; Destino Zona Norte: seguir pela pista local da Avenida Tiradentes, prosseguindo em direção à Rua Pedro Vicente, Avenida Cruzeiro do Sul.

Região de Santana: Avenidas Braz Leme e Cruzeiro do Sul.

Serviço:

30ª edição da Marcha para Jesus Data: sábado (9) Concentração: das 7h às 10h Saída: às 10 h, na estação Luz do Metrô Shows: Praça Heróis da FEB, na Zona Norte Estacionamento: o bolsão de estacionamento ficará na Avenida Olavo Fontoura, 1.500, com acesso pela Avenida Braz Leme e entrada gratuita apenas para ônibus e vans. O desembarque deverá ser realizado nas ruas 25 de Janeiro, Mauá e Florêncio de Abreu Fretados: o desembarque deverá ser realizado nas ruas 25 de Janeiro, Mauá e Florêncio de Abreu. O desembarque não deverá ser realizado nas Avenidas Tiradentes e Santos Dumont ou nas Marginais. Os veículos estarão sujeitos a fiscalização Informações: marchaparajesus.com.br

