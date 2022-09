Veja imagens de perseguição policial em São Paulo que acabou na prisão de golpista que cometia estelionato sentimental

Entornointeligente.com /

25/09/2022 20h42 Atualizado 25/09/2022

Galã dos apps de relacionamento prometia sociedade comercial às vítimas

Manhã da última quarta-feira (21): usando um veículo descaracterizado, a polícia monitora Renan Augusto Gomes, procurado pela Justiça. Segundo as investigações, ele cometia o chamado «estelionato sentimental».

O golpista estava dirigindo na região de Pirituba, na Zona Norte da capital paulista, quando percebeu que está sendo seguido e tentou fugir. Ele saiu da pista, escapando da viatura, entrou pela contramão na área de acesso de um shopping, passou em alta velocidade pela garagem e pela entrada, e voltou para rua. Quando ultrapassou um carro, os policiais apertaram o cerco e atingiram seu veículo, que derrapou e bateu (veja no vídeo acima) .

«Era o único jeito. Foram uns sete minutos aproximadamente de perseguição», afirma o delegado Miguel Ferreira.

Segundo a polícia, Renan não se feriu na colisão e nenhum motorista dos carros que ele atingiu se machucou. Ele foi preso logo em seguida.

O golpista é investigado pelo Ministério Público desde o ano passado. Em dezembro, a prisão foi decretada, mas Renan estava foragido até esta semana. Para achar o golpista, a polícia usou contra ele a mesma ferramenta que ele usava para escolher vítimas: o atraíram com um perfil também fictício, que levou à descoberta do local em que ele morava temporariamente.

Usando perfis falsos em aplicativos de relacionamento, o golpista seduzia mulheres para tirar dinheiro delas. Até agora, foram identificadas pelo menos cinco vítimas .

«Ele nunca trabalhou, então vivia à base dos golpes até hoje. Desde 20 e poucos anos. Ele tem 35 anos», destaca o delegado.

Tudo começava com um match em aplicativos de relacionamento. Nos perfis que fazia, ele afirmava: «Se você busca por sexo ou diversão, por favor pule o meu perfil». Uma das vítimas dele conversou com o Fantástico .

«Ele falou que trabalhava como engenheiro. A gente conversou, aí decidiu se encontrar no shopping para almoçar e foi ali que eu conheci. Ele é um homem muito carinhoso, cuidadoso, que te faz parecer uma rainha. Ele trata a mulher como uma rainha», conta ela.

Segundo a promotora Erika Pucci da Costa Leal, a partir dos contatos que ele firmava virtualmente com essas vítimas, posteriormente, ele evoluía para contatos pessoais, inclusive ele frequentava o círculo de amizades das vítimas em muitos casos, conhecia seus familiares.

«Com a promessa de constituição de uma relação estável, ele começava a propor negócios que seriam inclusive embasamento financeiro desse relacionamento», revela Erika.

Renan dizia que, mesmo tendo um bom emprego, em uma grande empreiteira, queria mudar de vida. Em um telefonema obtido por nossa equipe, o golpista afirma para uma das vítimas que, sendo sócia dele em uma loja de celulares, ela não ia ter trabalho nenhum. » Recebe sua parte, fica de boa. Enquanto a loja estiver comigo, você vai ter a sua parte», garante ele na gravação . Desta forma, ele conseguiu tirar bastante dinheiro dela.

«R$ 16 mil, que era a parte da minha rescisão, que eu tinha acabado de sair do emprego», lamenta ela.

De outra vítima, tirou muito mais: R$ 100 mil.

