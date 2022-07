Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Aborto legal Imagem de Júpiter Saúde mental Tragédia familiar Veja como foi o assassinato do tesoureiro do PT pelo apoiador de Bolsonaro, segundo a Polícia do PR Crime foi no sábado (9) em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Inquérito foi concluído e Polícia Civil deu detalhes sobre o crime em entrevista coletiva nesta sexta (15). Por Gilvana Giombelli, g1 PR e RPC Foz do Iguaçu

15/07/2022 14h44 Atualizado 15/07/2022

O que se sabe sobre o assassinato de petista por apoiador de Bolsonaro no PR

O inquérito policial que apura o assassinato do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda pelo policial penal federal e apoiador de Bolsonaro Jorge Guaranho, foi concluído. A Polícia Civil deu detalhes como o crime aconteceu em entrevista coletiva nesta sexta (15).

O crime foi no sábado (9). Marcelo comemorava seus 50 anos quando foi morto a tiros na própria festa de aniversário, que tinha como tema o Partido dos Trabalhadores (PT) e o ex-presidente Lula, por Guaranhos.

Compartilhe no WhatsApp Compartilhe no Telegram

Abaixo o g1 descreve qual foi a sequência dos fatos que resultaram na morte do tesoureiro do PT, de acordo com a Polícia Civil.

Veja a cronologia do assassinato de tesoureiro do PT morto por apoiador de Bolsonaro Quem é Jorge Guaranho, apoiador de Bolsonaro que matou petista em Foz do Iguaçu

1 de 2 O petista Marcelo Arruda (esq.) foi morto por Jorge Guaranho (dir.), apoiador de Bolsonaro — Foto: Reprodução O petista Marcelo Arruda (esq.) foi morto por Jorge Guaranho (dir.), apoiador de Bolsonaro — Foto: Reprodução

Autor soube de temática antes de ir ao local

O autor do crime soube da temática da festa de Arruda em um churrasco com amigos, conforme a delegada, com uma testemunha que tinha acesso as imagens.

«Ele tomou conhecimento disso através de uma outra testemunha, que estava no churrasco, essa testemunha tinha acesso às câmeras de monitoramento desse clube onde a vítima estava fazendo a sua festa. Essa testemunha acessou essas imagens […]. Segundo os depoimentos testemunhais, o autor dos fatos está ali próximo e vê essas imagens da festa temática,» disse a delegada.

Após ver as imagens, segundo a testemunha, Guaranho perguntou onde estava sendo feita a festa, momento em foi informado do local, a Associação Recreativa Esportiva Segurança Física de Itaipu. Guranho permaneceu no local por mais um tempo.

O que se sabe sobre o assassinato de petista por apoiador de Bolsonaro no Paraná BLOG DA ANDREIA SADI: Família de Marcelo Arruda foi surpreendida com conclusão do relatório e vê pressa para não apontar crime político, diz advogado

2 de 2 Polícia Civil e Sesp conclui investigações da morte de petista — Foto: Marcos Landim/RPC Polícia Civil e Sesp conclui investigações da morte de petista — Foto: Marcos Landim/RPC

Ao sair do churrasco, ele acompanhado pela mulher e o filho, se dirigem a associação onde ocorria a festa de Arruda com temática do PT e o ex-presidente Lula.

Ele chegou à associação ouvindo uma música referente a campanha do presidente Jair Bolsonaro, momento em que ocorreu a discussão entre a vítima e Guaranho, segundo Cecconelo.

«Se inicia então uma discussão segundo as testemunhas onde as partes falam então palavras apoiando Bolsonaro, contra o Lula, contra o Bolsonaro, a favor do Lula. As duas partes iniciam uma discussão sobre suas ideologias e seus pensamentos políticos. Nesse momento, a vítima acaba pegando um punhado de terra, que tá ali no canteiro de entrada da associação e joga,» disse Cecconelo.

Durante a discussão, a mulher de Guaranho afirmou ter sido atingida pela terra, assim como o filho que estava no veículo e pede para ir embora. Os três saem do local.

Dentro e fora do salão: vídeos sincronizados mostram assassinato de petista por bolsonarista no PR

Retorno Guaranho

A Polícia Civil concluiu, com base nos depoimentos, que Guaranho retornou tempo depois por ter se sentido humilhado. Quando voltou, o porteiro da associação tentou impedir que ele entrasse no local a pedido dos participantes da festa.

Neste instante, estas pessoas avisam Marcelo – que também era guarda municipal – sobre o retorno de Guaranho. Neste momento, ele aparece com uma arma na cintura. Arruda então caminha em direção a entrada do salão onde já se encontra o policial penal. Veja acima o vídeo de dentro e de fora do local.

«O autor então visualiza o guarda municipal, saca também a sua arma de fogo. Nisso a esposa do guarda municipal, tenta intervir e se coloca no meio, pede que parem, que abaixe a arma. […] tanto a vítima quanto o autor ficam por cerca de três a quatro minutos um apontando a arma para o outro e ambos verbalizando baixe a arma, baixe a arma […] Até que o agente penitenciário efetua ele os primeiros disparos contra a vítima,» relatou a delegada.

Conforme ela, Guaranho efetuou cerca de quatro disparos. Destes, pelo menos dois atingiram Marcelo, que fez pelo menos 10 disparos contra Guaranho, que foi atingido por pelo menos quatro deles.

Tesoureiro agiu em legítima defesa

Conforme a delegada, na investigação ficou claro que Arruda agiu em legítima defesa.

«A vítima aponta a arma de fogo quando vê a volta do autor porque já sabia que o autor estava armado. Então, é uma atitude natural da vítima querer se defender. E naqueles segundos ali que um aponta a arma de fogo pro outro o Guaranhos que toma a decisão de efetuar o disparo, e não a vítima. Então, é difícil a gente falar que o Guaranhos agiu em legítima defesa num caso assim,» afirmou ela.

Delegada fala sobre motivação de crime contra petista: ‘Difícil nós falarmos de crime de ódio’

Homicídio por motivo torpe sem motivação política

Jorge Guaranho foi indiciado por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e causar perigo comum, de acordo com a delegada Camila Cecconello. Ela firmou, no entanto, que não ficou comprovada a motivação política no crime e que ele teria ido ao local inicialmente para 'provocar' Arruda.

«Ele foi lá realmente no intuito de provocar a vítima. Então, nesse primeiro momento, fica muito claro eu houve uma provocação e uma discussão em razão de opiniões políticas. Agora, quando ele retorna pra casa e resolve voltar, não há prova nos autos suficientes que indiquem que ele voltou porque ele queria cometer um crime de ódio contra uma pessoa ou pessoas de outro partido político que não o dele,» afirmou a delegada.

Polícia Civil conclui que não houve motivação política em morte do tesoureiro do PT, em Foz do Iguaçu

O que dizem as defesas

Sobre a finalização do inquérito, o advogado Ian Vargas, da equipe de defesa da família de Marcelo, disse que inquéritos de casos complexos como este levam mais tempo.

«Normalmente leva um tempo esses inquéritos. Principalmente desta magnitude, com essa complexidade, com essa quantidade de pessoas que foram ouvidas e provas a serem colhidas como pericias de celular, computador, veículo, câmeras de outros locais».

O advogado Carlos Bento, que integra a equipe da defesa de Guaranho, disse que o inquérito pode ter terminado aos olhos da policia, mas que para a defesa, «está iniciando».

«Foram ouvidas testemunhas que a defesa não teve acesso. São testemunhas que estavam na festa. São testemunhas que certamente são amigos da suposta vítima».

VÍDEOS: Mais assistidos g1 PR

200 vídeos Veja mais notícias da região em g1 Oeste e Sudoeste.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com