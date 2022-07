Veja como está o 'Triplex de Guarujá' avaliado em R$ 3 milhões e entregue ao novo dono; VÍDEO

Entornointeligente.com /

09/07/2022 06h09 Atualizado 09/07/2022

Conheça o triplex de Guarujá, que já foi atribuído ao ex-presidente Lula

O g1 teve acesso com exclusividade ao interior do triplex de Guarujá , no litoral de São Paulo, que já foi atribuído ao ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), durante a entrega do imóvel e das chaves ao novo proprietário, nesta sexta-feira (8). Ele ganhou o imóvel em um sorteio realizado em 28 de maio com base nos números da Loteria Federal da Caixa Econômica.

O apartamento com 215 m², localizado no 16° andar do Edifício Solaris, tem quatro quartos, sendo duas suítes, cinco banheiros, duas salas, cozinha, área de serviço, elevador, churrasqueira e piscina, além de uma vista privilegiada à praia de Astúrias. Um vídeo gravado pelo g1 mostra com exclusividade as áreas internas do triplex ( veja o vídeo acima ).

Segundo apurado pela reportagem, a taxa condominal do imóvel é de R$1.335,10 e o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é de aproximadamente R$1.787 por mês. Além disso, gastos com energia elétrica e manutenção de elevador farão parte dos gastos mensais do novo proprietário do triplex.

Durante a entrega das chaves, o empresário Antônio Tarcísio Mendes da Nóbrega, de 63 anos, contou sobre a alegria em ter vencido o sorteio. «Você não sabe nem como reagir a essas situações. Fui para Brasília assinar escritura, cada vez você vai pisando e sabendo onde está pisando porque, no primeiro, dia eu não sabia nem onde estava pisando, se era verdade ou se não era . Agora que caiu a ficha de uma vez, a gente já tem a segurança que é meu «.

1 de 17 Novo proprietário do 'Triplex de Guarujá', que já foi atribuído ao ex-presidente Lula (PT) — Foto: Brenda Bento/g1 Novo proprietário do 'Triplex de Guarujá', que já foi atribuído ao ex-presidente Lula (PT) — Foto: Brenda Bento/g1

Após conhecer o imóvel e defini-lo como 'maravilhoso', 'muito bom' e 'bonito' , Nóbrega afirmou que mantém a ideia de vendê-lo e usar uma parte do valor para investir na construção, ramo em que trabalha. «A outra parte vou ver o que vou fazer. Não sou de colocar todos os ovos em uma cesta só, pois, se cair, quebra tudo. É para não correr o risco de perder tudo».

O empresário explica que ficar com o triplex é estar com o dinheiro «empacado». » Você pega R$ 100 mil, compra uma terra, uma fazenda no interior de São Paulo e você vai faturar no mínimo R$ 40 mil todo mês com plantação de gado, de porco. Quero comprar uma fazenda e ela vai produzir , [mas] estou pensando, quero amadurecer mais, vou ver se vou comprar».

Algumas coisas mudaram na vida do empresário após ganhar o triplex. «Mudei a rotina de sair mais tarde, [passei] a chegar mais cedo e toda hora faço um caminho diferente».

Triplex de Guarujá é entregue ao novo proprietário

'Coração puro'

A parceira de trabalho, Beth Sorrano, acompanhou a entrega das chaves. Ela disse ao g1 que auxiliou Nóbrega na compra dos bilhetes para concorrer ao sorteio. «Ele não sabe mexer na internet, aí falava para eu entrar e comprar. Se eu soubesse tinha colocado no meu nome».

«Eu vou ser bem sincera, não acreditei [quando soube], mas fiquei feliz, mais feliz que ele. Não é que ele não ficou feliz, mas acho que ele não estava acreditando. Vai favorecer para ele, não tenho nem sombra de dúvida, vai melhorar muito, até porque acredito que ele não vai querer ficar [com o imóvel]. É a pessoa de coração mais puro que eu conheço», disse Beth.

Após conhecer o triplex, Beth contou que tinha outra perspectiva relacionada ao imóvel. «Vou ser bem honesta, achava que era muito luxuoso , não pelo imóvel, qualquer pessoa gosta de um imóvel desse. O problema é que repercutiu tanto que, de repente, você imagina 'um castelo dos Deuses' «.

2 de 17 Beth foi quem auxiliou Antônio na compra dos bilhetes para concorrer ao sorteio do 'Triplex de Guarujá' — Foto: Brenda Bento/g1 Beth foi quem auxiliou Antônio na compra dos bilhetes para concorrer ao sorteio do 'Triplex de Guarujá' — Foto: Brenda Bento/g1

Sorteio

O imóvel foi sorteado em 28 de maio com base na Loteria Federal da Caixa. O número sorteado foi 0196198 . A empresa 'Pancadão de Prêmios' havia informado que o processo para entrega do triplex ao vencedor começaria em 30 de maio.

A campanha para sortear o triplex avaliado em R$ 3 milhões foi iniciada em 20 de novembro de 2021. Os candidatos a dono do imóvel precisaram pagar uma mensalidade de R$ 19,90 ao mês para participar do sorteio até 23h59 de 27 de maio.

O apartamento 164-A de três andares, no Condomínio Solaris, está localizado na Avenida General Monteiro de Barros, 638, no bairro Vila Luis Antonio, na Praia das Astúrias, em Guarujá.

Em entrevista ao g1 em maio, o empresário e novo proprietário do triplex Antônio Nóbrega disse que não pretendia ficar com a propriedade por não ter condições financeiras para manter os custos do apartamento.

«Ficar [com ele] nem pensar, não tenho condições. É um absurdo de caro para manter, IPTU, condomínio, laudêmio, é uma fortuna», explicou.

Segundo o empresário, a ideia é vender o imóvel e usar parte do dinheiro para investir em empreendimentos imobiliários, que é o ramo que ele trabalha. «Construir casas para vender depois».

«Quando eu soube pensei que era mais um golpe na praça. Estava em casa assistindo a um jogo, nem esperava. O celular tocou e quando fui ver, [DDD] 61.Tenho parente em Brasília, porque morei lá bastante tempo, mas quando falou que era do 'Pancadão de Prêmios' [empresa que sorteou o imóvel] eu quase cai para trás. Estou esperando a ficha cair, estou meio atordoado», contou.

Leia também

Site que oferece triplex atribuído a Lula por R$ 19,90 fica instável após atrair milhares de interessados ‘Triplex do Guarujá’ poderá ser alugado via Airbnb por menos de R$ 50; entenda

3 de 17 Empresário Antônio Tarcísio Mendes da Nóbrega, de 63 anos, ganhou o 'Triplex de Guarujá' em um sorteio pela loteria federal — Foto: Brenda Bento/g1 Empresário Antônio Tarcísio Mendes da Nóbrega, de 63 anos, ganhou o 'Triplex de Guarujá' em um sorteio pela loteria federal — Foto: Brenda Bento/g1

Ex-dono

Em entrevista ao g1 em abril, o ex-proprietário, Fernando Gontijo, comentou sobre a visibilidade do imóvel. Segundo ele, a propriedade faz parte da história do Brasil.

«Ele tem um valor não só do ponto de vista do mercado imobiliário, mas também outro, que a gente não consegue nem mensurar, por conta de toda a sua fama. Ele desperta curiosidade na maioria das pessoas», declarou à época.

4 de 17 empresário Fernando Costa Gontijo, que comprou o triplex na praia do Guarujá (SP) atribuído ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva — Foto: Fernando Costa Gontijo/Arquivo pessoal; João Amaro/G1 empresário Fernando Costa Gontijo, que comprou o triplex na praia do Guarujá (SP) atribuído ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva — Foto: Fernando Costa Gontijo/Arquivo pessoal; João Amaro/G1

Triplex

O juiz Sérgio Moro ordenou a venda do triplex em leilão público realizado em janeiro de 2018. O ex-presidente Lula, por sua vez, foi condenado em duas instâncias no processo que envolve o imóvel. Em primeira instância, a pena fixada foi de 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. Na segunda, foram 12 anos e 1 mês de prisão, com início em regime fechado.

Lula foi acusado pelo Ministério Público Federal (MPF) de receber propina da empreiteira OAS. A suposta vantagem, no valor de R$ 2,2 milhões, teria saído de uma conta de propina destinada ao partido do político, o PT, em troca do favorecimento da empresa em contratos na Petrobras.

O ex-presidente nega as acusações e afirma ser inocente. Em dezembro de 2021, a Procuradoria da República no Distrito Federal pediu o arquivamento do caso, apontando para a prescrição – fim do prazo para punição – dos supostos crimes cometidos pelo ex-presidente.

A manifestação foi motivada pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que em abril considerou suspeita a atuação do ex-juiz Sérgio Moro no caso e anulou a condenação de Lula. Assim, a investigação foi encaminhada para a Justiça Federal, em Brasília.

Confira abaixo a sequência de fotos exclusivas dentro do Triplex

5 de 17 Triplex no Edifício Solaris, na praia das Astúrias, em Guarujá — Foto: Brenda Bento/g1 Triplex no Edifício Solaris, na praia das Astúrias, em Guarujá — Foto: Brenda Bento/g1

6 de 17 Vista da praia das Astúrias, em Guarujá, de dentro da sacada do triplex — Foto: Brenda Bento/g1 Vista da praia das Astúrias, em Guarujá, de dentro da sacada do triplex — Foto: Brenda Bento/g1

7 de 17 Um dos banheiros do 'Triplex de Guarujá', que já foi atribuído ao ex-presidente Lula (PT) — Foto: Brenda Bento/g1 Um dos banheiros do 'Triplex de Guarujá', que já foi atribuído ao ex-presidente Lula (PT) — Foto: Brenda Bento/g1

8 de 17 'Triplex de Guarujá' tem uma ampla área de lazer com churrasqueira, piscina, mesa e banheiro — Foto: Brenda Bento/g1 'Triplex de Guarujá' tem uma ampla área de lazer com churrasqueira, piscina, mesa e banheiro — Foto: Brenda Bento/g1

9 de 17 Um dos quartos disponíveis no 'Triplex de Guarujá' — Foto: Brenda Bento/g1 Um dos quartos disponíveis no 'Triplex de Guarujá' — Foto: Brenda Bento/g1

10 de 17 Piscina do 'Triplex de Guarujá' tem vista para a praia das Astúrias — Foto: Brenda Bento/g1 Piscina do 'Triplex de Guarujá' tem vista para a praia das Astúrias — Foto: Brenda Bento/g1

11 de 17 Parede da sala localizada no 3º andar do imóvel conta com recado: 'O triplex agora tem dono' — Foto: Brenda Bento/g1 Parede da sala localizada no 3º andar do imóvel conta com recado: 'O triplex agora tem dono' — Foto: Brenda Bento/g1

12 de 17 Sala no 3º andar do 'Triplex de Guarujá' — Foto: Brenda Bento/g1 Sala no 3º andar do 'Triplex de Guarujá' — Foto: Brenda Bento/g1

13 de 17 Sala principal do 'Triplex de Guarujá' com vista para o mar — Foto: Brenda Bento/g1 Sala principal do 'Triplex de Guarujá' com vista para o mar — Foto: Brenda Bento/g1

14 de 17 Cozinha do 'Triplex de Guarujá' — Foto: Brenda Bento/g1 Cozinha do 'Triplex de Guarujá' — Foto: Brenda Bento/g1

15 de 17 Novo proprietário do 'Triplex de Guarujá', Antônio Tarcísio Mendes da Nóbrega de 63 anos — Foto: Brenda Bento/g1 Novo proprietário do 'Triplex de Guarujá', Antônio Tarcísio Mendes da Nóbrega de 63 anos — Foto: Brenda Bento/g1

16 de 17 Suíte do 'Triplex de Guarujá' com sacada e vista para o mar — Foto: Brenda Bento/g1 Suíte do 'Triplex de Guarujá' com sacada e vista para o mar — Foto: Brenda Bento/g1

17 de 17 Sala de jantar do 'Triplex de Guarujá' com vista para o mar — Foto: Brenda Bento/g1 Sala de jantar do 'Triplex de Guarujá' com vista para o mar — Foto: Brenda Bento/g1

